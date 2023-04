LTA verstärkt Vertriebsteam und ernennt neuen regionalen Verkaufsleiter

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) verstärkt ihr Team und holt mit Nils Lahn einen neuen regionalen Verkaufsleiter für die Region Süd mit an Bord.

Als neuer regionaler Verkaufsleiter ist Nils Lahn seit dem 1. April 2023 bei der LTA für die Region Süd in den Postleitzahlenbereichen mit den führenden Ziffern 80-87 und 90-94 zuständig. Lahn kann auf einige Jahre Erfahrung in der Tourismussbranche zurückblicken und war unter anderen als Tourismuskaufmann in Reisebüros tätig. Zuletzt war Nils Lahn im touristischen Bereich als Regional Sales Manager bei der ETI (Express Travel International GmbH) beschäftigt.

„Gute Mitarbeiter zu finden war schon immer ein Kernproblem aller Unternehmen. Gerade in einer so beratungsintensiven Branche wie der unseren, ist ein versierter Ansprechpartner ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Daher sind wir froh, dass wir mit Nils Lahn einen Mitarbeiter für unser Vertriebsteam gewinnen konnten, der auf eine langjährige Erfahrung in der Reisebranche zurückblicken kann. Mit seiner Expertise können wir unsere Kooperationspartner in der Region Süd weiterhin gut unterstützen und sind zuversichtlich das Herr Lahn auch noch neue hinzugewinnen wird“, so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note „Sehr gut“ als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den „DtGV-Service-Award 2019“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Kundendienst Email“ für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer“.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

