MaintMaster eröffnet ein neues Büro in Iserlohn

MaintMaster erweitert sein Business in Deutschland

MaintMaster freut sich, die Eröffnung eines neuen Büros in Iserlohn, Deutschland, bekannt zu geben. Mit einem wachsenden Kundenstamm in Deutschland, von denen sich viele in der Region Nordrhein-Westfalen befinden, wird diese Expansion es dem Team ermöglichen, näher an bestehenden und neuen Kunden zu sein.

„Wir sehen ein großes Potenzial auf dem deutschen Markt und stellen ein hohes Interesse an unserem modernen CMMS bei Herstellern aller Branchen fest“, sagt Roman Köck, Head of Sales (DACH). „Die Eröffnung dieser Niederlassung bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, unsere Kunden in Deutschland und darüber hinaus noch besser zu betreuen.“

MaintMaster hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen anzubieten, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Instandhaltungsprozesse unterstützen. Das neue Büro in Iserlohn bietet eine zusätzliche Plattform, von der aus MaintMaster seinen Kunden in ganz Deutschland weiterhin Service und Support auf höchstem Niveau bieten kann.

2022 war für MaintMaster ein Rekordjahr, in dem mehr Kunden als je zuvor gewonnen werden konnten. Mit dem gleichen Elan wollen wir in das Jahr 2023 starten. Neben den bereits bestehenden Büros in Linköping und Göteborg (Schweden), London (Großbritannien) und Hamburg (Deutschland) wird das neue Büro in Iserlohn ein wesentlicher Bestandteil unserer europäischen Präsenz sein.

MaintMaster freut sich darauf, seine Präsenz in ganz Deutschland weiter auszubauen und strebt weiterhin danach, einer der führenden Anbieter moderner CMMS-Lösungen in Deutschland zu sein.

Das neue Office

Standort: MaintMaster Systems GmbH

Am Großen Teich 20

58640 Iserlohn

Telefon: +49 2371 478 204 0

maintmaster.de

MaintMaster ist der führende Anbieter von Instandhaltungsmanagementsystemen in Schweden mit einem schnell wachsenden Kundenstamm in der DACH-Region. MaintMaster bietet einen Cloud-Service, der in rund 20 Sprachen verfügbar ist und Kunden in 25 Ländern bedient. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Schweden, Deutschland und Großbritannien sowie Partner in vier weiteren Ländern. Die jährliche Wachstumsrate liegt bei 20 Prozent.

MaintMaster will den Instandhaltern ein Werkzeug an die Hand geben, das sich an alle ihre Prozesse anpassen lässt, ihnen Kontrolle gibt und die Ergebnisse maximiert. Das ist wichtig, denn die Instandhaltung spielt eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige, sichere und effiziente Produktion.

Kontakt

MaintMaster Systems GmbH

Patrick Krabbe

Am Großen Teich 20

58640 Iserlohn

+49 2371 478 204 0



https://maintmaster.com/de/

