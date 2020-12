Mäuse wirkungsvoll bekämpfen und vertreiben

Mäuse sind einerseits recht niedlich anzusehen und daher auch immer wieder Gegenstand von lustigen Trickfilmen für Kinder, andererseits jedoch möchte niemand die kleinen Nagetiere gerne im Keller oder in der Wohnung haben. Mäuse los zu werden, ist jedoch gar nicht so schwer, wenn man die richtigen Methoden dafür kennt.

Wie kann man erkennen, ob man Mäuse hat?

Mäuse sind recht scheue kleine Tiere und daher nicht immer sofort zu entdecken. Ein sicheres Zeichen für ein Mäusenest sind jedoch die kleinen Kotkügelchen, welche die Nagetiere überall hinterlassen. Mäuse bauen ihre Nester aus Wolle, Haaren, Teppichfasern und allem, was sie sonst noch so finden können. Auch Nagespuren an bestimmten Stellen wie zum Beispiel angeknabberte Kartons mit Lebensmitteln oder löchrige Verpackungen von Mehl, Nudeln oder Zucker, können Zeichen für den Mäusebefall sein.

Sind sehr viele Mäuse vorhanden, macht sich dies eventuell auch durch einen beißenden Geruch des Mäusekots bemerkbar. Und da die Tiere meist in der Nacht aktiv sind, können zu später Stunde oft auch kratzende und tapsende Geräusche hörbar sein. Besonders gerne nisten sich Mäuse in Hohlräumen ein.

Was lockt Mäuse an?

Mäuse lassen sich vor allem durch Nahrungsmittel anlocken. Daher sollten Lebensmittel bei der Lagerung im Schrank oder in der Speisekammer immer gut verpackt sein. Gut verschlossene Tüten mit Reis, Mehl oder Nudeln oder in Gläsern gelagerte Nahrungsmittel bieten weniger Möglichkeiten für Mäuse.

Ein weiterer Faktor ist Müll. Mülltonnen im Garten oder Hof, sollten am besten immer geschlossen sein. Damit die kleinen Nagetiere nicht durch die Gerüche angezogen werden.

Gefahren durch Mäusebefall

Ob auf dem Dachboden, im Keller oder in der Speisekammer, Mäuse sind nicht nur unangenehme Gäste, sie können darüber hinaus auch zu einer gesundheitlichen Gefahr werden. Der Kot der Tiere ist sehr infektiös und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Nager gefährliche Krankheiten übertragen können. Allein deshalb ist es wichtig, die Tiere so schnell wie möglich zu vertreiben.

Mit den richtigen Methoden Mäuse bekämpfen

Es gibt sie zwar immer noch, die traditionelle Mausefalle, die zuschnappt sobald die Tiere damit in Berührung kommen, jedoch hat der Handel inzwischen auch einige weitere wirkungsvolle Methoden zum Mäuse bekämpfen entwickelt.

Bei www.swissinno.com finden Sie eine Reihe von Produkten, die wirkungsvoll Mäuse, Ratten und andere Schädlinge bekämpfen können. Bestellen Sie beispielsweise die Mausefalle PRO Supercat. Mit dieser modernen Falle können Sie Mäuse ganz einfach ködern und schnell fangen. Auch die Entnahme der Maus, nachdem sie gefangen wurde, geht sehr einfach.

Alternativ dazu, hat SWISS INNO auch noch eine Lebendfalle im Programm. Mit der MausHaus Lebendfalle haben Sie ebenfalls eine effiziente Möglichkeit die Nagetiere zu fangen. Probieren Sie es am besten aus.

Und falls Sie beim Mäuse auf Distanz halten möchten und auf moderne Technik setzen, hat SWISS INNO auch diesbezüglich das richtige zu bieten. Im Gegensatz zu Menschen, sind Nagetiere wie Mäuse oder Ratten dazu in der Lage, auch sehr hohe Töne und Frequenzen zu hören, die von Menschen nicht wahr genommen werden. Und genau hier, setzt die Technik an. Mittels eines speziellen entwickelten Geräts mit Ultraschallwellen, können Mäuse und andere Nagetiere wirkungsvoll vertrieben werden. Die extrem hohen Töne werden von den Tieren als sehr störend empfunden und halten sie daher davon ab, sich Menschen zu nähern.

Der Ultraschall Nagetiervertreiber ist genau so ein Gerät. Es lässt sich überall aufstellen und ist auch als batteriebetriebene Variante erhältlich. Über zwei kleine Lautsprecher werden die Töne ausgesendet. Da die Frequenzen für Menschen nicht wahrnehmbar sind, gibt eine kleine Kontrolllampe den Betriebszustand an.

Ob eine traditionelle Mausefalle aus Holz oder ein moderner Ultraschall Nagetiervertreiber, bei SWISS INNO gibt es genau die richtige Auswahl an Produkten zur Schädlingsbekämpfung und zur Vertreibung von Mäusen und Ratten. Erhältlich in den meisten Baumärkten, Gartenzentren und im Online-Handel.

Das innovative Schweizer Unternehmen SWISS INNO SOLUTIONS AG setzt neue Maßstäbe in der Schädlingsbekämpfung. Durch globale Zusammenarbeit und die Einhaltung von höchsten Tierschutz-Standards, werden so Fallen konzipiert die möglichst effizient und artgerecht sind.

