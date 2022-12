Maßgeschneiderte Getränkeversorgung für Ihre Veranstaltung

Großveranstaltungen wie Festivals, Konzerte und Open Airs begeistern ein großes Publikum. Damit das Event zu einem vollen Erfolg wird, ist ein gutes Getränkeangebot wichtig. Stadtfeste, Sportevents, Sonderveranstaltungen in Restaurants und Bars, Unternehmensfeiern und Businessveranstaltungen wie Messen, Tagungen und Konferenzen werden mit der richtigen Planung zum vollen Erfolg. K & K Getränke GmbH übernimmt als professioneller Getränkehändler in Frankfurt die Getränkelogistik von der Bestellung bis zur Lieferung und Leergutabholung.

Erfolgsfaktor Planung

Mit einem professionellen Konzept lassen sich Events erfolgreich organisieren. Häufig reichen überschaubare Investitionen aus. Das Datum sollte frühzeitig festgelegt werden und sich nicht mit anderen Veranstaltungen überschneiden. Der rote Faden sollte sich im Design der Getränke- und Speisekarten, in der Deko und der Musikauswahl widerspiegeln. Budget, Raumkonzept, Personalplanung und Marketing- und PR-Planung sind wichtige Teilbereiche des Veranstaltungskonzepts. Die Getränkeplanung von der Mengenkalkulation inklusive Transport übernimmt K & K für Veranstaltungen aller Art.

Innovative Getränkekonzepte für Feste und Events

Das Angebot an Food und Getränken verleiht jeder Veranstaltung einen Feinschliff. Getränkekonzepte sollten auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Für Messen, Kongresse und Firmenevents ist eine Auswahl an gesunden Getränken wie Smoothies, Säften, Mineralwasser sowie Tee- und Kaffeespezialitäten ideal. Alkoholische Getränke gehören zu Stadtfesten, Festivals und Open-Airs einfach dazu. Biere bekannter Brauereien, exzellenter Wein, Sekt und Spirituosen dürfen neben Limo, Wasser und Säften nicht auf der Getränkekarte fehlen. Zutaten für Cocktailklassiker und extravagante Drinks sind ebenfalls bei K & K erhältlich.

Verleihservice für Veranstaltungsequipment

K & K Getränke GmbH bietet als Getränkelieferant in Frankfurt und Umgebung einen leistungsstarken Komplettservice samt Zubehörverleih. Wir übernehmen die Sortimentsberatung, individuelle Angebotserstellung, Lieferung und Abholung des Leerguts. Als Full-Service-Anbieter vermieten wir Veranstaltungsequipment. Kühlschränke, Kühltruhen und Kühlwagen, Stehtische, Biergarnituren, Sonnenschirme, Theken, Gläser, Zapfanlagen, Spülen und Ausschankwagen sind gegen eine Leihgebühr erhältlich. Der Zeitraum ist individuell wählbar.

Über die K & K Getränke GmbH

Die Unternehmensgeschichte begann 1932 als Abfüller für Coca-Cola. Von den Anfängen bis heute hat sich viel verändert. Der Familienbetrieb bietet mit mehr als 6000 Produkten eine große Getränkeauswahl für Unternehmen, Gastronomiebetriebe, Hotels und öffentliche Einrichtungen. Mineralwasser, Säfte, Limonaden, Spirituosen, erstklassige Weine, Sekt und zahlreiche Kaffeesorten gehören zur Produktpalette. Das ausgewählte Weinangebot ist auf die Bedürfnisse der Gastronomiebetriebe zugeschnitten. Ob klassisches Restaurant oder trendige Szene-Bar, K & K bietet eine maßgeschneiderte Getränkeauswahl. Ein Rundum-Service von der Beratung über die Lieferung bis zur Leergutabholung stellt Kundenbedürfnisse und Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt. K & K Getränke GmbH arbeitet flexibel und dynamisch. Das Sortiment wird regelmäßig überprüft und an die Marktbedingungen angepasst. Zusätzliche Services wie Beratung zur Getränkeauswahl, Unterstützung bei der finanziellen Planung und ein Zubehörverleih runden das Leistungsspektrum ab.

Getränke, die Ihren Durst jederzeit stillen und besonderen Genuss versprechen, erhalten Sie bei uns, der K & K Getränke GmbH in Offenbach. Wir sind ein traditionsreicher und erfolgreich geführter Familienbetrieb mit reichhaltiger Auswahl an Getränken aller Art. Ihr zuverlässiger Getränkegroßhandel und Getränkelieferant in Frankfurt, Offenbach, Hanau, Aschaffenburg und im Großraum Rhein-Main. Wir liefern Getränke und mehr von Wiesbaden bis Würzburg und Darmstadt bis Friedberg. Natürlich können Sie auch direkt bei uns am Lager in Offenbach und Waldaschaff Ihre Bestellung bei uns abholen.

