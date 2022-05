Mama und Kind: Familienlook-Shirts für jedes Alter

Gründe, warum Partnerlook Shirts für Mama und Kind das Beste sind.

Onlineshop präsentiert einzigartige Kunst auf Mode für den perfekten Familienlook

Trier, 19.05.2022 +++ Auf ihrer Internetseite Bloominic.com bietet Künstlerin Alina Sieben Mode mit handgezeichneten Illustrationen für einen abgestimmten Familienlook an. In ihrem Onlineshop kann unter verschiedenen personalisierbaren Motiven gewählt werden. Das liebevoll gestaltete Fuchs Shirt beispielsweise, gibt es für Mama und Kind, sodass sich ein harmonisches Mama-Tochter-Outfit bzw. Mama-Sohn-Outfit zusammenstellen lässt.

Der Familienlook kann Symbol einer harmonischen Bindung sein

Die erste Bindungsperson eines Kindes ist die Mutter. Bereits vor der Geburt ist der Fötus durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Mit der Durchtrennung endet zwar die sichtbare Verbindung, nicht aber die lebenslange Verbundenheit zueinander. Mit einem Mama-Tochter-Outfit oder einem Mama-Sohn-Outfit können Familien weiterhin ihre Zusammengehörigkeit zeigen.

„Die Persönlichkeit eines Kindes kann sich optimal herausbilden, wenn natürliche Veranlagung und Umgebungsfaktoren harmonisch aufeinander abgestimmt sind.“ (Wettig 2006: S.455) Die Familienlooks können einer dieser förderlichen Umgebungsfaktoren sein. Die Option, die Kunstwerke zu individualisieren, gibt zudem Raum, die jeweiligen Persönlichkeiten zu unterstreichen.

Kleidung ist aber nicht nur Ausdruck unserer Persönlichkeit. So kann ein Fuchs Shirt im Partnerlook die Explorationsfreude fördern. Kinder orientieren sich an ihren Eltern. Sie lernen an deren Vorbild. Je ähnlicher ihnen dabei das Modell ist und je mehr sie sich diesem verbunden fühlen, desto eher können sie von ihm lernen. (vgl. Prof. Dr. Maier)

Folglich ist davon auszugehen, dass ein Mutter-Tochter-Outfit bzw. Mutter-Sohn-Outfit nicht nur optisch Freude bereitet, sondern Kinder sich so ihren Eltern näher fühlen. Dies wiederum vermittelt ihnen die Sicherheit, die Welt zu erkunden.

Auf Bloominic.com können die handgezeichneten, Designs bestaunt werden. Die Künstlerin Alina Sieben legt dabei Wert auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Produktion. Wer ein besonderes und pädagogisch wertvolles Geschenk für sich oder andere sucht, wird hier fündig werden.

Brisch, Karl Heinz (1999/2009): Bindungsstörungen-von der Bindungstheorie zur Therapie, aus: Entwicklung der bindungstheoretischen Konzepte

Prof. Dr. Maier (o.J.): Modelllernen https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/modelllernen-37157 (Zugriff am:17.05.22)

Wettig (2006/S.455): Eltern-Kind-Bindung: Kindheit bestimmt das Leben, https://www.aerzteblatt.de/archiv/52989/Eltern-Kind-Bindung-Kindheit-bestimmt-das-Leben (Zugriff am 17.05.22)

