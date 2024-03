Mag.a Monika Herbstrith-Lappe erneut „Trainer of the Year“ 2024

Das renommierte Manfred Hämmerle Institut (imh), vormals IIR, zeichnete kürzlich Frau Mag.a Monika Herbstrith-Lappe für ihre konstanten und bemerkenswerten Leistungen als „Trainer of the Year 2024“ aus. Es ist die 18. Auszeichnung, die sie innerhalb von 19 Jahren vom imh erhalten hat. Die Ehre wurde ihr aufgrund der außerordentlich positiven Rückmeldungen der Teilnehmer:innen ihrer Trainings und Konferenzen zuteil.

Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für das herausragende Engagement von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe im vergangenen Jahr, sondern auch eine Bestätigung ihrer beeindruckenden Kontinuität in der Branche. Seit dem Jahr 2008 wird sie jährlich für ihre exzellenten Leistungen als Speakerin und Trainerin gewürdigt. Ihre Hingabe und Professionalität spiegeln sich in den zahlreichen lobenden Rückmeldungen wider, die sie von den Teilnehmer:innen ihrer Veranstaltungen erhält.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, erfahrene Neurowissenschaftlerin, Physikerin und leidenschaftliche Extremtaucherin, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu inspirieren, zu ermutigen und zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen. Ihre tiefe Verbundenheit mit der menschlichen Seite der Digitalisierung und dem digitalen Humanismus prägt ihre Arbeit und ihr Engagement. In ihrer preisgekrönten Arbeit verbindet sie ihre langjährige Erfahrung und Leidenschaft für die Naturwissenschaften mit der traditionellen japanischen Ikigai-Philosophie, die jedem Menschen eine individuelle Lebensaufgabe zuweist. Monika Herbstrith-Lappe hat ihr eigenes Ikigai gefunden und lebt es in ihren inspirierenden Vorträgen und Trainings, die sie mit einer einzigartigen Mischung aus Fachkompetenz und Empathie gestaltet.

Auch als Keynote-Speakerin ist es ihr ein Anliegen, ihrem Publikum diese Philosophie eingebunden in aktuelle Themen wie Veränderung, Zukunft oder Diversity näher zu bringen. Humor darf dabei natürlich nicht fehlen. Ihre Motivation ist dabei immer, die Chancen aufzuzeigen, die sich aus Situationen ergeben, oder wie sie sagt: Das Meer an Möglichkeiten zu entdecken. Ihr Vortrag „Zukunft braucht Zuversicht“ ist ein Beleg dafür. „Weil unsere Welt immer komplexer und unsicherer wird, freue ich mich, den Menschen Chancen aufzeigen zu können. Gerade in Zeiten des Umbruchs und der digitalen Transformation müssen die Menschen an ihrer inneren Einstellung und Haltung arbeiten, um bestehen zu können!“, so die Preisträgerin.

Die Auszeichnung zum „Trainer of the Year 2024“ sieht die Neurowissenschaftlerin auch als Bestätigung ihres Beitrags für die Branche und als Ansporn, auch in Zukunft ihr Bestes zu geben. „Ich freue mich sehr über diese erneute Auszeichnung. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben und weiterhin an meiner Seite stehen. Ich sehe diese Anerkennung nicht als Selbstverständlichkeit. Sie ist für mich Ansporn für weitere inspirierende Projekte und Kooperationen. Auch ich tauche buchstäblich ab und zu ab, um das Meer an Möglichkeiten für mich zu erschließen. Denn eines ist sicher: Zukunft braucht Zuversicht!“, betont Mag.a Monika Herbstrith-Lappe.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Neurowissenschaftlerin, Motivations-psychologin und Keynote-Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von „Impulse und Wirkung“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 als „Speaker/Trainer oft the Year“ ausgezeichnet. Als High-Performance-Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zum breiten Tätigkeitsfeld von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe die Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems.

