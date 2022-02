Lowkratief – Fashion für dein Auto und für dich selbst!

La Vida Lowkratief – wir leben und lieben Autos. Das ist das Motto von Lowkratief. Hochwertige Mode und Accessoires zu fairen Preisen für Autoliebhaber und die, die es noch werden wollen. Tuning und Lifestyle werden verbunden mit Fashion designed in Germany. Die Mission von Lowkratief ist es, automotiv-verrückten Menschen Fashion für sich selbst und ihr Auto zu bieten. Die Accessoires wie Lufterfrischer, Caps, Aufkleber und Fußmatten zeigen den Lifestyle, den immer mehr Autofans leben. Die beliebten Accessoires eignen sich nicht nur für das eigene Auto, sondern auch als Geschenk.

Die Automotive-Streetwear von Lowkratief für Männer und Frauen begeistert Fans in aller Welt. Im Online-Shop findest du Shirts, Hoodies und Jogginghosen sowie Tops und Leggins. Deine Automarke als Print auf deiner Kleidung ist ein echter Hingucker und zeigt deine Einstellung und echten Lifestyle. Menschen mit besonderer Verbindung zu ihrem Auto sehen darin mehr als nur ein Transportmittel, das als Mittel zum Zweck dient. Das eigene Auto ist Ausdruck tiefster Überzeugung, Wertschätzung und nimmt somit einen hohen Stellenwert im Leben von Menschen ein. Diesen Stellenwert möchten Menschen zum Ausdruck bringen. Sie möchten sich an jedem Ort mit ihrer Automarke umgeben und identifizieren sich gleichzeitig damit.

Bei Lowkraftief werden eigene Mode-Schnitte kreiert. Der Stil ist „Oversize“ und kann mit einer Größentabelle passgenau bestellt werden. Bei vielen Marken gibt es nur Standard-Größen. Die Stoffe sind hochwertig und zu 100 % aus Baumwolle. So hebt sich die High-Fashion von Lowkratief der Konkurrenz ab. Die Qualität steht bei Lowkraftief an erster Stelle!

Lufterfrischer, die jeder kennt – die 90-er sind zurück!

Star-Wars-Feeling im Auto – wer wünscht sich das nicht? Tuning meets Filmindustrie. Die komplette Auswahl an Lufterfrischern gibt es hier zu sehen https://lowkratief.com/collections/lufterfrischer

Auch wer Schmuck liebt, kommt bei Lowkratief Clothing auf seine Kosten. Schicke und hochwertige Kettenanhänger aus Sterlingsilber schmücken Autofans. Verschiedene Automotive gibt es auch als Artwork. So nimmst du deine Automarke mit in dein Wohnzimmer.

Für alle Automotive-Fans gibt es jetzt Fashion und Accessoires im Online-Shop https://lowkratief.com/

