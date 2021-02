Markisen-Star zeigt neue Wege für das Handwerk auf

Wer eine Terrasse hat, kann sich glücklich schätzen. Draußen die Sonne genießen, am Abend mit Freunden grillen oder ein gutes Glas Wein trinken – das alles bietet eine Terrasse.

Falls die Sommersonne es aber zu gut meint, dann sorgt eine Markise für willkommenen Schatten. Leider ist es nicht immer ganz so einfach, die Markise zu finden, die die richtigen Maße hat und auch optisch gefällt. Mit Markisen-Star wird die Suche deutlich einfacher.

Dienstleistung und Handwerk – eine perfekte Zusammenarbeit

Markisen-Star ist ein junges Unternehmen, das seit Anfang Januar eine innovative Dienstleistung anbietet. Markisen-Star hilft denjenigen, die eine Markise für den Balkon oder die Terrasse sowie einen Markisenbauer in ihrer Nähe suchen. Die Hausbesitzer kontaktieren dazu einfach Markisen-Star und bekommen anschließend schnell und unkompliziert Angebote von regionalen Markisenbauunternehmen. Mit diesem Angebot bringt das junge Unternehmen Markisen-Star Kunden und Handwerk zusammen.

Termine einfach kaufen und dabei Geld sparen

Werbung ist bekanntlich teuer, das wissen auch die Unternehmen, die Markisen bauen. Mit einer neuen Dienstleistung, wie Markisen-Star sie bietet, können beide Seiten profitieren. Derjenige, der eine Markise für seine Terrasse will, muss nicht mehr lange nach der richtigen Firma suchen und das Markisenbauunternehmen muss dank Markisen-Star keine teure Werbung mehr schalten. Stattdessen bekommen die Markisenfirmen Termine und können auf diese Weise immer wieder neue Kunden gewinnen. So ist beiden Seiten geholfen, und Geld wird dabei auch noch gespart.

Angebote vergleichen

Haben die Nachbarn oder Freunde bereits eine Markise, dann ist es eine gute Idee, nachzufragen, wer die Markise montiert hat und ob die Montage zufriedenstellend ausgeführt wurde. Alle, die keinen Rat einholen können, finden mit Markisen-Star den richtigen Partner. Einfach nur eine kostenlose Anfrage stellen und nur noch auf die Angebote der einzelnen Markisenbauer aus der Region warten. Anschließend einfach die Wunschmarkise aussuchen und montieren lassen. Ganz gleich, ob klassische Markise oder moderne Markise, die ab einer bestimmten Menge Niederschlag automatisch eingefahren wird, durch die gelungene Zusammenarbeit zwischen Markisen-Star und den örtlichen Markisenbauern ist es problemlos möglich, immer die persönliche Traummarkise zu finden.

Wir unterstützen professionelle Handwerksbetriebe darin, in Kontakt mit neuen Kunden zu kommen und so stetig zu wachsen und den Umsatz zu erhöhen. Wir vermitteln Endverbraucherkontaktdaten an Markisenhersteller. Somit erhält der Endverbraucher mehrere Angebote und die Markisenbauer erhalten hochwertige Leads.

Kontakt

SL Appointment GbR

Sven-Rolf Striegel

Schulstraße 7

75305 Neuenbürg

070829279988

070829279991

info@markisen-star.de

http://www.markisen-star.de

Bildquelle: Adobe Stock