Marmor – Ein Hauch von Luxus

So integrieren Sie Marmor gekonnt im Bad

Marmor ist aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine Besonderheit in der Architektur. Oftmals wird das Carbonatgestein in der Herstellung von Skulpturen und anspruchsvollen Inneneinrichtungen verwendet. Mit ihrer edlen und außergewöhnlichen Struktur wertet es das Ganze auf einer besonderen Art und Weise auf. Marmor ist aufgrund ihrer Wertigkeit in einem höheren Preissegment angesiedelt und verbindet Eleganz mit Besonderheit. Die Strukturen der Oberfläche sind in vielen Variationen und Farben erhältlich. Marmor kann man zudem auch gekonnt im Badezimmer integrieren und somit einen Hauch von Luxus schaffen. Jedoch ist es wichtig, dort einige Tipps und Tricks zu befolgen.

Mit Marmor Oberflächen sollte man lediglich Akzente setzen, um dabei nicht einen Überfluss zu schaffen. Das Gestein ist ein seltener und luxuriöser Rohstoff, welcher zum einen elegant und zum anderen auffällig wirkt. Besonders im Badezimmer ist Marmor nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist es ein Trendmaterial in der Dekoration geworden und lässt sich außerdem leicht integrieren. Aufgrund der außergewöhnlichen und eleganten Oberfläche wird das Badezimmer in einen gemütlichen Entspannungsort verwandelt.

Marmor lässt sich besonders gut mit weiteren wertvollen und luxuriösen Farben kombinieren. Die Kombination mit Gold oder Schwarz eignet sich daher besonders gut. Außerdem ist die Verbindung zwischen Marmor und Weiß besonders stark. Eine schlichte Grundfarbe sorgt dafür, dass der Marmor in seiner vollen Kraft strahlen kann und aussagekräftig bleibt. Des Weiteren verbindet die Farbe Weiß eine gewisse Ruhe und Schlichtheit, wodurch eine chaotische Atmosphäre verhindert wird. Marmor in Kombination mit den Farben Gold oder Schwarz ist jedoch auch ein Klassiker der Einrichtungen. Die harten und kräftigen Farben unterstützen die Kraft des Marmors und lassen die Atmosphäre anheben und bestärken. Zudem ist das Gesamtergebnis luxuriös und elegant. Mit dimmenden Lichtern im gesamten Badezimmer wird die Romanze fortgeführt.

Besonders häufig werden Marmor Dekorelemente in das Badezimmer integriert. Somit werden gekonnte und bewusste Akzente gesetzt, wodurch man dem Bad ein gewissen Flair verleiht. Angefangen von Zahnputzbechern, Seifenspendern oder Schalen bis hin zu Vasen, Bilderrahmen oder Aufbewahrungskisten. Jegliches Element erzeugt ein marmorierendes Gesamtbild geprägt von einer luxuriösen und sinnlichen Atmosphäre. Des Weiteren ist der Einsatz von Marmor-Waschtischen, -Badewannen oder -Ablagen zu empfehlen. Eine aus Marmor besetze Badewanne oder Ähnliches verleiht dem Badezimmer einen fünf Sterne Hotelaufenthalt. Diesen verbindet man automatisch mit Besinnlichkeit und Entspannung. Somit wird eine grundsätzliche Stimmung aufrechterhalten. Außerdem wird somit das gesamte Bad aufgewertet. Marmor verleiht mit seinem hochwertigen Aussehen einen langanhaltenden und besonderen Blickfang. Zudem bekommt das besondere Design einen immer wiederkehrenden Augenaufschlag.

Marmor eignet sich besonders für großräumige und platzauftreibende Badezimmer. Somit verleiht man dem besonderen Stein seine gewisse Aufmerksamkeit. Des Weiteren kann die gewonnene Atmosphäre den gesamten Raum einnehmen und mit ihrer Eleganz überzeugen. Außerdem kann das Marmor sich über mehrere Eyecatcher verteilen, sodass der außergewöhnliche Rohstoff in sämtlichen Ecken wiederzufinden ist. Jedoch kann auch in kleineren Badezimmern das Marmor zum Einsatz kommen. Dort empfiehlt es sich mit Dekorationen und Utensilien eine elegante und luxuriöse Atmosphäre zu schaffen. Dadurch wird ein Überschuss an verschiedenen Farben und Oberflächen verhindert, wodurch eine Schlichtheit und Besonderheit bestehen bleibt.

Weitere Einrichtungsideen für Badezimmer mit Marmor-Elementen sowie die dazu passenden Sanitärprodukte finden Sie auf Skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

Bildquelle: @Steinberg