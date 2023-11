Luxuriöse Wohnen in Nad Al Sheba, Dubai

310 Riverside Crescent und Nad Al Sheba Gardens Phase 4

310 Riverside Crescent

Entdecken Sie den Inbegriff von luxuriösem Wohnen mit dem neuesten Projekt 310 Riverside Crescent in Sobha Hartland 2, das luxuriöse Wohnungen mit 1, 1,5 und 2 Schlafzimmern am Wasser bietet. Diese exquisite Hochhaussiedlung der renommierten Sobha Group bietet eine Hochhausarchitektur mit einem unverwechselbaren rautenförmigen Design, das nicht nur das Auge fesselt, sondern auch das natürliche Licht und den Panoramablick maximiert.

Die Bewohner genießen ein Resort-ähnliches Wohnerlebnis mit direktem Zugang zu einer Strandpromenade, einer Lagune und einem Strand, der einen ruhigen Rückzugsort inmitten von exzellenter Handwerkskunst bietet. Die Anlage ist strategisch günstig gelegen und bietet einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Dubais, darunter der Dubai Creek, der Design District und Downtown Dubai. Damit ist sichergestellt, dass die Bewohner im Zentrum des Geschehens sind.

Dieses architektonische Meisterwerk ist mehr als nur ein optischer Leckerbissen; es verleiht der Skyline von Dubai einen Hauch von Eleganz und ist ein Symbol für Luxus. Die Bewohner können exklusive Ausblicke auf den Golfplatz, ruhige Lagunen und faszinierende Panoramen genießen.

310 Riverside Crescent ist die neueste Ergänzung einer Wohnfassade innerhalb der Heartland 2-Gemeinschaft, die von erstklassigen Attraktionen und Einrichtungen gesäumt wird. Genießen Sie die Sinnes- und Zen-Gärten, ein Wellenbad, Wassersport, ein Freilichttheater und vieles mehr. Paddelboarding, Tretbootfahren und ein schwimmender Wasserhindernisparcours sind ebenfalls vorhanden.

Wichtigste Einrichtungen:

– Einzelhandel mit F&B

– Sinnesgarten

– Zen-Garten

– Wellenbad

– Wassersport

– Open-Air-Theater

– Liegewiese mit Sitzgelegenheiten

– Paddle Boarding & Tretkajak

– Schwimmender Wasser-Hindernis-Parcours

– Wasserfläche mit Strandkante

310 Riverside Crescent ist strategisch günstig innerhalb von Sobha Hartland 2 gelegen und bietet den Bewohnern Zugang zu den wichtigsten Zielen in Dubai. Der ikonische Burj Khalifa District, das kulturelle Zentrum von Downtown Dubai, die luxuriöse Dubai Mall und der malerische Dubai Creek Harbour sind alle leicht zu erreichen. Darüber hinaus bietet die Wohnanlage einen direkten Zugang zur Strandpromenade, zur Lagune und zum Strand, so dass die Bewohner die Schönheit Dubais direkt vor ihrer Haustür erleben können. Nahe gelegene Attraktionen wie das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, die Meydan-Rennbahn, der internationale Flughafen Dubai, der Burj Khalifa und das Stadtzentrum von Dubai sind nur wenige Minuten entfernt.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Ras Al Khor Wildlife Sanctuary (Naturschutzgebiet)

– 10 Minuten – Meydan-Rennbahn

– 12 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 12 Minuten – Business Bay

– 15 Minuten – Die Dubai Mall

– 15 Minuten – Burj Khalifa

– 15 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 25 Minuten – Palme Jumeirah

Der Masterplan von Sobha für 310 Riverside Crescent verbindet nahtlos Luxus mit Natur. Zu den zwei Freizeitebenen gehören Sky Gardens, die üppige Entspannungsbereiche mit atemberaubenden Aussichten bieten. Der Pool, die Sonnenliegen, die Tagesbetten und die Cabanas sind die perfekten Orte, um sich zu entspannen. Für Familien gibt es ein eigenes Spielzimmer für Kinder und eine Aussichtsplattform für endlose Unterhaltung.

Der Grundriss von 310 Riverside Crescent ist durchdacht und bietet eine Vielzahl von Wohnungen mit 1, 1,5 und 2 Schlafzimmern. Jede Einheit verfügt über eine moderne Innenausstattung und die neuesten Annehmlichkeiten, die den Bewohnern Komfort und Bequemlichkeit bieten.

Nad Al Sheba Gardens Phase 4

Nad Al Sheba Gardens Phase 4 von Meraas bietet ein exquisites Wohnerlebnis mit einer luxuriösen Kollektion von Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern sowie Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern in Nad Al Sheba, Dubai. Dieser Zufluchtsort für Ambitionen und Ziele ist anders als jede andere Wohnanlage in Dubai. Sie bietet eine harmonische Mischung aus Komfort, Natur und Gemeinschaft und wird damit den Ansprüchen unserer Zeit gerecht. Die Villen und Stadthäuser lassen sich von diesen Elementen inspirieren und bieten ein unvergleichliches Wohnerlebnis.

Die Lage ist alles, und das Projekt genießt einen begehrten Standort in Nad Al Sheba, Dubai. Nur zehn Minuten vom Stadtzentrum Dubais entfernt, bietet es einfachen Zugang zur Meydan-Rennbahn und zu verschiedenen erstklassigen Freizeit- und Lifestyle-Einrichtungen. Der internationale Flughafen Dubai und die wichtigsten Autobahnen sind leicht zu erreichen, so dass die Erkundung von Dubai und darüber hinaus ein Kinderspiel ist. Hier können Sie alles haben – die Ruhe der Natur und die Annehmlichkeiten der Stadt, direkt vor Ihrer Haustür.

Die Villen und Stadthäuser sind strategisch günstig gelegen, um den Bewohnern ein unvergleichliches Wohnerlebnis zu bieten. Inmitten der landschaftlich reizvollen Umgebung erstrahlen die Häuser in einem modernen und raffinierten Look. Das Sonnenlicht durchflutet großzügig die Wohnbereiche und schafft eine nahtlose Verbindung zur Natur. Es ist nicht nur ein Haus, sondern ein Erlebnis, bei dem man jeden Tag mit der Pracht der Natur aufwacht.

Was die Annehmlichkeiten betrifft, so zeichnet sich die Anlage durch außergewöhnliche Erlebnisse aus. Der Yogarasen ist eine Oase der Erholung und Gelassenheit, umgeben von sorgfältig gepflegten Gärten und beschattet von hoch aufragenden Bäumen. Diese harmonische Mischung aus Natur und Luxus bietet den perfekten Raum für Entspannung und Achtsamkeit.

Für diejenigen, die einen aktiven Lebensstil pflegen, bieten die Laufstrecken eine lebendige Flucht. Umgeben von üppiger Flora und majestätischer Landschaft sind diese Strecken für Läufer und gemütliche Jogger gleichermaßen geeignet. Die glatte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Laufgefühl, während der Duft von blühenden Blumen und erdigen Wäldern Sie zu einem triumphalen Finish motiviert. Sportbegeisterte werden die sorgfältig konzipierten Sport- und Freizeiteinrichtungen zu schätzen wissen, darunter Plätze für jedes Interesse, ein glitzerndes Schwimmbad und eine hochmoderne Sporthalle mit modernsten Geräten.

Das Wellenbad, ein Wasserspielplatz, verspricht Spaß und Abenteuer, wenn das Wasser schwappt und strudelt, um die Lebendigkeit der Meeresgezeiten nachzuahmen. Darüber hinaus bieten der Veranstaltungsrasen und das Amphitheater eine lebendige Open-Air-Leinwand für die Künste, wo Live-Musik, Bühnenauftritte, Präsentationen und gesellschaftliche Galas zum Leben erweckt werden.

Wichtigste Highlights:

– Vielfältige Auswahl an Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern sowie Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern, die den Bedürfnissen verschiedener Familiengrößen gerecht werden.

– Ein neues Wohnprojekt im Herzen von Nad Al Sheba, Dubai, das ein einzigartiges und luxuriöses Wohnerlebnis bietet.

– Es liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Dubais entfernt und bietet einfachen Zugang zur Meydan-Rennbahn und anderen erstklassigen Freizeit- und Lifestyle-Einrichtungen.

– Die Villen und Stadthäuser sind so konzipiert, dass sich alle Aspekte Ihres Lebens nahtlos integrieren lassen, so dass Sie sich ein Zuhause schaffen können, das perfekt auf Ihre gegenwärtigen und zukünftigen Lebensvorstellungen abgestimmt ist.

– Die Villen und Stadthäuser verfügen über doppelt so hohe Decken in lichtdurchfluteten Wohnräumen, die eine Atmosphäre von Opulenz und Großzügigkeit schaffen.

– Die private Gated Community garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und Exklusivität, in der Sie in Dubai leben können.

– Die architektonischen Designelemente lassen sich von Komfort, Natur und Gemeinschaft inspirieren, so dass jeder Aspekt dieser Anlage warm und einladend wirkt.

– Ein breites Angebot an Einrichtungen, darunter begehbare Straßen, Radwege und Laufstrecken, die einen aktiven Lebensstil und einen Aufenthalt im Freien ermöglichen.

Meraas Nad Al Sheba Gardens Phase 4 bietet außergewöhnliche Annehmlichkeiten, darunter einen Yoga-Rasen, Laufstrecken, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Lagunen, ein Wellenbad, einen Veranstaltungsrasen und ein Amphitheater. Diese Annehmlichkeiten decken ein breites Spektrum an Interessen ab und bieten ein ganzheitliches Wohnerlebnis.

Wichtige Einrichtungen:

– Medizinische Zentren

– Gemeinschaftliche Zentren

– Moschee

– Klubhäuser

– Kinderspielplatz

– Schulen und Kindergärten

– Parks und Gärten

– Radfahr- und Wanderwege

Nad Al Sheba Gardens Phase 4 liegt strategisch günstig in Nad Al Sheba, Dubai, und ist nur zehn Autominuten vom Stadtzentrum Dubais entfernt, was es zu einer sehr begehrten Adresse macht. Die Bewohner haben leichten Zugang zu erstklassigen Freizeitangeboten wie der Meydan-Rennbahn und vielen anderen. Außerdem sind der internationale Flughafen Dubai und die wichtigsten Autobahnen leicht zu erreichen, so dass Sie Dubai und die Umgebung mühelos erkunden können.

Nahe gelegene Orte:

– 02 Minuten – Al Ain Road

– 05 Minuten – Meydan-Rennbahn

– 10 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 10 Minuten – Dubai Hills Mall

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Der Masterplan von Nad Al Sheba Gardens Phase 4 von Meraas wurde sorgfältig erstellt, um ein modernes und raffiniertes Wohnerlebnis inmitten einer malerischen Umgebung zu bieten. Wunderschöne Häuser sind durch sich schlängelnde Gassen inmitten üppiger Landschaften miteinander verbunden. Mit Hartholzböden, Porzellan-Arbeitsplatten und exquisiten Aluminiumoberflächen hebt sich die Architektur hier deutlich von den Normen der Region ab.

Die Grundrisse in Nad Al Sheba Gardens Phase 4 bieten eine luxuriöse Kollektion von Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern sowie Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern. Die Fassaden sind so gestaltet, dass sie den Raum und das natürliche Licht maximieren und eine nahtlose Verbindung mit dem Außenbereich schaffen. Die großzügigen Wohnbereiche und offenen Gärten bieten reichlich Platz für Entspannung und Unterhaltung.

