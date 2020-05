Mack GmbH veröffentlicht Internetfilter für Privatpersonen

Internetfilter sollen Nutzern werbefreies Surfen und mehr Datenschutz ermöglichen

Es ist heute einfacher denn je, sich Zugang zum Internet zu verschaffen. Jedes Kind besitzt ein Smartphone, auf das es im Schnitt 88 Mal am Tag den Blick richtet. Gleichzeitig wachsen die im Internet angebotenen Inhalte im Minutentakt. Alle 60 Sekunden werden auf Youtube 400 Stunden Videomaterial hochgeladen.

Fluch und Segen des Informationszeitalters

Einerseits profitiert jeder von frei zugänglichen Inhalten, die einem dabei helfen, eine neue Sprache zu lernen, den Hund zu trainieren oder die Steuererklärung zu machen. Andere Inhalte des World Wide Web konfrontieren den Nutzer allerdings mit betrügerischen Websites, Pornografie, Gewalt und der Sucht nach über soziale Netzwerke erlangter digitaler Anerkennung. Die Filter der Mack GmbH versprechen jetzt die Lösung für werbefreies, sicheres Surfen und Jugendschutz zugleich.

Sicher Surfen: was bedeutet das?

Das Internet birgt auf mehr als nur einer Ebene Gefahren für den Nutzer. Sie reichen von Betrugsversuchen bis zum Aufruf zur Gewalt oder Cybermobbing. Besonders Kinder sind durch einen ungefilterten Zugang zum Internet gefährdet. Professionelle Filter waren bisher nur für Unternehmen erhältlich:

“Wir haben mit www.sicher-surfen.de den ersten deutschlandweiten Internetfilter für Privatpersonen entworfen. Wir filtern über zwei Millionen Domains und schützen den User mit drei Filterarten vor Tracking, Spam, Malware-Domains und/oder nicht jugendfreien Inhalten. Werbung wird dabei komplett ausgeblendet.” – Maximilian Mack, CEO & Gründer, Mack GmbH

Anpassbare Konfiguration & hohe Datenschutzvorgaben

Welche Inhalte gefiltert werden, ist bei Sicher-Surfen.de jedem selbst überlassen. Drei Filter stehen dabei zur Auswahl: der Basis-Filter, der Familien-Filter und der Social-Media Filter. Werbung, Tracking und Malware werden bei allen drei Filtern entfernt. Sicherheit ist der wohl wichtigste Faktor bei der Entwicklung von Sicher-Surfen.de. Die für die Filter benötigten DNS-Server befinden sich daher ausschließlich in Deutschland und gewährleisten damit die in Deutschland geltenden strengen Datenschutzrichtlinien. Weitere Information zum Leistungsumfang und Angebot finden sich auf der Internetseite des Entwicklers.

SICHER SUFEN verwendet ausschließlich DNS-Server-Standorte in Deutschland. Wir richten uns also nach den in Deutschland geltenden, strengen Datenschutzrichtlinien. Das heißt: dein Surfverhalten geht uns nichts an!

Kontakt

mack GmbH

Maximilian Mack

Forststr. 7

71384 Weinstadt

–

–

info@sicher-surfen.de

https://www.sicher-surfen.de

Bildquelle: piren/123RF