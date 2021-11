Marke killt Krise 2021.

ipanema2c brand communication gmbh konsequent auf Erfolgskurs.

Mit festem Kundenstamm und klarem Markenfokus trotzt ipanema2c weiterhin dem allgemeinen Branchentrend: 2021 realisiert die Wuppertaler Markenagentur mehr Kreativ- und Markenprojekte als jemals zuvor. “Unsere gewachsene Kundenstruktur mit breitem Mix aus Medizintechnik, Finanzdienstleistern und Industrie umfasst innovative Spezialisten, solide Mittelständler und internationale Konzerne – das kommt uns jetzt zu Gute,” erklärt Olaf B. Pahl, GF Strategie & Beratung. “Markenkommunikation erfordert Nachhaltigkeit. So gesehen verstärkt die Krise unsere Position als Business-Building-Partner,” ergänzt Ralf Andereya, GF Konzept & Kreation. Neben dem Bestandsgeschäft sicherte sich ipanema2c im Jahr 2021 zahlreiche Branding Projekte, u.a. für Abiomed und die Sparkasse. Weitere Infos: ipanema2c.de

Markenkommunikation schafft langfristigen Erfolg

Im Agenturalltag gelten Flexibilität und Schnelligkeit als wichtige Attribute. “Als Kommunikationsdienstleister leben wir dies mit unserem gesamten Team in jedem Projekt”, erklärt Pahl. Wenn es aber um die Umsetzung langfristig geplanter und entwickelter Strategien geht, sieht der ipanema2c-Geschäftsführer einen anderen entscheidenden Erfolgstreiber: “Die konsequente Entwicklung von Markencharakter, Markenwerten und Markenkreation erfordert intensiven Austausch mit dem Kunden – nur so kann erfolgreiches Business-Building entstehen.” Die Agentur verschlankte Dialog-Prozesse und berücksichtigte dabei sämtliche Schritte, die zum Markenaufbau und zur Markenführung dazugehören – mit großem Erfolg. “Unser Team ist gewachsen. Unsere Leistungsfähigkeit auch”, beschreibt Pahl die gelungene Transformation.

Dezentralität als Treiber für Kundennähe.

Die Arbeitsweise von ipanema2c war schon lange vor Corona in großen Teilen dezentral ausgerichtet. Insofern war es für die Strategen, Art Direktoren, Texter, Programmierer und Berater leicht, sich auf noch mehr digitale Arbeitsstrukturen einzustellen. “Viele unserer Kunden waren überrascht, dass der Übergang so unkompliziert ablief – dabei war dies für uns längst Normalität”, sagt Pahl. Allerdings mussten zu Pandemiebeginn einige Prozesse im Detail angepasst werden, um Kunden stärker in Markenentwicklungsprozesse einzubeziehen “Diese Veränderungen und der Fortschritt, den wir gemacht haben, haben unsere Vision, mit unseren Kunden eng zusammenzuarbeiten, auf neues Level gebracht”, weist Andereya auf Implementierung weiterer digitaler Arbeitsprozesse hin und blickt gemeinsam mit seinem Partner zuversichtlich nach vorn.

Über ipanema2c brand communication gmbh

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenerfahrung und Kreativität profitieren aktuell Kunden wie Abiomed, aLEO, BOOM, betterlife, Cometec, EDE, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Reformhaus Bacher, Sparda-Bank West, Sparkasse Wuppertal, Stahl Krebs, Schäfer-Shop oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

