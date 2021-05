LUX* Grand Baie Resort & Residences ernennt Mona Sedghi zur PR & Marketing Managerin

München/ Grand Baie, 20. Mai 2021. Das mit Spannung erwartete LUX* Grand Baie Resort & Residences, welches am 1. November 2021 eröffnet, freut sich, Mona Sedghi als PR & Marketing Managerin willkommen zu heißen. Die gebürtige Finnin wird die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing und die Kommunikation des neuen Flaggschiffs der LUX* Resorts & Hotels auf Mauritius leiten.

Mona Sedghi ist kein Neuling in der Luxushotellerie. Zuletzt übersah sie die PR- und Marketingaktivitäten des LUX* South Ari Atoll Resort & Villas und des LUX* North Malé Atoll Resort & Villas auf den Malediven und blickt auf eine beispielhafte Karriere zurück, die sich vor allem auf Hoteleröffnungen, soziale Medien und kreative Entwicklung fokussiert.

Ursprünglich aus der Musikindustrie (Universal Music Group und Sony Music Entertainment in Stockholm, Schweden) kommend, konnte Sedghi zehn Jahre lang Erfahrung im Bereich PR und Marketing sammeln und spricht neben Finnisch zudem fließend Englisch, Persisch und Schwedisch.

“Von den architektonischen Details und der Inneneinrichtung entworfen von Kelly Hoppen bis hin zum einzigartigen kulinarischen Konzept und den hochmodernen Wellness- und Fitnessangeboten – das LUX* Grand Baie Resort & Residences übertrifft alles, was Sie bisher gesehen haben. Nur der Himmel ist die Grenze dafür, was in unserem neuen Flaggschiff-Hotel möglich ist, und wir können die Eröffnung kaum erwarten. Am wichtigsten ist, dass die LUX* Shining Standards wie immer bei den LUX* Resorts & Hotels durchscheinen werden”, weiß die neue PR & Marketing Managerin.

“Mit Monas beeindruckender Expertise freuen wir uns umso mehr sie an Bord zu haben, um unsere PR- und Marketingbemühungen sowie die Beziehungen zu wichtigen Partnern weiter zu stärken. Nach über einem Jahr mit geschlossenen Grenzen sind mein handverlesenes Team und ich bereit, die Segel zu setzen”, kommentiert Steven Phillips, General Manager des LUX* Grand Baie Resort & Residences, den Teamzugang.

Über LUX* Resorts & Hotels

Unter dem Motto Lighter.Brighter hilft LUX* Resorts & Hotels Menschen dabei, das Leben zu feiern, indem sie konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus erfüllen: Gastfreundschaft, die einfach leichter ist. Heller. LUX* schafft außergewöhnliche Erlebnisse an den unterschiedlichsten Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – alles Unnötige wird verbannt und einfacher, frischer und sinnlicher als bei den Mitberwerbern umgesetzt.

Firmenkontakt

KPRN network GmbH

Anna Koppe

Bauerstraße 34

80796 München

08928702300

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Anna Koppe

Bauerstraße 34

80796 München

08928702300

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @LUX* Grand Baie Resort & Residences