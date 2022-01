Loxam erneuert hochverfügbares Managed SD-WAN mit GTT

Die Netzvereinbarung umfasst mehr als 115 europäische Standorte von Loxam

München, 11. Januar 2022 – GTT Communications, Inc., führender globaler Anbieter von Cloud-Netzwerken für multinationale Kunden, erneuert seine Managed SD-WAN- und Netzwerksicherheitslösung für den Geräte- und Werkzeugvermieter Loxam. Die entsprechende Vereinbarung deckt mehr als 115 europäische Standorte von Loxam in Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz ab.

Der Marktführer bei der Vermietung von kommerziellen Geräten und Werkzeugen für den Bau und öffentliche Arbeiten verfügt über Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. GTT Managed SD-WAN vernetzt die Loxam-Standorte mit den geschäftskritischen Anwendungen, die für die Verwaltung der Gerätebuchungen, Zahlungen und den digitalen Arbeitsbereich genutzt werden. GTT stellt an jedem Standort gemanagte Firewalls und diverse Dual Links über DIA und MPLS bereit. Durch Dual Links in Kombination mit SD-WAN-Traffic-Steuerung entsteht ein hoch belastbares Netzwerk, das den Anforderungen von Loxam an die Netzwerkverfügbarkeit standhält.

„Bei Loxam sind wir dabei, unsere internen Supply-Chain-Prozesse digital zu transformieren und unser Netzwerk umzugestalten, um den Echtzeit-Zugang zu Daten stetig zu verbessern“, sagt Jean-Luc Sanchez, CTO bei Loxam. „GTT hat sich auf unserer SD-WAN-Reise als vertrauenswürdiger Partner erwiesen, der unsere sich häufig wandelnden Geschäftsanforderungen erfüllen kann. Das Unternehmen ergänzt unsere Fähigkeiten perfekt und ist sehr engagiert, uns beim Erreichen unserer Geschäftsziele zu unterstützen.“

„Hochverfügbare Konnektivität war im Dienstleistungssektor noch nie so wichtig wie heute, um die digitale Transformation der Kundenerfahrung zu ermöglichen“, sagt Tom Homer, President Europe Division bei GTT. „Wir sind stolz darauf, Loxam auch weiterhin mit unserer Expertise im Bereich Managed SD-WAN-Services zu unterstützen. Nur so kann das Unternehmen seine Strategie zur Digitalisierung des Geschäfts verfolgen und seine Marktexpertise in der Gerätevermietung digital vorantreiben.“

Über GTT

GTT liefert weltweit sichere Konnektivität und verbessert damit die Netzwerk-Performance von Applikationen und Cloud-Dienstleistungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Der internationale Konzern betreibt ein globales Tier-1-Internet-Netzwerk und bietet ein umfassendes Portfolio von Cloud-Networking- und Managed-Services-Dienstleistungen. Diese basieren auf fortschrittlichen SD-WAN und Security-Technologien. GTT betreut Tausende von Unternehmen mit einem Portfolio, das SD-WAN, diverse Anbindungstechnologien für WAN-Services, Internet-, Security- und Sprachdienste umfasst. Die Kunden des Unternehmens profitieren von einem erstklassigen Service, der durch erprobte Geschäftsprozesse untermauert wird.

