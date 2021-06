MagoCloud: Abläufe im Filialhandel mit Mode – individuell, einfach und schnell

Kostenloses Webinar von Zucchetti für Händler und e-Commerce Shops

Unternehmen stehen täglich vor vielen Herausforderungen: unterschiedliche Vertriebskanäle, die Gewährleistung optimaler Bestände im Lager, Abverkäufe im Onlineshop, Nachschublieferungen für Filialen, Verwaltung von Lieferantenbestellungen. All das erfordert einen hohen Aufwand.

Sicher gibt es für alles jeweilige Standardlösungen, allerdings verursachen diese auch höhere Kosten, verlangen mehrfache Dateneingaben und arbeiten dann trotz alledem immer noch nicht so reibungslos zusammen, wie man es sich vorstellt und wünscht.

In unserem kostenlosen Webinar am 23. Juni 2021 zeigen wir Ihnen, wie MagoCloud Sie dabei unterstützt, als zentrale Plattform für Ihre Abläufe alle individuellen Prozesse im Modehandel zu vernetzen!

Wir haben unseren Mago-Experten Eduard Richert, Principal Product Manager ERP bei Zucchetti Germany, dazu interviewt.

Was sind die größten Vorteile von MagoCloud?

MagoCloud bietet hochgradig konfigurierbare Prozesse. Das macht es sehr einfach, die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Unternehmen als Abläufe in der Software einzustellen, um so den Wettbewerbsvorteil zu verstärken. Das Anlegen neuer Shops, die Zuordnung von Sortimenten und Artikeln ist super einfach und unkompliziert, Unternehmen können dies völlig eigenständig verwalten. Gerade in der aktuellen Zeit mussten viele Unternehmen sehr schnell reagieren und zwischen verschiedenen Verkaufskanälen wechseln, wie z. B. den Online-Handel hinzufügen. MagoCloud hilft, Veränderungen EINFACH und SCHNELL durchzuführen.

Darüber hinaus ist es komplett browserbasiert, es ist keine lokale Installation notwendig, was die Investitionen zu Beginn und die allgemeine Wartung während des Betriebs reduziert.

Ein weiterer Pluspunkt: Unternehmen können MagoCloud als umfassendes ERP-System verwenden oder als Prozesssteuerung für die Filialen an eine konzernweite ERP-Lösung anbinden, um Filialprozesse einfach umzusetzen. Dies ist ein enormer Vorteil für Unternehmen und oftmals ein kritischer Punkt, da häufig bereits viel in die vorhandene Lösung, die auch noch andere Aufgaben übernimmt, investiert worden ist. Mago ist auf diese Weise nachhaltig, da es eine iCore-basierte Plattform ist, die mit Drittanbietern integriert werden kann, um die Einzelhandelsprozesse und die Filiallogistik zu verwalten. MagoCloud ist flexibel: e-Commerce, POS-Kanäle, Infos annehmen und weitergeben ist EASY und unkompliziert.

Alle Prozesse, Berichte und viele Einstellungen ohne Sonderentwicklung konfiguriert werden, was eine Updatesicherheit garantiert und die Implementierung einfach und schnell macht.

Wer ist der ideale Kunde, der von der Implementierung von MagoCloud profitieren kann?

Jedes Unternehmen mit mehr als einer Filiale, einem Store oder e-Commerce!

Bei uns wird jeder Verkaufskanal wie eine Filiale behandelt. Wenn Sie also eine Filiale und einen e-Commerce Shop haben – ist MagoCloud der perfekte Kandidat, um Sie bei der Verwaltung zu unterstützen und diese wesentlich zu vereinfachen!

Was können wir von dem kommenden Webinar erwarten?

Gemeinsam werden wir uns live in der Anwendung ansehen, wie einfach es ist, neue Artikel und neue Filialen mit MagoCloud einzurichten, ihre Integration in e-Commerce-Shops sowie die wichtigsten Funktionalitäten, die MagoCloud zu einem perfekten Verbündeten für jeden Modehändler machen.

Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserem Webinar am 23. Juni 2021 um 14 Uhr teil: Webinar Mago-Cloud

Mit mehr als 7.000 Personen, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit. www.zucchetti.com

Firmenkontakt

Zucchetti Germany GmbH

Marco Deplano

Saarwiesenstr. 5

66333 Völklingen

+49 6898 5662 400

infode@zucchetti.com

http://www.zucchetti.com/de/

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.zucchetti.com