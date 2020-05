Masken Butler ist in Michelau in Oberfranken erfunden

neu Erfindung der Firma DBS Michelau

Mit Masken Butler Verantwortung übernehmen – Beitrag zur Corona Pandemie leistet auch die Drahtbiegeteile Industrie.Die Corona Pandemie hält seit Wochen die gesamte Welt nun fast still. Es ist eine Ausnahmesituation die man sich für unser fortgeschrittenes Jahrhundert so nie vorstellen könnte. Nach einer Zeit der Panik und Ungewissheit ist die Zeit gekommen unterstützend Hilfe zu leisten um so schnell wie möglich diese Periode zu überwinden. Drahtbiegeteile Hersteller hatten trotz dieser Krise volle Hände zu tun, nicht zuletzt weil die Lieferungen aus Fernost ausblieben. www.masken-butler.de Die Drahtbiegeteile mussten für unterschiedlichste Einsatzgebiete produziert. Unter anderem wurden Halterungen für Beatmungsgeräte hergestellt. Solche Aufträge werden trotz der schon so industrialisierten Produktionsabläufe vorrangig behandelt und bekommen eine 5 Sterne Behandlung. Diese versteht sich bei der Qualität der Produkte aber auch nicht zu vergessen als sehr wichtigen Teil die rasant schnelle Lieferzeit! In dieser neu entstandenen Situation wurden wir alle mit Informationen rund um das Thema Covid19 regelrecht überfordert. Dies hat aber auch Gutes zur folge. Man wusste ganz z.B. genau, die Schutzmasken für das Krankenhauspersonal sind knapp, also hat jede Hobbynäherein ihre Nähmaschine ausgepackt. Sätestens bei der Einführung der Schutzmaskenpflicht musste jeder einen Mundschutz organisieren. Schnell stellte sich heraus dass man nicht wusste wohin mit unserer Schutzmaske nach dem kurzen Abnehmen. Sie sollte wieder Einsatzbereit sein sobald wir sie brauchen, möglichst unkompliziert und hygienisch verseht sich. Die Firma Drahtbiege Solutions hat sich hier etwas ganz besonderes einfallen lassen. Masken Butler- eine Halterung für Schutzmasken aus 100 % Edelstahl, pflegeleicht, hygienisch und günstig in der Herstellung. Eine unheimliche Erleichterung im Alltag. Nicht nur für medizinisches Personal dass ihre Schutzmasken immer wieder benutzen muss und in der Zwischenzeit zwischenlagern soll, sondern auch für jeden Haushalt, sowie z. B. auch Geschäfte die am Eingang vorgeschriebene Schutzmasken für ihre Kunden anbieten. Die Firma DBS GmbH & Co. KG hat schnell auf diesen Verbraucherbedarf reagiert. Der Entwurf eines solchen Prototyps hatte Vorrang in der Produktionsstraße des mittelständischen Unernehmens aus Oberfranken. Herr Zecevic, ein engagierter Geschäftsführer der ein Auge für Innovationen hat, hat sich dieses Projekt sofort zu Herzen genommen und sorgte persönlich für den schnellsten Prototypen der je in diesem Unternehmen entstanden ist. In diesem Zusammenhang wurde auch Blitzschnell reagiert um einen Onlineshop über Nacht aufzubauen, um Masken Butler- die Schutzmaske für jeden zugänglich zu machen. Dies ist das erste Drahtbiegeteil dass die Firma DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG über den eigenen Onlineshop verlässt.Ein Drahtbiegeteil als Schutzmaskenständer, ein eigener Vertriebskanal nur für Masken Butler- dies ist unser Beitrag zur Pandemie die seit Wochen unser Land beherrscht, bestätigt Herr Zecevic. Es ist ein unheimlich gutes Gefühl direkt Beitrag zu leisen in dieser schweren Zeit. Unsere Drahtbiegeteile sind schon seit längerer Zeit in der Gesundheitsbranche in Gebrauch aber dieses Projekt ist natürlich eine Herzensangelegenheit.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

