M-Files startet nach Wachstumsrekord im Channel neues Partnerprogramm

Vier neue Zertifizierungen dokumentieren Kompetenzen und sichern die erfolgreiche Einführung der M-Files-Lösungen zum intelligenten Informationsmanagement.

Ratingen, 26.5.2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, hat nach einem rekordverdächtigen Wachstum des Channel-Geschäfts weltweit ein neues Partnerprogramm angekündigt. Das Unternehmen stellte heute ein neues Onboarding-Konzept für neue Partner und neue Schulungen vor.

Zusätzlich gibt es vier neue Zertifizierungen, die von Channel-Partnern genutzt werden können, um ihre Kompetenz nachweisen. Damit stärken sie auch das Vertrauen von Neukunden in eine erfolgreiche Einführung der M-Files-Lösungen für intelligentes Informationsmanagement.

M-Files hat aktuell fast 400 Partner in 91 Ländern weltweit. Um die wachsende Nachfrage bedienen zu können, hat sich M-Files für 2021 zum Ziel gesetzt, 50 weitere Partner weltweit in sein Eco-System aufzunehmen. Dazu hat das Unternehmen den Onboarding-Prozess für neue Partner deutlich verbessert und baut seine Kapazitäten zur Unterstützung der Partner weiter aus. In den nächsten 12 Monaten wird M-Files sein Channel-Team um weitere 25 Prozent aufstocken.

“Der Umsatz durch unsere Channel-Partner weltweit ist im ersten Quartal 2021 um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen”, sagt Scott Erickson, Senior Vice President of Channel Sales bei M-Files. “Dies ist das Ergebnis der großartigen Kundenbeziehungen unserer Partner und des Vertrauens der Kunden in ihre Leistungsfähigkeit und unsere Technologie. In der Pandemie konnten unsere Partner ihre Kunden insbesondere beim Umstieg auf Remote Work und digitale Prozesse unterstützen. Mit der heutigen Ankündigung betonen wir unser starkes Engagement und Commitment, unseren Partnern erstklassige Ressourcen bereitzustellen, die das Vertrauen der Kunden in die Lösungen von M-Files stärken und für erfolgreiche Projekte sorgen.”

Im Jahr 2020 wurden 34 Prozent des Umsatzes von M-Files durch Partner generiert. Das neue Partnerprogramm bietet innovative Anreize, die den Partnern helfen, neue Umsätze zu erzielen und Kunden auszubauen, indem sie das Software-as-a-Service-Geschäftsmodell (SaaS) von M-Files nutzen. Dabei stellt M-Files seinen Partnern ein Set von Best-in-Class-Anwendungen zur Verfügung, mit denen sie ihre Abläufe optimieren können. Insbesondere das M-Files Campaign Center, ein Tool für das Kampagnenmanagement, bietet Partnern Self-Service-Tools und Ressourcen, um effizient und effektiv Leads und Opportunities zu generieren.

Im April stellte M-Files vier neue Zertifizierungen vor, die weltweit für Value Added Reseller (VARs), Systemintegratoren (SIs) und Service-Subunternehmer verfügbar sind:

-Certified M-Files Solution Engineer

-Certified M-Files Developer

-Certified M-Files Solution Architect

-Certified M-Files Trainer

“M-Files zeichnet aus unserer Sicht wirklich aus, dass es kontinuierlich Investitionen tätigt, um seine Partner weiterzuentwickeln und zu unterstützen”, so Niall McConnell, Commercial Director beim M-Files-Partner Convergent. “Die Akkreditierung als M-Files Certified Delivery Partner hilft uns, unsere erstklassige Kompetenz bei der Bereitstellung von M-Files-Lösungen unter Beweis zu stellen. Mit Weltklasse-Schulungen und Best Practices, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, stattet uns M-Files mit den Tools aus, die unseren Kunden Sicherheit vermitteln und ihren Erfolg gewährleisten.”

Um ein überzeugendes Onboarding- und Support-Erlebnis für Partner zu gewährleisten, bieten die Customer Success Consultants von M-Files jetzt erweiterte Schulungen an, die bewährte Best Practices für die Bereitstellung der ECM- und Collaboration-Lösungen des Unternehmens nutzen. Die Implementation Services Teams von M-Files vermitteln wichtige Erfahrungen und Vorgehensweisen aus der Praxis vieler erfolgreicher Projekte, um den Return of Invest der M-Files-Lösungen für den Kunden zu maximieren.

Mehr Informationen zum Partnerprogramm von M-Files:

https://www.m-files.com/de/partner

Eine Demo von M-Files kann hier vereinbart werden:

https://www.m-files.com/de/demo-2

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

