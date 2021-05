Kitty’s Thai Massage Stuttgart – Eine echte Wohltat für Körper, Geist und Seele!

Den Stress vergessen und Erholung tanken bei Kitty´s Thaimassage in Stuttgart

Genießen Sie eine Massage auf die thailändische Art. Die heilsame Wirkung der Thai Massage bedeutet Wellness pur für den ganzen Körper. Den alten Traditionen sprichwörtlich verpflichtet, basiert die traditionelle Thai Massage auf das Wirken des Religionsstifters Gautama Buddha und seinem Begleiter, den Arzt Dr. Jivaka Kumar Bhacchar. Wenig später überwiegend von buddhistischen Wandermönchen praktiziert, wurde die “uralte heilsame Berührung” ebenso in Indien sowie dem damaligen thailändischen Königreich Sukhothai verbreitet. Ohne Verwendung von Hilfsmitteln führt die Thai Massage Stuttgart zu einer energetischen Mobilisierung und Entspannung des Körpers. Lassen auch Sie sich in die Welt des ayurvedischen Wissens sowie des Yoga entführen und verspüren Sie ein neues Wohlgefühl in allen Körperbereichen.

Massage auf die thailändische Art – Tiefgehende Massage in Stuttgart mit nachhaltiger Wirkung

Für eine ganzheitliche Massage in Stuttgart verwenden unsere freundlichen und traditionell ausgebildeten Mitarbeiter wohltuende Klänge, sanfte Berührungen sowie ihr Gespür für Verspannungen, um Blockaden in den sogenannten Energiekanälen zu lösen. In diesem Zusammenhang ist die Thai Massage mit einer Akupunktur vergleichbar, die in ihrem Wirken auf Akupressur sowie Dehnung zurückgreift. Die Erfahrung hervorragend ausgebildeter Masseurinnen, wohltuender Klänge sowie einem ausgewogenen Wechselspiel aus sanften und intensiveren Massagetechniken, machen die Massage Stuttgart zu einem Kraftquell tiefer Erholung. Lassen Sie sich fallen und von unserem freundlichen Personal in die Welt zufriedener Entspannung entführen. Unser zertifiziert geschultes Mitarbeiterteam hat seine Qualifikation traditionell über die “Thai Traditional Medical Service Society” erhalten.

Thai Massage in Stuttgart als Teil der eigenen Gesundheitsvorsorge

Die Pflege des Körpers beginnt bereits mit dessen Berührung. Durch die wirkungsvolle Stimulation von außen werden im Körper Energiebahnen freigesetzt, deren konzentrierte Lebensenergie sich in speziellen Energiepunkten bündelt. Diese sogenannten Marmapunkte beeinflussen sowohl Organtätigkeiten, Muskeln und Gelenke. Dabei wird diesen Körperpartien während der Thai Massage eine lokale Dehnung und Aktivierung zuteil, welche ebenfalls deren Durchblutung anregt. Die präventive Art seinem Körper täglich etwas Gutes zu tun, findet in der Ausübung der Massage seinen Anklang. Die traditionelle Thaimassage wird demzufolge durch den Ausübenden selbst mit Güte, Achtsamkeit sowie Mitgefühl und Freude getragen. Dieses Wechselspiel gefühlter Tiefenentspannung wird letztendlich auf Ihren Körper übertragen, sodass Sie sich frisch und neugeboren fühlen. Die traditionelle Thai Massage führt demzufolge zu einer körperlichen und seelischen Regeneration, welche den Geist durch eine wohltuende Entspannung beruhigt. Kitty´s Thaimassage in Stuttgart freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

