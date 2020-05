Mai 2020: Ab sofort gibt es kostenlos Hilfe & Tipps beim Ferienwohnung vermieten

Mehr Urlaubsbuchungen mit dem brandneuen Gastgeber-Blog von hunde-urlaub.net

Die Corona-Krise hat in diesem Frühling viele Selbstständige und Betriebe hart getroffen. Und besonders GastgeberInnen, die ein Hotel, Ferienhaus oder Ferienwohnung vermieten, hatten es bis jetzt alles andere als leicht… Bereits gebuchte Urlaube wurden storniert und was noch ausstehende betrifft, so herrscht große Unsicherheit. Die Urlaubsplattform hunde-urlaub.net möchte Vermietern in diesen schwierigen Zeiten zur Seite stehen, und zwar mit einem brandneuen Gastgeber-Blog. Dort finden Vermieter ab sofort – und ganz egal, ob auf Hunde spezialisiert oder nicht – spannende Infos rund um eine erfolgreiche Vermietung in Zeiten wie diesen – Hilfestellungen und Tipps, Artikel, Vorlagen und Checklisten. Und das alles kostenlos.

Storni und leere Buchungskalender

Das Jahr 2020 werden diejenigen, die Zimmer, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung vermieten, wohl nicht so schnell vergessen. Storni standen in den letzten Wochen an der Tagesordnung, und neue Buchungsanfragen von Urlaubssuchenden ließen lange Zeit auf sich warten. Verreisen stand nicht am Plan.

Nun wendet sich das Blatt zum Glück langsam, und die Menschen beginnt wieder zaghaft Urlaubspläne zu schmieden. “Nach den langen Wochen, in denen man auf die eigenen vier Wände beschränkt war, steht vielen jetzt der Sinn nach einem Tapetenwechsel, man sieht es an den Buchungsanfragen, die jetzt wieder jeden Tag steigen”, so Gabriela Golob, Gründerin der Urlaubsplattform hunde-urlaub.net.

Rasch zu Buchungen für 2020

Doch natürlich lässt sich das nicht mit den Jahren zuvor vergleichen. “GastgeberInnen haben es heuer schwer, denn auch wenn jetzt Urlauberanfragen eintreffen, heißt es jetzt erst einmal entstandene Verluste ausgleichen, und Buchungslücken wieder füllen”, so Gabriela Golob.

Auch müssen sich Vermieter in diesem Jahr mehr als sonst anstrengen um sonst Urlaubsfreudige hinter dem Kamin hervorzulocken. Denn viele Menschen sind noch immer sehr unsicher.

Dabei möchte hunde-urlaub.net helfen und hat daher in den letzten Wochen fleißig an einem nagelneuen Gastgeber-Blog gearbeitet. Der soll Vermieter – ganz egal ob auf Hunde spezialisiert oder nicht – dabei unterstützen, jetzt möglichst rasch zu Urlaubsbuchungen für 2020 zu kommen.

Der Blog enthält alles rund um eine erfolgreiche Vermietung. “GastgeberInnen, die ein Hotel, Appartementhaus, Ferienhaus oder Ferienwohnung vermieten, finden in unserem neuen Gastgeber-Blog alle Hilfestellung, die man für eine erfolgreiche Urlaubsvermietung braucht. Spannende Artikel rund ums Vermieten, praktische Checklisten und Vorlagen zum Gratis-Download. Einfach alles im Sinne einer hohen Kundenzufriedenheit und eines vollen Belegungskalenders, und natürlich kostenlos”, so Gabriela Golob.

Die Themen sind breit gestreut und reichen von der Auswahl des passenden Online-Portals über eine gewinnbringende Kostenkalkulation bis hin zu den Möglichkeiten, sich im Internet von den vielen anderen Vermietern zu unterscheiden und so zu mehr Gästen zu kommen. Das und noch viel mehr gibt es jetzt für alle, die ein Ferienhaus, Ferienwohnung vermieten, kostenlos im neuen Gastgeber-Blog von hunde-urlaub.net.

hunde-urlaub.net, die Nummer 1 mit Hundservice, ist seit Ende 2007 spezialisiert auf Urlaubsreisen mit dem Hund und bietet Hotels, Ferienwohnungen und -häuser an, in denen Hunde nicht nur erlaubt, sondern 100% WILLKOMMEN sind. Jede Gastgeber und jede Gastgeberin präsentieren sehr detailliert alle Möglichkeiten, die Hund und Frauchen bzw. Herrchen im Urlaub haben. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Quartiers, und bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Hunde-Urlaub. Ganz nach dem Motto der Plattform: “Vorher wissen, was Dich und Deinen Hund erwartet!”

