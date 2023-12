MARKY, der freundliche Kinder- und Textilstempel von COLOP

Markieren von Kleidungsstücken und persönlichen Gegenständen leicht gemacht

Wer kennt sie nicht, die Probleme mit vertauschten oder verlorenen Kleidungsstücken, Schuhen, Schulsachen und persönlichen Gegenständen in der Schule, im Ferienlager oder beim Sport? Als einer der weltweit führenden Stempelhersteller hat sich COLOP dieser Problematik angenommen und gemeinsam mit der spanischen Firma Mine eine spielend einfache Lösung entwickelt, um alles Persönliche vor Verlust und Verwechslung zu schützen. MARKY – ein Stempel mit Persönlichkeit – der seinen Nutzen schon durch seinen Namen auf sympathische Art und Weise kommuniziert.

Insgesamt gibt es das Produkt MARKY in 3 verschiedenen Farben. Das Set in einer attraktiven Kartonverpackung enthält den Stempel mit freundlichem Gesicht, ein Typensatz, eine Pinzette sowie ein Aufbügelband für dunkle Stoffe und spülmaschinenfeste Etiketten. Mit der beiliegenden Pinzette können die im Typensatz enthaltenen Buchstaben und trendigen Piktogramme ganz einfach zum gewünschten Abdruck gesetzt werden. Ein klarer Vorteil ist, vor allem für Familien mit mehreren Kindern, dass dieser in wenigen Minuten immer wieder neu gestaltet und angepasst werden kann. Die beim Stempel enthaltene Abdeckung sorgt dafür, dass man ihn auch überall hin mitnehmen kann, da ein Verschmutzen beinahe unmöglich ist. COLOPs neuer Textil- und Back to School-Stempel basiert auf einem kindgerechten und damit zeitgemäßen Konzept, das perfekt auf den Zielmarkt abgestimmt ist und Kindern das Stempeln auf eine sympathische Art und Weise näherbringt.

Marky wird mit einem integrierten und austauschbaren Stempelkissen mit spezieller, dermatologisch getesteter Textilfarbe für bis zu 1.000 Abdrucke geliefert. Diese kann auf helle Textilien direkt und auf dunkle Textilien mit dem beiliegenden Thermo-Aufbügelband gestempelt werden und übersteht je nach Waschprogramm problemlos mehrere Wäschen mit 60°C.

Für Gegenstände aus nicht saugfähigen Materialien wie Brotdosen, Trinkflaschen, Handyhüllen liegen jedem MARKY-Set spezielle spülmaschinenfeste Etiketten bei, die nach dem Bestempeln überall aufgeklebt werden können.

Hergestellt in Österreich ist MARKY ein echter Europäer, der für beste Qualität und Verarbeitung steht.

Alle MARKY Produkte werden in selbsterklärenden, umweltfreundlichen 6-sprachigen Kartonverpackungen geliefert, die viel Platz für Kommunikation und Emotion bieten. Aufgedruckte QR-Codes führen direkt zu hilfreichen Anwendungsvideos und einer Gebrauchsanweisung.

Ansprechende und kommunikative POS-Displays, sowie ein zeitgemäßes Marketing stehen dem Handel für eine erfolgreiche Vermarktung zur Verfügung.

UVP: 17,95 EUR inkl. MwSt.

COLOP ist von Wels aus weltweit tätig und beliefert 130 Exportmärkte

COLOP wurde 1981 von Karl Skopek in Wels gegründet und produziert den Großteil seiner Stempelprodukte am Stammsitz in Österreich bzw. an einem zweiten Standort in Tschechien. Insgesamt werden 130 Exportmärkte regelmäßig beliefert, die Exportrate beträgt über 98 Prozent.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit nahezu 550 Mitarbeiter, davon 196 in Österreich.

COLOP ist in zwei Geschäftsfeldern tätig: Im Segment „COLOP Traditional“ werden Stempelprodukte – in erster Linie moderne Selbstfärbestempel hergestellt und vertrieben, sowie Materialien zum Textplattenherstellung. Der Bereich „COLOP Creative“ ist im elektronisch-digitalen Bereich, mit mobilen Druckern, sowie mit speziellen Stempelsortimenten im Kreativ-Geschenk-Bereich und im Hobbysegment erfolgreich.

Das weltweite Vertriebsnetz wurde in den vergangenen Jahren durch Unternehmen und Beteiligungen in 16 Ländern (Österreich, Deutschland, Schweden, Großbritannien, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Frankreich, Bulgarien, Belgien, Polen, Spanien, China, Indien und USA) gefestigt.

Kontakt

COLOP Stempelerzeugung

Sabine Mittermair

Dr. Arming Str. 5

4600 Wels

06648475124



http://www.colop.com

