Luminea Home Control WLAN-Gateway mit Bluetooth-Mesh

Die Bluetooth-kompatiblen Geräte weltweit per WLAN erreichen

– Macht Bluetooth-Geräte mit ELESION- und Smart-Life-App WLAN-fähig

– Stromversorgung per USB-C (5 V / 1 A)

– Drahtlos-Technologien: 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth BLE 5.0 Mesh

– Bis zu 120 Bluetooth-Geräte verbindbar

Die Smart-Home-Erweiterung mit dem WLAN-Gateway mit Bluetooth von Luminea Home Control macht man Bluetooth-kompatible ELESION-Geräte Internet- und WLAN-fähig: für einfachen Zugriff von weltweit! Per App lassen sich beispielsweise elektrische Türschließzylinder oder Schlüssel-Safes auch von unterwegs steuern.

Schnell einsatzbereit: Einfach das Gateway in die Steckdose stecken, per App konfigurieren und mit kompatiblen Geräten verbinden. Die Bluetooth Reichweite reicht auf freiem Feld bis zu 40 Meter weit!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Gateway zum Einbinden von kompatiblen Bluetooth-Geräten in das WLAN

– Unterstützte Geräte-Anzahl: 120

– Schnell einsetzbar: einfach in die Steckdose stecken und per App konfigurieren

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern kompatibler Geräte, z.B. elektrische Türschließzylinder oder Schlüssel-Safes

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– WLAN-Reichweite: bis zu 20 m (freies Feld)

– Bluetooth-Mesh BLE 5.0 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten

– Bluetooth-Reichweite: bis zu 40 m (freies Feld)

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 59 x 59 x 15 mm, Gewicht: 45 g

– Gateway inklusive USB-Stromkabel (30 cm, USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107430623

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5538-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5538-3103.shtml

Bundles:

https://www.pearl.de/mtrkw-11523-wlan-gateways-mit-bluetooth.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rMMeRqrnwJaisYC

