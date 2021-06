Maritimes Flair mit Heimtextilien von erwinmueller.de

Eine frische Meeresbrise für Bad, Schlafzimmer, Küche und den gedeckten Tisch

Auch wenn der Urlaub am Meer vielleicht noch auf sich warten lässt, mit den Heimtextilien von erwinmueller.de hält maritimes Flair Einzug in die eigenen vier Wände. Frisches Blau, Weiß, Rot, Streifen und Anker sorgen für mediterranes Ambiente. In der neuen Themenwelt ” Maritimes Flair” bietet Erwin Müller viele Inspirationen für den Strandurlaub Zuhause.

Angesagter Streifenlook mit Anker

Streifendesigns in Blautönen kombiniert mit Weiß und Rot gehören einfach zum maritimen Look. Von der Bettwäsche über Handtücher, Schlafanzug, Bademantel oder Badematte verleihen sie dem Zuhause frisches, luftiges Ambiente. Leichte atmungsaktive Stoffe kühlen die Haut und sind ideal für warme Nächte.

Die Erwin Müller Single-Jersey Wendebettwäsche mit feinen und breiten Streifen nimmt Feuchtigkeit auf, ist temperaturausgleichend und lässt so die Haut frei atmen. Auch die Qualitäten Mako-Satin, Seersucker und Renforce sind atmungsaktiv und haben einen kühlenden Effekt.

Da muss auch die Nachtwäsche dazu passen. Ein Schlafanzug mit Caprihose, Streifenoberteil mit V-Ausschnitt und weißem Einsatz vervollständigt den maritimen Look. Weicher Single-Jersey schmeichelt der Haut und sorgt für hohen Tragekomfort.

Erwin Müller Leichtfrottier Bademäntel mit lustigen Streifen sind ideal für Zuhause, für Wellness, Sauna und Strand. Sie sind angenehm weich und sehr saugfähig. Besonders praktisch für die Kleinen sind Leichtfrottier Ponchos. Schnell übergezogen mit Kapuze und Kängurutasche sind sie der perfekte Begleiter beim Toben und Planschen. Badematten im Streifendesign mit Anker bringen im Nu den Meeresstrand ins Badezimmer. Für echte Boot-Fans darf auch ein Wäschesammler mit Anker-Design nicht fehlen.

Maritime Impressionen für Küche und Tisch

Ob als Einstimmung in den Tag oder Themenparty mit Freunden. Nur wenige Accessoires sind notwendig, um dem Tisch maritimes Flair zu verleihen. So wie beispielsweise mit Gobelin Tischsets mit der Darstellung von Segelschiffen und einem Leuchtturm. Ein bisschen feinen Sand auf den Tisch streuen und Seesterne daraufsetzen, die passenden Kaffeebecher dazu und schon fühlt man sich wie am Meer. Eine schöne Idee ist es, Stoffservietten wie ein Boot zu falten. Darin lassen sich auch kleine Gastgeschenke verstecken. Die Faltanleitung gibt es hier: https://de.erwinmueller.com/service/Beratung/Servietten-falten

Einen maritimen Akzent setzen Geschirrtücher mit blauen und roten Streifen. Tücher aus 100 % Baumwolle mit Anker Design und saugstarke Frottiergeschirrtücher mit Kompassrose. Versehen mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen.

In der Themenwelt “Maritimes Flair” hat erwinmueller.de viele Produkte ausgewählt, die dem Zuhause mit wenigen Handgriffen maritimes Ambiente verleihen. Für alle, die noch auf den Strandurlaub warten müssen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

