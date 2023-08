Logistikleiter/in

Stellenprofil und Aufgaben

Ein Logistikmanager ist derzeit eine sehr gefragte und geschätzte Person auf dem Arbeitsmarkt. Eine erfahrene Fachkraft in dieser Position ist in der Lage, die einzelnen Prozesse in der Lieferkette zu straffen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erheblich zu steigern.

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Logistikmanagers ist es, die Abläufe so zu planen, dass die Produkte pünktlich an die Endkunden geliefert werden. Dies erfordert vor allem eine strenge Bestandskontrolle, die eine korrekte Organisation der Versorgung und die Aufrechterhaltung einer angemessenen Anzahl von Ladungen im Lager ermöglicht.

Was ist die Rolle des Logistikleiters?

Der Logistikleiter ist eine der Schlüsselpositionen in einem Unternehmen. Er oder sie ist verantwortlich für die Überwachung der gesamten Lieferkette, vom Wareneingang auf Lager bis zur Lieferung an die Verkaufsstellen oder Endkunden. Zu den wichtigsten Aufgaben des Logistikmanagers gehören die Planung der Logistikstrategie des Unternehmens und die Sicherstellung des Kundendienstes.

Effizientes Logistikmanagement ist nicht einfach. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, z. B. die Notwendigkeit, mehrere Vertriebskanäle zu bedienen, sich ändernde Verbrauchergewohnheiten, die Einführung eines 24-Stunden-Versandstandards oder das Management von Rücksendungen und Reklamationen. Aus diesem Grund brauchen Unternehmer, denen ein hohes Serviceniveau wichtig ist, einen qualifizierten Logistikmanager.

Ein Logistikmanager muss über vielseitige Fähigkeiten verfügen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht nur die Planung der Supply-Chain-Prozesse, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen, z. B. um die rechtzeitige Lieferung von Waren durch Speditionen sicherzustellen.

Darüber hinaus steht er in ständigem Kontakt mit allen Beteiligten der Lieferkette. Bei Anlagen, die Produktionslinien nach dem Just-in-Time-Modell beliefern, muss der Logistikmanager für eine reibungslose Kommunikation zwischen Lieferanten, dem Lager und der Produktionsstätte sorgen, um den richtigen Takt der Warenversorgung zu gewährleisten.

Zuständigkeiten des Logistikleiters

Die Hauptaufgabe des Logistikleiters besteht darin, die Effizienz der Prozesse in der Lieferkette zu gewährleisten. Zu seinen Hauptaufgaben gehören daher:

– Die Planung der Logistikstrategie. Dabei geht es vor allem um die Festlegung kurz-, mittel- und langfristiger Ziele, deren Erreichung ein effizientes Management der Lieferkette ermöglicht. Die wichtigsten davon sind die Organisation der Beschaffung der von den Kunden bestellten Waren, die Bestimmung der optimalen Lagerbestände und die Verhandlung der Rohstoffpreise.

– Analyse der Prozesse in der Lieferkette. Der Logistikmanager überwacht die verschiedenen Prozesse in der Lieferkette (Entladung der Waren, Lager- und Bestandsverwaltung, Versand der Bestellungen usw.).

– Auswahl der Lieferanten. Der Logistikleiter arbeitet bei der Auswahl der Lieferanten und der Aushandlung der Leistungspreise eng mit der Einkaufsabteilung zusammen. Die Auswahl zuverlässiger Partner ist besonders wichtig für die pünktliche Lieferung.

– Optimierung des Vertriebs. Der Logistikmanager muss für die korrekte Verteilung und Lieferung der Waren sorgen, d. h. für die wichtigsten Prozesse in der Lieferkette. Als Teil der Vertriebsorganisation entscheidet er unter anderem über die Auswahl der Speditionen, die die Aufträge an die Kunden liefern.

Um das hohe Niveau des Kundendienstes, für den er verantwortlich ist, aufrechtzuerhalten, muss der Logistikmanager ständig nach Lösungen suchen, um die Aufgaben in der Lieferkette zu optimieren und die effiziente Verteilung der Waren zu gewährleisten.

Kompetenzen und Qualifikationen des Logistikleiters

Um das reibungslose Funktionieren der Lieferkette zu gewährleisten, muss der Logistikmanager vor allem schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Zu diesem Zweck sollte er sich über die aktuelle Situation in der Branche auf dem Laufenden halten und technologische Innovationen kennen, die zur Verbesserung der Logistikprozesse und zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils beitragen können.

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Logistikmanagers sind analytische Fähigkeiten, d. h. die Fähigkeit, Daten über die gesamte Lieferkette zu interpretieren und verschiedene Szenarien zu vergleichen und zu bewerten. Hier kommen die richtigen IT-Tools zum Einsatz, z. B. ein WMS, das eine KPI-Analyse ermöglicht, um die Leistung der einzelnen Vorgänge zu messen und Aktivitäten zu identifizieren, die verbessert werden müssen.

Da ein Logistikmanager täglich ein Team leitet, sollte er auch eine gute Führungspersönlichkeit sein. Er oder sie steht in ständigem Kontakt mit allen Beteiligten der Lieferkette, vom Lagerpersonal bis zum Kunden. Er oder sie muss daher in der Lage sein, auf deren Bedürfnisse einzugehen, die Aufgabenbereiche richtig festzulegen und über hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten zu verfügen.

Software für den Logistikmanager

Angesichts der schnellen Veränderungen auf dem Markt benötigt der Logistikmanager für seine tägliche Arbeit ein geeignetes Programm zur Verwaltung und Kontrolle der Lieferkette.

Ausgefeilte Lagersysteme ermöglichen die laufende Überwachung der Logistikprozesse. Die Software erfasst die Daten aller Produkte und verfolgt ihren Fluss bis zur Freigabe aus dem Lager.

Die digitale Lagerverwaltung bringt viele Vorteile mit sich, unter anderem die Möglichkeit, die Prozesse zu rationalisieren. Mit dieser Lösung kann der Logistikleiter die Situation im Lager ständig überwachen, eventuelle Probleme schnell erkennen und Gegenmaßnahmen vorschlagen. Stellt er beispielsweise fest, dass die Kommissionierung nicht effizient genug ist, kann er entscheiden, ob er geeignete Pick-by-Light-, Put-to-Light- oder Voice-Picking-Geräte (Pick-by-Voice) einsetzen möchte.

Eine wertvolle Unterstützung für gute logistische Entscheidungen ist ein Programm zur Überwachung des Zustands des Lagers.

Die Lieferkette unterliegt einem ständigen Wandel, so dass die Arbeit eines Logistikmanagers eine große Herausforderung darstellt. Sie ist aber auch lohnend – vor allem, wenn alles reibungslos läuft und die Kunden mit dem Service zufrieden sind.

Moderne technologische Lösungen versorgen den Logistikmanager mit allen Informationen, die er für strategische Entscheidungen benötigt, um eine reibungslos funktionierende Lieferkette zu gewährleisten.

