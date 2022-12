LUX* hält mit einer Weihnachtskampagne der anderen Art Einzug in die Welt der NFTs

Mit dem vom Metaverse inspirierten LUX* Christmas Collectible Gewinnspiel warten außergewöhnliche Reiseerlebnisse in LUX* Resorts darauf, verschenkt zu werden

Zum Start der neuen globalen LUX*-Kampagne Life Extraordinary und passend zur Weihnachtszeit präsentiert The Lux Collective seine allererste NFT-Kampagne – das LUX* Christmas Collectible Gewinnspiel. Ziel der Hotelgruppe, die für ihre Innovationen bekannt ist, ist es die Marke LUX* weltweit über alle Kanäle, einschließlich der web3-Plattform (auch bekannt als Web 3.0 – eine neue Version des World Wide Web), noch besser zu positionieren.

In diesem Jahr geht es darum, anders zu schenken – unvergessliche Momente, nicht Dinge, sollen unter dem Weihnachtsbaum liegen. 1.000 sogenannte Collectibles werden deshalb am 11. Dezember 2022 zum Verkauf angeboten – Teilnehmer können sich auch jetzt schon für den Zugang zu einem exklusiven Pre-Sale anmelden.

Jedes von insgesamt 1000 Collectibles beinhaltet einen Hotelaufenthalt und eines von vier außergewöhnlichen Experiences, die exklusiv für diese Weihnachtsverlosung entworfen wurden: eine private Walhai-Dhoni-Bootstour mit einem Meeresbiologen im LUX* South Ari Atoll auf den Malediven, ein privates Infinity-Pool-Dachfrühstück und eine Massage im LUX* Grand Baie auf Mauritius, eine traditionelle Pirogenfahrt im LUX* Grand Gaube in der nördlichen Lagune von Mauritius oder eine Begegnung mit wilden Delfinen im LUX* Le Morne auf Mauritius.

Mit einem attraktiven Preis von 1.000 USD bietet jedes Collectible die Chance, zu gewinnen und bis zu zwei Nächte für Standard-Collectibles oder fünf Nächte für Silber- und Gold-Collectibles zu genießen. Der Gewinn wird am ersten Weihnachtstag enthüllt: Durch ein einzigartiges, vom Metaverse inspiriertes Erlebnis erfährt der Besitzer des Verlosungsgutscheins schließlich Hotel und Reiseziel.

„LUX* wurde mit dem Commitment zu einer neuen Art von Luxus gegründet – um zu begeistern und zu erfreuen. Bei LUX* ist Zeit Luxus. Mit dieser innovativen Kampagne, die im Einklang mit digitalen Trends und Lifestyle steht, erreichen wir ein versiertes Luxuspublikum im digitalen Raum. Wir haben speziell für diese Weihnachtsverlosung außergewöhnliche Reiseerlebnisse zusammengestellt, da wir der Meinung sind, dass man seinen Liebsten in diesem Jahr etwas Sinnvolles schenken sollte – nämlich Zeit an atemberaubenden Orten zu verbringen, um das Leben zu feiern“, so Caroline Gaud-Perrier, Vice President Marketing von The Lux Collective.

„Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt von Metalyde, einem Studio, das sich auf die Gestaltung interaktiver Erlebnisse spezialisiert hat, die Marken mit den Verbrauchern in Verbindung bringen. Wir haben uns in LUX* und deren Leidenschaft, das Leben zu feiern, verliebt. Da wir diese gemeinsame Vision teilen, haben uns zusammengetan, um mit Hilfe von NFTs außergewöhnliche Angebote zu schaffen, die reisebegeisterte Verbraucher in die wunderschöne Welt der LUX*-Resorts entführen“, so Antoine Lepetitgaland, Chief Executive Officer von Metalyde.

The Lux Collective treibt die digitale Transformation weiter voran und blickt mit einem kundenorientierten „Digital-First“-Ansatz in die Zukunft. Die Luxusmarke wird auch weiterhin offline und online das Alltägliche in das Außergewöhnliche verwandeln. Nach diesem ersten NFT-Auftakt werden im Jahr 2023 weitere NFT-Projekte auf web3 enthüllt.

The Lux Collective ist ein globaler Hotelbetreiber mit Sitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, Tamassa, SOCIO und Cafe LUX*. Weitere von The Lux Collective gemanagte Immobilien sind das Hotel Le Recif, Reunion Island sowie die Ile des Deux Cocos, eine private Insel vor Mauritius. Erfolgreiche Hospitality-Erlebnisse entstehen durch harte Arbeit, Leidenschaft und die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. The Lux Collective arbeitet mit einigen der leidenschaftlichsten und kreativsten Denker und Macher zusammen. Zusammen mit ihren Teammitgliedern, Stakeholdern und Partnern kreieren und bieten sie einige der führenden Hospitality-Erlebnisse der Welt. Den Menschen in den Vordergrund zu stellen, ist der Kern der Kultur von The Lux Collective und bleibt gleichzeitig seinen Werten treu, leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. www.theluxcollective.com

Kontakt

KPRN network

Anna Koppe

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

+49-89-2870 230-0

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ The Lux Collective