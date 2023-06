Lüftungskanäle: normgerechte Befestigungs-Varianten

Günstige Standard- und Sonderlösungen mit speziellen Kanalhaltern oder Premium mit einer Montageschiene

Vor der Montage von Luftleitungen in der Haustechnik steht die Frage: Wie werden Kanäle am Baukörper befestigt? Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die erste und einfachere sind zwei Gewindestangen mit verschraubten Winkeln auf beiden Seiten des Kanals, die den Lüftungskanal umfassen oder führen – die Kanalhalter. Die andere: Zwei Gewindestangen mit einer Schiene und einer sogenannten Affenschaukel, in der der Kanal von drei Seiten gelagert ist. Die DIN EN 12236 liefert hierzu den technischen und rechtlichen Rahmen.

Erfordern Kanalgewicht, Brandschutzvorgaben, die Auflage zusätzlicher Leitungen oder alles zusammen eine tragfähige Konstruktion, und ist genügend Platz vorhanden, ist die Variante „Affenschaukel“ die Premium-Lösung mit Sicherheitsreserven. Die verwendete Schiene muss dabei so abgelängt werden, dass die Gewindestangen jeweils durch ein vollständiges Loch im Schienenrücken laufen. Dann kann die Gewindestange bei Bewegungen des Kanals, die beispielsweise durch Vibrationen verursacht werden, nicht aus der Schiene rutschen. Eine Schalldämmauflage auf der Schiene sorgt für den nötigen Schallschutz.

Günstiger und zeitsparend: Kanalhalter

Der Einsatz von Kanalhaltern ist die zeitsparendere und günstigere Lösung. Der Kanalhalter greift meist um die Kante des Lüftungskanals. Er verfügt über ein Dämmelement, das entweder eingesteckt oder für höhere Stabilität vernietet sein kann. Um den Abstand zum Lüftungskanal unter Berücksichtigung der Isolierung besser justieren zu können, ist das Dämmelement bei manchen Kanalhaltern verschiebbar.

Die gängigen Bauformen: L-Kanalhalter und Z-Kanalhalter. Die L-Form dient zur seitlich umgreifenden Montage, die Z-Form für die Montage unter dem Lüftungskanal. Beide werden mit Gewindestangen angebunden.

Für besondere Einbausituationen hat der Befestigungstechnik-Spezialist MEFA zwei Problemlöser im Programm. Der Kanalhalter SD-LSK wurde speziell für Steigkanäle entwickelt. Da bei der Montage von Steigkanälen auf Konsolen oder Schienenkonstruktionen höhere Kräfte abzutragen sind, hat dieser Kanalhalter eine erhöhte Materialstärke und ein genietetes Dämmelement. Setzt man vier Kanalhalter ein, kann eine Last von 3,2 kN abgetragen werden.

Kanalhalter ohne Gewindestange

Wie geht man aber vor, wenn die Einbausituation sehr eng und verwinkelt ist und nicht mit Gewindestangen abgehängt werden kann? Hierfür hat MEFA den Kanalhalter SD-LLN entwickelt. Mit einer Schenkellänge von 165 bzw. 255 mm und einem genieteten Dämmelement können diese Kanalhalter mit Betonschrauben oder einem anderen Dübelsystem direkt an einer Decke befestigt werden. Die langen Schenkel mit ihren Rund- und Langlöchern erlauben einen flexiblen Höhenausgleich.

MEFA ist ein Spezialist für Rohrmontagesysteme in der technischen Gebäudeausrüstung und dem schweren Rohrleitungsbau. Neben den Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden bei Bedarf einen umfassenden Planungs- und Auslegungssupport. Mit MEFA energy systems hat sich das Unternehmen ein weiteres Standbein im Bereich Heizen und Kühlen mit regenerativen Energien aufgebaut. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Kupferzell, Baden-Württemberg.

Firmenkontakt

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH

Jürgen Uez

Schillerstraße 15

74635 Kupferzell

07944 64-0



http://www.mefa.de

Pressekontakt

id pool GmbH

Holger Siegel

Krefelder Straße 32

70376 Stuttgart

071195464-50

0711 954645-44



https://www.id-pool.de/

Bildquelle: @MEFA