Masken DriveIn in Stuttgart eröffnet

Service für Behelfsmasken in Stuttgart

Masken DriveIn: Hygienischer Service fürs Behelfsmasken in Stuttgart

Ob Supermarkt oder Restaurant, das Tragen von Schutzmasken im Alltag lässt sich aktuell nicht verhindern. Momentan ist kaum abschätzbar, wie lange die vom Gesetzgeber ausgegebene Maskenpflicht in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern vorherrscht. Wer schnell und sicher zu einer funktionellen Maske gelangen möchte, kann ab sofort in Stuttgart auf einen praktischen Masken-DriveIn zurückgreifen.

Mit unserem DriveIn der Maskenpflicht nachkommen

Mit der Einführung der bundesweiten Maskenpflicht war die Frage vieler Bürger groß: Muss teures Geld in zertifizierte, medizinische Schutzmasken investiert werden? Dies ist nicht der Fall, der Gesetzgeber hat von Beginn an sogenannte Behelfsmasken erlaubt. Trotzdem reicht es oft nicht aus, sich einfach auf einen Schal oder ein Halstuch zu verlassen.

Modeartikel dieser Art lassen sich nur schwer so befestigen, das sie über Stunden hinweg in Position bleiben und einen dauerhaften Schutz gewährleisten. Für ein freies Bewegen im Supermarkt oder am Arbeitsplatz ist es sinnvoll, sich für andere Arten von Masken mit einer festen Anbringung und einem höheren Schutzfaktor zu entscheiden.

Da der Kauf solcher Masken weitere hygienische Gefahren durch den Kontakt im Laden mit sich bringt, ist der Stuttgarter DriveIn eine zeitgemäße und praktische Alternative. Hier lässt sich ganz bequem am Straßenschalter die Maske in Empfang nehmen, die hygienisch verpackt ist und ein sicheres Anlegen und Tragen zusichert. Die Masken sind in verschiedenen Designs erhältlich und werden in Eigenproduktion hergestellt.

Kontaktloser Verkauf für Alltagsmasken

Größter Vorteil der Alltagsmasken aus dem Drive-In ist der kontaktlose Verkauf. Mit ausreichend Distanz zu anderen Personen lässt sich der sinnvolle und vorgeschriebene Schutz annehmen und sofort nutzen. Das Warten in einem Geschäft vor Ort mit Personen, die sich nicht an die Mindestdistanz von 1,50 Meter halten, entfällt somit.

Der Service richtet sich nicht ausschließlich an Risikogruppen, auch wenn diese besonders vom Angebot des Drive-Ins profitieren. Eine Ansteckung durch direkten Kontakt mit anderen Menschen ist komplett ausgeschlossen. Für den zukünftigen Gang in den Supermarkt oder zu anderen Gelegenheiten mit Maskenpflicht sorgen die ausgegebenen Behelfsmasken für einen adäquaten Schutz im Sinne gesetzlicher Vorgaben.

Sicherheit vom Kauf bis zur Nutzung

Mit dem neuen Angebot sollen zeitnah verschiedene Frage und Probleme rund um die Maskenpflicht auf einmal gelöst werden, wie die Geschäftsführung mitteilt. Ohne selbst zu nähen oder teures Geld für falsche Masken zu zahlen, böte der neue Service eine schnelle und sichere Lösung. In wenigen Sekunden und ohne Anstehen an einer Kasse könnte jeder Bürger der Stuttgarter Region zu Masken gelangen, die vom Kauf bis zur Nutzung für ein gutes Gefühl sorgen.

Dass ein Verkauf ohne direkten Kontakt aktuell bevorzugt wird, zeigt sich seit Wochen durch den verstärkten Online-Handel für Produkte aller Art. Der Ankauf einer Behelfsmaske vor Ort stärkt den regionalen Standort, macht die Maske sofort verfügbar und ermöglicht den direkten Einsatz in Supermarkt oder Restaurant ohne Wartezeit beim Versandweg.

Jetzt unseren Masken-DriveIn ansteuern

Der Service für Schutzmasken aus dem Drive-In ist erst zeitnah angelaufen, findet jedoch jetzt schon zahlreiche Interessenten aus Stuttgart und Umgebung. Was von der Fast-Food-Kette und anderen schwäbischen Händlern längst praktiziert wird, bringt zukünftig neue Sicherheit ins Einkaufsleben. Und auch im Preis überzeugt der Service und macht die Fahrt zum Drive-In absolut lohnenswert.

Das DesignmediaPRINTHOUSE bietet seit über einem Jahrzehnt Digitaldruck und Werbetechnik aus Eigenproduktion für Stuttgart und die Region und bedient neben Firmen und Agenturen auch private Kunden.

Kontakt

Masken DriveIn DesignmediaPRINTHOUSE

Christos Skendras

Herzogstraße 15

70176 Stuttgart

+4971134225031

info@designmediastudio.de

http://www.masken-drivein.de