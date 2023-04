Materialienvielfalt für viele Anwendungsbereiche

Heizfolie als innovative Lösung zum Wärmen von Komponenten

uwe electronic bietet im Segment Heizfolien eine hohe Kompetenz bei der Lösung kundenspezifischer Aufgabenstellung. Wir liefern projektbezogene Komplettlösungen mit den unterschiedlichen Geometrien, Abmessungen, Leistungsbereichen und Schutzausrüstungen zur Temperaturüberwachung.

Die Flächenbeheizung unserer Standardheizfolien gewährleistet die Funktionsfähigkeit kälteempfindlicher Geräte oder die kontrollierte Temperierung verschiedenster Medien.

Unterschiedliche Heizfolien für verschiedene Ansprüche beim Temperieren

Eine thermisch perfekte Lösung ist optimal auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt und beinhaltet eine Heizfolie, die sich dem zu temperierenden Untergrund anpasst. Die Flexibilität der Formgebung macht Heizfolien für vielerlei Einsatzbereiche zur geeigneten Technologie für das Heizen. Projektbezogene und auf den Kundenwunsch abgestimmte Lösungen zum Temperieren erfordern die Auswahl bester Materialien und ein Konzept, mit dem sich das Beheizen oder Warmhalten von Flächen, Gefäßen oder Materialien für Anwendungen der Industrie oder der Forschung ohne Probleme erzielen lässt.

Innovatives Heizen: Heizfolie für viele Einsatzbereiche

Heizfolien bestehen aus leitfähigem Material und verfügen über einen hohen elektrischen Widerstand, wodurch sich die darunter befindliche Fläche oder das Gefäß thermisch regulieren lässt. Das Prinzip ist simpel und basiert auf dem Konzept der Verlustwärme, die an den Gegenstand unter der Heizfolie abgegeben wird und diesen temperiert.

Heizfolie als kostengünstige Alternative

Es kommt auf wirtschaftliche Effizienz an, wenn Gegenstände erwärmt oder auf einer konstanten Temperatur gehalten werden. Ein gutes Ergebnis wird durch eine Heizfolie erzielt, die man im gewünschten Material wählt und direkt auf der Fläche oder dem gewünschten Gegenstand aufbringt. Eine zu starke Hitzeentwicklung oder das Auskühlen der Untergründe ist bei Heizfolien nicht zu befürchten, da jederzeit für das richtige Material, eine passende Größe sowie für die gewünschte Form gesorgt werden. Die Heizfolie ist eine innovative Methode im Gegensatz zu anderen thermisch möglichen Lösungen.

Weitere detaillierte Produktinformation erhalten Sie unter den folgenden Links:

Heizfolien

Standardheizfolien

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

