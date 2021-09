Logistics Day 2021 am 28.09

Der Tag rund um die Digitalisierung in der Logistik

LOGfair ist zurück aus der Sommerpause: Am Dienstag den 28.09.2021 startet der Logistics Day der active logistics AG. Es erwarten Sie viele spannende Vorträge und interessante Lösungen. LOGfair hat den Sommer genutzt, das Bühnendesign und Vortragsstreaming zu verbessern und den Komfort für die Besucher zu steigern. So können Sie die Vorträge der Referenten noch besser verfolgen. Zusätzlich wurde ein Chat eingebaut, womit Sie während der Vorstellung interagieren können.

Am 28. September erhalten sie bei LOGfair ab 8 Uhr Antworten auf Fragen und neue Lösungsansätze: Wie optimieren Sie Ihre Prozesse entlang der Supply-Chain, um eine bessere Position auf dem Markt und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen? Wie erleichtern Sie mithilfe moderner Software Ihren Arbeitsalltag – sparen dadurch Kosten und Zeit, vermeiden manuelle Fehler und erhöhen die Kundenzufriedenheit? Nehmen Sie am Logistics Day 2021 teil – Sicherlich ist auch für Sie etwas informatives dabei:

LOGISTICS DAY 2021 – Die Vortragsübersicht:

08:00 – 08:15 Come together – Michael Hofmann & Holger Gloszeit

08:30 – 09:15 Digitale Trends innerhalb der Supply Chain am Beispiel der BSH-Distributionslogistik – Tim Steiner und Markus Schuda

09:30 – 10:15 Auftragserfassung, Sendungsverfolgung und digitale Sendungsakte in einem! – Michael Hofmann

10:30 – 11:15 active avis – die TMS- unabhängige Avisierungslösung mit KI-Sprachassistenz – Tobias Braun

11:30 – 12:15 active logistics X HERE technologies – Tobias Braun, Hannes Rabenstein und Joachim Mack-Goertz

13:00 – 13:45 active smart tour automatisiert die Tourenplanung von LSU Schäberle – eine KI-geplante Success Story – Tobias Braun, Hannes Rabenstein und Christian Zadow

14:00 – 14:45 active mobile App und active SIM – alles in einer Hand – Lukas Eickhoff

15:00 – 15:45 Vereinfachungen im Liquiditäts- und Forderungsmanagement mit unserem Partner JITpay™ – Michael Wilkenshoff und Thomas Richter

15:45 – 16:00 Open End – Michael Hofmann & Holger Gloszeit

Melden Sie sich hier kostenlos zu den Vorträgen an.

Die Veranstaltung verläuft mit einem durchgängigem Link – Sie können sich daher einmal eingelogged entspannt zurücklehnen und alle Vorträge hintereinander genießen. Mit unserem neuen Chat haben Sie weriterhin die Möglickeit mit mit den anderen Besuchern zu kommunizieren und mit den Referenten netzwerken – Freuen Sie sich also auf den LOGISTICS DAY 2021!

Die Teilnahme an allen Vorträgen und der mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich. Interessenten können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen!

Besuchen Sie auch unseren Veranstaltungskalender und verschaffen Sie sich einen Überblick kommenden Themen:

Sind sie selbst an einer Teilnahme als Aussteller auf der LOGfair interessiert? Dann sprechen Sie uns an! Virtuelle Messen stellen eine gute Möglichkeit dar, auch in diesen Zeiten Präsenz zu zeigen, und die vielen Neuerungen der Branche an die Zielgruppe zu kommunizieren: Interessentengespräche und neue Produktvorstellungen gehören auf der virtuellen Messe zur Tagesordnung.

Bei Fragen rund um die virtuelle LOGfair senden Sie Ihre Email gerne an info@logfair.online

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant.

