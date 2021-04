M-Files übernimmt führenden Anbieter von Kundenportalen Hubshare

Die kombinierte Lösung erlaubt den sicheren Austausch von Informationen mit externen Stakeholdern und ihre Einbindung in moderne, digitale Prozesse. So wird die Kundenbetreuung effizienter und die Kunden werden mit modernen Nutzererlebnissen begeiste

Ratingen, 6. April 2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute die Übernahme von Hubshare bekannt. Dank der kombinierten Lösung von M-Files und Hubshare können Unternehmen ihre Kunden und Partner mittels moderner Portallösungen ansprechend und effektiv mit Informationen und Dokumenten versorgen und sie enger an sich binden.

Das ursprünglich französische und mittlerweile weltweit tätige Unternehmen Hubshare bietet eine Plattform für sichere und moderne Portallösungen, die die Bindung von Benutzern und Kunden durch kollaboratives Arbeiten, sichere Dateifreigabe und Projektmanagement-Funktionen deutlich stärken. Die Portale für Kunden, Partner und andere externe Nutzergruppen können schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse und das jeweilige Branding angepasst werden. So wird die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern erleichtert, die Produktivität in ihrer Betreuung verbessert und letztlich die Kundenbindung durch Einbezug in digitale Prozesse gefördert.

Bisherige Portallösungen für den Austausch von Dokumenten basieren technisch oft auf der aufwendigen Synchronisation von Dateien, bei der Informationen aus einem internen Content-Repository kopiert werden. Diese Duplikation von Daten birgt erhebliche Risiken und ist mit deutlichen Nachteilen in der gemeinsamen Bearbeitung verbunden. M-Files bietet mit Hubshare nun eine sichere und integrierte Lösung für die interne und externe Zusammenarbeit ohne Datenduplikation.

Die Benutzeroberfläche von M-Files ist für die Verbesserung interner Prozesse zur Dokumentenverwaltung optimiert. Der neue Hubshare-Hub in M-Files stellt nun externen Benutzern wichtige Informationen wie Dokumente, Personen, Prozesse und Kommunikationsverläufe über ein gebrandetes Portal zur Verfügung, das komfortabel und leicht bedienbar ist. So können Organisationen die Zufriedenheit ihrer Kunden durch eine bessere und compliance-konforme Zusammenarbeit erhöhen und gleichzeitig die Digitalisierung von Prozessen vorantreiben.

“Die Übernahme von Hubshare hilft unseren Kunden dabei, ihre Zielgruppen mit einem einzigartigen digitalen Nutzererlebnis zu begeistern und enger an sich zu binden. Insbesondere in Branchen mit vielen Knowledge Workern wie Consulting oder Engineering wird der Austausch und die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern immer wichtiger. Unser integriertes Angebot bringt M-Files vom Backoffice in die direkte Kundenbetreuung. Unsere Kunden halten damit ein modernes Werkzeug in den Händen, um ihre Kunden mit aktuellen Informationen zu versorgen und sie effizient in Prozesse einzubinden”, erläutert Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files, die Übernahme.

“Mit der heutigen Ankündigung unserer Übernahme erreichen wir unsere gemeinsame Vision und das Ziel, Arbeit und Zusammenarbeit für unsere Kunden intelligenter und effizienter zu gestalten”, sagt Nicholas Child, CEO von Hubshare. “Von unserem kombinierten Angebot werden zweifellos Unternehmen auf der ganzen Welt profitieren, die eine sicherere und integrierte Lösung für die interne und externe Zusammenarbeit suchen. Wir freuen uns, ein integraler Bestandteil der M-Files-Familie zu sein und unsere Lösung für moderne Digital Client Experiences und Digital Workspaces zusammen mit der visionären M-Files-Plattform für intelligentes Informationsmanagement bereitzustellen.”

M-Files hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Business in der neuen Work-from-anywhere-Welt voranbringen können, grundlegend zu verbessern. Dazu verbindet es unternehmensweit bestehende Informationssilos in Systemen, Anwendungen und Repositories und bietet einen vollständigen Überblick über alle relevanten Informationen im richtigen Kontext. Durch die Bereitstellung von sinnvoll verknüpften Informationen und intelligenter Automatisierung mittels KI steigert M-Files die Produktivität von Wissensarbeitern, sorgt für ein nahtloses digitales Erlebnis, ermöglicht Kontinuität und Resilienz in Krisen und reduziert Risiken.

Über Hubshare

Hubshare verbessert die Benutzer- und Kundenbindung durch kollaboratives Arbeiten, sicheres File-Sharing und Projektmanagement. Die Lösung bietet einen umfassenden, flexiblen und anpassbaren Digital Workspace, der unbegrenzt kundenspezifische Portale ermöglicht, die jeweils auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind. Hubshare hilft seinen Anwendern weltweit, ihre Produktivität zu steigern und die externe und interne Zusammenarbeit zu erleichtern. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Frankreich und Distributoren in Großbritannien, Hongkong, Australien und Nordamerika sowie Wiederverkäufer in zahlreichen anderen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter hubshare.com/en/

Die Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet alle Informationen und Dokumente über jede Plattform und jedes Repository hinweg. Anschließend analysiert sie diese Dokumente und Informationen mit modernsten KI-Verfahren, um sie in den richtigen Kontext zu setzen. So können die richtigen Informationen zur richtigen Zeit den richtigen Personen zur Verfügung gestellt und Geschäftsprozesse automatisiert werden. Gleichzeitig wird umfassende Kontrolle über die Informationen geschaffen und werden alle Compliance-Vorgaben sicher erfüllt. Tausende von Organisationen in mehr als 100 Ländern – wie beispielsweise NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Informationen und Prozesse. Damit ermöglichen sie ihren Beschäftigten “A Smarter Way to Work”. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

