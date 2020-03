Martin Wielens wird neuer Geschäftsführer der PORTICA

PORTICA hat einen neuen Geschäftsführer. Martin Wielens, bisher Gesamtleiter Vertrieb, übernimmt die Position von Bernd Kothes. In seiner neuen Funktion will Martin Wielens die große Kompetenz des Unternehmens als Fulfillment-Dienstleister weiter stärken.

Bernd Kothes war Anfang Mai 2008 zum Geschäftsführer der PORTICA bestellt worden. Im Februar 2009 übernahm er zusätzlich die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft GEDAK. Aufgrund der positiven Entwicklung beider Unternehmen und dem damit verbundenen umfangreicheren Arbeitspensum wird die Geschäftsführung von PORTICA und GEDAK nun wieder getrennt. Während sich Bernd Kothes ab April 2020 auf die Geschäftsführung von GEDAK konzentriert, wird Martin Wielens Geschäftsführer von PORTICA.

Weiterlesen: https://www.portica.de/martin-wielens-wird-neuer-geschaeftsfuehrer-der-portica/

Über PORTICA GmbH Marketing Support:

Seit fast 50 Jahren ist PORTICA ein führender Fulfillment-Anbieter auf dem deutschen Markt und übernimmt Logistik-, IT-, Customer Service- und Finanzmanagement-Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient Kunden aus vielfältigen Branchen und wickelt im E-Commerce, in der Marketing Logistik und in der Verkaufsförderung hunderte von Projekten pro Jahr ab. Der Fokus liegt auf der effizienten Abwicklung von Prozessen unter Berücksichtigung kundenindividueller Anforderungen. PORTICA ist Teil des Verbundes te Neues, zu dem auch das IT-Unternehmen GEDAK ( www.gedak.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. PORTICA ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband. Weitere Informationen: https://www.portica.de

