Marken-MEDIA gewinnt Business Excellence Award 2021

Newsletter-Marketing-Agentur Marken-MEDIA als Best Comprehensive Marketing Support Solutions – Northern Germany ausgezeichnet.

Es läuft ausgezeichnet für Marken-MEDIA: Die Hamburger Newsletter-Marketing Agentur wurde vom Wirtschaftsmagazin Acquisition International (AI) mit dem Business Excellence Award 2021 prämiert. Die Auszeichnung als Best Comprehensive Marketing Support Solutions zeigt, dass Marken-MEDIA für seine umfassenden Marketing-Support-Lösungen auch über die Grenzen hinaus Anerkennung findet.

Lars Jordan, Geschäftsführer und Gründer der Marken-MEDIA lji GmbH, freut sich über die Würdigung: “Der Business Excellence Award ist eine wunderbare Bestätigung für unsere Arbeit. Es freut mich ganz besonders, dass wir mit dem Award auch in den internationalen Medien Anerkennung für den Top Service, die Kompetenz und das Know-how von Marken-MEDIA erhalten.”

Der Business Excellence Award wurde von Acquisition International in diesem Jahr bereits zum 8. Mal verliehen. Mit dem Award prämiert das Wirtschaftsmagazin Unternehmen, die Herausforderungen auch in schwierigen Zeiten annehmen und ihre Ziele mit Ideen und Entschlossenheit verfolgen. Dabei werden die AI Business Excellence Awards von einer internen Jury ausschließlich nach dem Kriterium der Leistung vergeben.

“Über die positive Bewertung der Jury in puncto Leistung und Service freuen wir uns sehr. Wir bleiben dran, uns stets zu verbessern und die Qualität weiter zu erhöhen”, erklärt Lars Jordan. “Der Kunde mit all seinen Wünschen, Zielen, Bedürfnissen und Anforderungen steht bei uns immer im Mittelpunkt. Strategie und Vorgehen werden dabei stets auf den jeweiligen Kunden angepasst, um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, damit alle Seiten langfristig zufrieden sind.” Und die Zufriedenheit seiner Kunden gibt dem Newsletter-Marketing-Experten recht: “Es ist schön zu sehen, dass die geplanten Newsletter-Konzepte für unsere Kunden funktionieren und die Auszeichnung uns diesen Erfolg zusätzlich bestätigt. So können wir gemeinsam mit unseren Kunden wachsen.”

Lars Jordan blickt sehr positiv in die Zukunft und freut sich auf die nächsten Jahre, in denen er Kunden mit seiner langjährigen und umfassenden Expertise rund um die Themen Newslettermarketing und Leadgenerierung beraten kann.

“Ich danke Acquisition International für diese Auszeichnung,” so Jordan weiter. “Der Business Excellence Award ist ein toller Erfolg und Antrieb für Marken-MEDIA zugleich.”

Über Marken-MEDIA:

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur für E-Mail-Marketing mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden bei Fragen rund um die Themen Newslettermarketing, Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Die ganzheitliche Betreuung von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung stehen bei einer Zusammenarbeit stets im Vordergrund.

Marken-MEDIA lji GmbH

Lars Jordan

Ballindamm 39

20095 Hamburg

+49 40 – 99 99 93 00 0

info@marken-media.com

https://www.marken-media.com

