Markus Schneider präsentiert seinen neuen Jahrgang 2019

Kultweine vom Kultwinzer aus der Pfalz

Jahr für Jahr kommen die neuen frischen Weißweine vom Pfälzer Kultwinzer Markus Schneider aus Ellerstadt pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang. Zu diesem Zeitpunkt sind die Weine von Markus Schneider in der Regel ausverkauft. Ab sofort ist der Schneider Grauburgunder, der Weißburgunder, der Chardonnay und der Kaitui Sauvignon Blanc des Jahrgangs 2019 lieferbar. Der Rose Saigner macht es dem Weißwein gleich und ist ebenfalls verfügbar.

Das Jahr 2019 war im deutschen Weinbau, vor Allem in der Pfalz, ein hervorragendes Jahr. In früheren Zeiten wäre es ein Jahrhundertjahrgang, auf Grund der Klimaerwärmung wird es solche Jahre in Zukunft öfters geben. Das ändert nichts daran, dass das Jahr 2019 sonnig und mild in der Pfalz war. Das Pfälzer Klima war 2019 trocken und die Wachstumsperiode ausgeprägt. Neben diesen Faktoren gab es keine größeren Beeinträchtigungen, wie z.B. Hagel oder Schädlinge wie die Kirchessigfliege.

Markus Schneider ist mittlerweile eine feste Größe in der Pfalz und bekannt wie kaum ein zweiter Winzer in Deutschland. Durch sein striktes Markendenken, sein perfektionistisches Qualitätsstreben und seine Kommunikative Art findet man seine Weine in Deutschland auf vielen Karten der gehobenen Gastronomie. Die Fachzeitschriften haben ich mit vielen Auszeichnungen geehrt. Am meisten spricht für ihn, dass seine Weine ständig rasend schnell ausverkauft sind.

Die Markus Schneider Weißweine und der Saigner Rose aus dem Jahr 2019 sind wunderbar harmonisch und die Frucht ist klar und frisch herausgearbeitet. Die Weine vom Winzer Markus Schneider gehören zum Besten was die Pfalz zu bieten hat, der Jahrgang 2019 macht da keine Ausnahme. Frisch, knackig, mit ausgeprägter Frucht und schönem Aroma ziehen einen diese Weine in Ihren Bann. Markus Schneider Weine sind Mainstream Weine auf eine positive Art. Sie treffen den Geschmack der Masse und sind individuelle Kreationen. Weitere Informationen zu den Weinen von Markus Schneider findet man unter http://weine-markus-schneider.de .

Die Weißweine von Markus Schneider kosten alle knapp über 10 Euro und sind im Internet z.B. beim Weinversender genuss7.de unter der URL https://www.genuss7.de/markus-schneiderr zu erwerben. Vom Weißwein “Ein Liter Riesling” gibt es dieses Jahr nur ganz wenige Flasche. Der Weinversender genuss7 hat aber noch einige Flaschen vom Jahrgang 2018 auf Lager.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

