MainSky legt Impact Report für den Active Green Bond Fund vor

MSCI bewertet den Fonds mit dem Top-ESG-Rating AAA

-MainSky veröffentlicht erstmals einen Impact Report für den Ende September 2020 aufgelegten Active Green Bond Fund und schafft damit Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen nachhaltigen Wirkung der Investitionen.

-Jedes der Investments leistet mindestens zu einem der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN einen Beitrag, am stärksten werden die Ziele Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energien sowie nachhaltige Städte und Gemeinden gefördert.

-Mit einem Investment von einer Million Euro sorgen die Fonds-Investoren für eine jährliche Einsparung von rund 570 Tonnen CO2.

-MSCI ESG Research bewertet den Fonds mit der Bestnote AAA.

-Die CO2-Emissionen des Fonds liegen pro einer Million US-Dollar investiertem Kapital rund 87 Prozent unter jenen des Benchmark-Index Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond, der lediglich das ESG-Rating A von MSCI besitzt.

-Der MainSky Active Green Bond Fund konnte seit seiner Auflage vor gut drei Monaten mit einer Wertentwicklung von rund 0,7 Prozent die Benchmark um fast 50 Prozent outperformen, womit sich das Management auf Kurs sieht, auf Sicht von zwölf Monaten eine Performance von 2,5 Prozent zu erreichen.

Frankfurt am Main, 11. Januar 2021 – Die Frankfurter Vermögensverwaltung MainSky Asset Management hat für den Ende September 2020 aufgelegten MainSky Active Green Bond Fund erstmals einen Impact Report veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, welchen Beitrag jede einzelne Emission bzw. der Emittent der im Fonds enthaltenen Anleihen zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen (UN) leistet. Der Bericht beinhaltet zudem eine CO2-Emissionsanalyse, die zeigt, wie viele Tonnen CO2 jährlich durch die im Portfolio enthaltenen Investments eingespart werden können.

“In diesem jungen und derzeit dynamisch wachsenden Marktsegment für Green Bonds sollte Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen nachhaltigen Wirkung von Investitionen eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für Investoren sein. Deshalb prüfen wir im Rahmen unseres aktiven Managements alle in unserem Fonds enthaltenen Anleihen auf Herz und Nieren und erstellen daraus einen Impact Report, den wir quartalsweise aktualisieren werden”, so Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender der MainSky Asset Management und verantwortlich für das Portfoliomanagement.

Jedes der Investments im MainSky Active Green Bond Fund leistet mindestens zu einem der 17 von der UN definierten SDGs einen positiven Beitrag, die meisten Investments unterstützen mehrere SDGs. So lassen sich rund 80 Prozent des Fondsvolumens dem Ziel Klimaschutz (SDG 13), 75 Prozent dem Ziel Erneuerbare und saubere Energie (SDG 7) und 70 Prozent des Fondsvolumens dem Ziel Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) zuordnen. “Und was den CO2-Fußabdruck angeht, bewirken unsere Investoren mit einem Investment von einer Million Euro eine jährliche Einsparung von rund 570 Tonnen CO2, was dem Ausstoß von fast 250 Fahrzeugen oder rund 50 Ein-Personen-Haushalten entspricht”, so Schulte weiter.

Die erfolgreiche Optimierung im Fonds hinsichtlich der ESG-Kriterien spiegelt sich auch in der Bewertung durch das Nachhaltigkeitsresearch von MSCI wider. Der MainSky Active Green Bond Fund wird mit der Bestnote AAA bewertet. Die CO2-Emissionen des Fonds liegen pro einer Million US-Dollar investiertem Kapital laut MSCI mit 54,1 Tonnen rund 87 Prozent unter jenen des als Benchmark fungierenden Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (428,1 Tonnen), der lediglich das ESG-Rating A von MSCI besitzt. Fondmanager Schulte ergänzt: “Während im Benchmark-Index auch Emittenten zwar grüner Anleihen enthalten sind, die aber in ihrem Kern kontroverse Geschäftsmodelle bzw. -praktiken verfolgen, berücksichtigen wir nur Green Bonds, bei denen sichergestellt ist, dass der Emittent auch die ethischen Unternehmensgrundsätze und Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen einhält.

Mit dem aktiven Managementansatz optimiert MainSky nicht nur hinsichtlich Nachhaltigkeit, sondern strebt auch eine bessere Performance als der Benchmark-Index an. So konnte der Fonds seit seiner Auflage vor gut drei Monaten mit einer Wertentwicklung von rund 0,7 Prozent den Vergleichsindex um fast 50 Prozent outperformen. “Damit sehen wir uns auf Kurs, auf Sicht von zwölf Monaten eine Wertentwicklung von 2,5 Prozent zu erreichen, die damit mehr als zwei Prozentpunkte über der von uns prognostizierten Index-Rendite liegen würde. Mit dem Active Green Bond Fund bieten wir Investoren, die einen messbaren Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit der Wirtschaft leisten wollen, einen erheblichen Mehrwert sowohl unter Nachhaltigkeits- als auch Performance-Aspekten gegenüber einem passiven Investment”, so Dr. Eckhard Schulte.

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets wie Renten und Aktien und ist Pionier im Absolute Return-Management. Die MainSky Asset Management AG ist ein Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG und steht unter Aufsicht der BaFin bzw. Bundesbank. Dank eines klar strukturierten Investmentprozesses ist es der Gesellschaft seit der Gründung 2001 zuverlässig gelungen, sowohl in schwierigen als auch in guten Kapitalmarktjahren reale Wertzuwächse in den Kundenportfolien zu generieren. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 620 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds und Managed Accounts sowie in drei Publikumsfonds. Das Management-Team zeichnet sich durch eine gesunde Mischung aus sehr erfahrenen Portfoliomanagern und Analysten mit langjähriger Berufserfahrung bei renommierten Investmentbanken und Asset Managern sowie jungen und exzellent ausgebildeten Mitarbeitern aus.

Firmenkontakt

MainSky Asset Management

Eckhard Schulte

Reuterweg 49

60323 Frankfurt

069 – 150 49 680-0

info@mainsky.de

http://www.mainsky.de

Pressekontakt

Kranch Media

Thomas Kranch

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim

015112002535

tk@kranch-media.de

http://www.kranch-media.de