Logistik und Digitalisierung: Zwei Unternehmen vereinen Ihre Stärken

Interlog Management und Modum gehen eine Kooperation ein und spannen in der Projektberatung und Abwicklung zusammen.

InterLog Management, Spezialistin für Logistikberatung und Supply Chain-Strategieentwicklung, und Modum, Spezialistin für die Entwicklung von integrierten End-to-End Supply Chain Tracking und Monitoring-Systemen, werden in Zukunft gemeinsam Projekte anbieten und abwickeln. Dabei bringt Modum industrieführende Expertise in der Entwicklung und dem Betrieb von modernen Lieferkettenüberwachungs-Lösungen ein, und InterLog Management ihre jahrelange Erfahrung in der dafür notwendigen Strategie und Prozessberatung und deren physische Gestaltung.

“Aufgrund dieser Kooperation sind wir künftig in der Lage, Projekte wesentlich schneller und somit kosten- und zeitoptimiert umzusetzen”, so die einstimmige Meinung von Eric Gastel, CEO der InterLog Management GmbH und Simon Dössegger, CEO der modum.io AG.

Das gemeinsame Angebot findet innerhalb von strukturierten Logistikprozessen wie die der Pharmabranche, der Fleischindustrie sowie im Handel und der Textilindustrie Anwendung. Diese innovativen und auf modernsten Technologien beruhenden Lösungen sind somit ohne weiteres branchenunabhängig einsetzbar und garantieren eine lückenlose, permanent überwachte Supply Chain tief integriert in die digitalen Arbeitsflüsse der Kunden.

Das Ergebnis: Tiefere Logistikkosten dank digitalisiertem Supply Chain Tracking!

Lernen Sie uns kennen! Wir führen am 19. Juni 2020 ein Webinar zum Thema “Digitalisierung – Katalysator des Informationsflusses innerhalb der Supply Chain” durch. Gerne stehen wir Ihnen nach dem Webinar in einer offenen Fragerunde zu weiteren Fragen rund um das Thema Prozessmanagement in Verbindung mit Online-Daten-Tracking entlang von Supply Chains, zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.

InterLog Management, das Unternehmen

InterLog Management ist auf Beratungsdienstleistungen im Umfeld der operativen Logistik spezialisiert. Im Vordergrund steht dabei die Analyse, Konzeption, Optimierung, Implementierung und der Betrieb von bestehenden Logistikprozessen und Logistiksystemen und deren Überführung in zukunftsfähige, moderne und kundenorientierte Logistiklösungen. Seit mittlerweile über 10 Jahren unterstützt InterLog Management renommierte Unternehmen – von KMU bis Konzerngrößen (branchenunabhängig), in der Logistik- und Lagerplanung. InterLog Management steht für agiles und bodenständiges Handeln nah am Kunden, Diskretion und Neutralität. Ihr Partner für effiziente Logistiklösungen.

Modum, das Unternehmen

Modum entwickelt und betreibt Lösungen für die Überwachung, Automation und Optimierung von Lieferketten und unterstützt Kunden bei der Transformation globaler Supply Chains in transparente und effiziente digitale Ökosysteme. Basierend auf vertrauenswürdiger Datenerhebung hat Modum zuverlässige und innovative Lösungen geschaffen, die für eine grosse Bandbreite an Anwendungsbereichen und Branchen genutzt werden können. Modum arbeitet nicht nur mit globalen Technologie-Partnern wie SAP und AWS zusammen, sondern schliesst sich auch mit Unternehmen wie der Schweizerischen Post zusammen, um wirkungsvolle Lösungen anzubieten, die den Marktbedürfnissen entsprechen.

