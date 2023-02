Luminea Home Control Smarte Stimmungsleuchte mit RGB-IC-LEDs

Licht und Musik-Steuerung sorgen stets für die richtige Stimmung

– RGB-IC-Technologie für mehrere Farben gleichzeitig und bis zu 16 Mio. Farbtöne

– Touch-Taster für Auswahl aus 15 Leucht-Programmen

– Dimmbares Licht und Musik-Steuerung sorgen stets für die richtige Stimmung

– Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung, Timer-Funktion und mehr

– Kompatibel zu Alexa, Siri und Google Assistant

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das passende Licht zu jeder Stimmung: Die WLAN-Tischleuchte mit App-Steuerung von Luminea Home

Control leuchtet dank RGB-LEDs in bis zu 16 Millionen Farben. Per Berührung kann man aus 15 Leucht-

Programmen das bevorzugte Licht wählen!

Moderne IC-Technologie: Anders als herkömmliche LED-Leuchten kann die Stimmungsleuchte sogar

mehrere Farben gleichzeitig leuchten lassen. So bringt man ganz einfach die bunte Welt des Regenbogens in

das Zuhause!

Per App „ELESION“ behält man die volle Kontrolle, stellt die Wunsch-Lichtfarbe, ein Farbwechselprogramm

und mehr ein. Die Stimmungsleuchte strahlt auch per Timer automatisch. Und per Smartphone-Mikrofon

lässt man das Licht im Takt zu der Lieblings-Musik leuchten.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, lässt sich alles

zentral steuern – direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar miteinander vernetzt werden:

Beispielsweise lässt man die Stimmungsleuchte zusammen mit anderen smarten Geräten einschalten.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Lifeund

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Smarte WLAN-Stimmungsleuchte mit RGB-IC-LEDs

– Anpassbare Leuchtfarbe: RGB-LEDs für bis zu 16 Mio. Farbtöne

– IC-Technologie: mehrere Farben gleichzeitig darstellbar

– Touch-Taster für Auswahl aus 15 Leucht-Programmen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Lichtsteuerung, auch per Timer und im Takt zu Musik

(verwendet Mikrofon des Mobilgerätes)

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen

Lautsprechern per Sprachbefehl schalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad

konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten

des Lichts bei Aktivierung einer smarten Steckdose u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem

Smarthome-System kombiniert werden Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Gehäusefarbe: schwarz

– Maße (Ø x H): 10 x 18,8 cm, Gewicht: 325 g

– Stimmungsleuchte inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406932

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8318-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8318-3340.shtml

Variante in weiß:

Luminea Home Control Smarte Stimmungsleuchte mit RGB-IC-LEDs, 15 Modi, WLAN, App, weiß

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8319-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8319-3340.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/4pAjndHtwAsinAg

