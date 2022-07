Maßgeschneiderte Lösungen für regionale Kunden: Nagarro wird Value Added Reseller von WSO2 in Europa

-Im Rahmen einer VAR-Vereinbarung zwischen WSO2 und Nagarro können Unternehmen komplexe Integrationsprobleme durch den Einsatz der API-gesteuerten Open Source-Technologien von WSO2 lösen

WSO2 und Nagarro geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen Nagarro ein Value Added Reseller (VAR) von WSO2 in Europa wird. Die VAR-Vereinbarung erweitert das Engagement von WSO2 auf dem europäischen Markt und baut auf der starken Partnerschaft von Nagarro und WSO2 auf. Mit der Bereitstellung von Open-Source-, geschäftsorientierten und API-gesteuerten Lösungen unterstützen beide Unternehmen Kunden bei ihren digitalen Initiativen.

WSO2 ist ein führender Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) sowie Open Banking. Zu den Kunden von WSO2 gehören in Europa öffentliche Institutionen und Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Banken und Versicherungen, Telekommunikation und Energie sowie Kommunalverwaltungen. Diese setzen auf die Open Source-Lösungen von WSO2, um Anwendungen und Services vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen bereitzustellen.

Nagarro wurde 1996 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung, das durch Agilität und Innovation technologische Durchbrüche für Marktführer und auch neue aufstrebende Unternehmen ermöglicht. Das Implementierungs-Know-how von Nagarro unterstützt das Open-Source-Produktportfolio von WSO2, sodass Kunden einzigartige und erweiterbare Lösungen entwickeln können.

„Die wichtigsten Faktoren, die unseren Kunden zum Erfolg bei der Transformation und dem Aufbau ihres Geschäfts verhelfen, sind unser Verständnis für Best Practices im Bereich API-Management, unser umfassendes Branchen-Know-how sowie unsere ausgeprägte Technologie-Expertise. Der Kern der unterschiedlichen Lösungen in diesem Zusammenhang ist eine hochmoderne Plattform wie die WSO2. Sie bietet ein weitreichendes Angebot, das Open Source umfassend nutzt und differenzierende Lösungen wie Open Banking und vorgefertigte Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) Accelerators für das Gesundheitswesen bereitstellt“, sagen Dr. Bernd Schulze und Syed Aftab Ahamed, Co-Leads API Management Practice bei Nagarro.

„Wir sind begeistert, wie schnell unsere führende Open-Source-Technologie in Europa angenommen wird. Durch unsere Zusammenarbeit mit Nagarro erhalten Unternehmen Implementierungs- und Beratungskompetenzen, die an die Bedürfnisse regionaler Unternehmen und Regierungen angepasst sind und die Sicherung digitaler Dienste vereinfachen“, sagt Christian Reuter, Vice President und General Manager für Europa bei WSO2.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital ausgerichtete Unternehmen zu werden und so erfolgreich in ihren Märkten zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz „Thinking Breakthroughs“ aus. Nagarro beschäftigt über 16.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nagarro.com/de

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber

