Maritimer Nachmittag – Strandkorb Manufaktur Buxtehude

Die Strandkorbprofis in Buxtehude öffnen am Sonntag, den 30.04.2023 ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag in maritimen Flair.

An diesem Tag haben Sie die Gelegenheit, in entspannter Umgebung bei Fischdelikatessen aus der Kult-Gaststätte der „Veddeler Fischgaststätte“, einem guten Glas Wein des Winzers Otto Becker, sowie Bier von unserem Partner der Flensburger Brauerei, die aktuellen Strandkorb-Modelle zu besonders attraktiven Preis zu erwerben.

Von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr bieten die Strandkorbprofis ein umfangreiches Sortiment an Strandkörben aller Art an.

Alle aktuellen Modelle und Kollektionen sind vorrätig und können vor Ort begutachtet werden. Es wird auch eine riesige Auswahl an stark reduzierten Ausstellungsstücken geben, die direkt mitgenommen werden können.

Natürlich stehen Ihnen wie gewohnt unsere kompetente Fachberater für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Für alle, die nicht nach Buxtehude kommen können, bieten die Strandkorbprofis ein umfangreiches Online-Angebot an. Hierbei können Kunden alle Strandkörbe einfach und bequem von zu Hause aus konfigurieren und bestellen. ( Zum Shop)

Der Versand und die Lieferung erfolgen in der Regel innerhalb weniger Tage.

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit und besuchen Sie die Strandkorbprofis am 30.04.2023.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Traumstrandkorb zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben. Wir freuen uns auf Sie.

Die Strandkorbprofis GmbH gehört zu den größten deutschen Strandkorb- und Abdeckhauben-Herstellern. Am Firmensitz in Buxtehude – am südlichen Stadtrand von Hamburg – befinden sich die Produktions- und Lagerstätten. Im Showroom vor Ort bietet die Manufaktur den Kunden eine umfangreiche Ausstellung der aktuellen Strandkorbmodelle und neuesten Stoffkollektion.

In eigenen Produktionsstätten werden die Strandkörbe in reiner Handwerksarbeit von erfahrenen Korbflechtern, Tischlern und Näherinnen für höchste Qualitätsansprüche hergestellt.

Die Strandkörbe werden nur mit besten Materialien wie edlem, zertifiziertem Mahagoni- oder Teakholz, hochwertigen hochglanzpolierten Edelstahlbeschlägen in V2A Qualität und feinsten Stoffen hergestellt.

Die hochwertigen Strandkörbe aus der Manufaktur in Buxtehude sind mittlerweile weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Industrie zählen zu den Kunden wie z.B. VW, Mercedes-Benz, Porsche, Hapag-Lloyd und Coca-Cola. Auch viele Prominente wie etwa die Sportgrößen Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp, Fernsehkoch Johann Lafer, Poptitan Dieter Bohlen und Schlagerikone Helene Fischer genießen wunderbare Wohlfühlmomente in den exzellenten Gartenmöbeln.

