Lunartec Kabellose Akku-Leuchtkugel

Für eine atmosphärische Beleuchtung im Innen- und Außenbereich

– Einfache Steuerung per Fernbedienung

– 16 Leuchtfarben und Tageslichtweiß sowie Farbkombinationen

– Dimmbare Helligkeit

– Bis zu 12 Stunden Leuchtdauer mit nur einer Akkuladung

– Mit Haken und Seil zum Aufhängen

– Spritzwassergeschützt nach IP54

Leuchtende Akzente setzen: Das Licht der Akku-Leuchtkugel RGBW mit Fernbedienung von Lunartec lässt sich ganz nach eigenen Vorlieben einstellen – ob eine Leuchtfarbe oder Farbwechsel, sanft gedimmt oder volle Leuchtkraft. Oder man nutzt weißes Licht zur Wegebeleuchtung.

Unabhängig vom Stromanschluss dank Akku: Die Leuchtkugel lässt sich völlig unabhängig von Steckdosen auf der Terrasse, im Beet oder neben dem Weg ums Haus platzieren. Sie kann sogar aufgehängt werden, zum Beispiel in den Lieblingsbaum. Der Befestigungshaken und das mitgelieferte Seil machen das ganz einfach.

Perfekt auch in Innenräumen – z.B. als indirektes Fernsehlicht im Wohnzimmer, als Einschlaflicht im Kinderzimmer oder als Stimmungslicht im Partykeller.

Bequeme Bedienung: Per Fernbedienung steuert man die Leuchtkugel direkt von der Terrasse oder der Tür des Kinderzimmers aus. Auch der Feierabend auf der Couch wird so extra-komfortabel.

– Ideal für den Innen- und geschützten Außenbereich

– 16 Leuchtfarben und Tageslichtweiß (6500 K) sowie Farbkombinationen einstellbar

– Helligkeit: bis zu 144 Lumen, dimmbar

– Bequeme Lichtsteuerung per Fernbedienung

– Schnell installiert: einfach aufstellen oder per Befestigungs-Haken und Seil aufhängen

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 12 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Leuchtkugel (Ø x H): 20 x 19 cm, Gewicht: 700 g

– Leuchtkugel inklusive USB-Ladekabel, Fernbedienung mit Knopfzelle (Typ CR2025), 1,4 m Seil, Befestigungs-Haken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408790

Preis: 33,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8373-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8373-3320.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set Akku-Leuchtkugeln für innen und außen, Ø20 cm, IP54, RGBW-LED

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8404-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8404-3320.shtml

Variante mit Durchmesser 30 cm:

Lunartec Kabellose Akku-Leuchtkugel für innen und außen, Ø 30 cm, IP54, RGBW-LED

– Maße Leuchtkugel (Ø x H): 30 x 29 cm, Gewicht: 1.100 g

– Leuchtkugel inklusive USB-Ladekabel, Fernbedienung mit Knopfzelle (Typ CR2025), 1,4 m Seil, Befestigungs-Haken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408783

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8372-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8372-3320.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set Akku-Leuchtkugeln für innen & außen, Ø 30 cm, IP54, RGBW-LED

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8403-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8403-3320.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ZDzLkYR2mY44kZz

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.