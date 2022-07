Mauve API – Mit mehr Sichtbarkeit zu mehr Erfolg

Für eine zeitgemäße Kommunikation mit den Kunden

Essen – Da sein, wo die Kunden sind, ist auch für die Apotheke vor Ort ein wesentlicher Baustein für die Zukunftssicherung. Deshalb hat die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG die Mauve API entwickelt. Über die Mauve API können Apotheken mit ihren Produkten theoretisch auf jeder externen Plattform wie der Homepage eines Vereins, eines Händlers oder Handwerkers oder auf einem Marktplatz wie knuspr.de präsent sein – eben überall da, wo ihre Kunden sind. Die Mauve API schafft damit die für Apotheken unabdingbare digitale Nähe zum Kunden.

„Die Mauve API ermöglicht den Apotheken eine zeitgemäße Kommunikation mit ihren Kunden und bietet den Kunden einen bequemen und niederschwelligen Zugang zum Dialog mit ihrer Apotheke. Eine Verlinkung beispielsweise auf der Website des Frisörs in der Nähe der Apotheke mit dem Online Apothekenshop gibt dem Apotheker die Chance, Produkte auf der Website des Frisörs zu bewerben, die gegen eventuelle Hautunverträglichkeiten durch das Haarefärben entstehen. Auf der Website des örtlichen Sportvereins können Produkte zur Linderung von Sportverletzungen präsentiert werden. Auf der Seite des Augenoptikers könnten Augentropfen angeboten werden. Ein Klick auf das beworbene Produkt führt den Nutzer direkt in die Online Apotheke. Letztendlich handelt es sich bei der Mauve API um einen Code-Schnipsel, der sich vollkommen problemlos auf den Partnerseiten mit minimalem Aufwand einbinden lässt“, beschreibt Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter bei Mauve, nur einige Möglichkeiten, die die Mauve API den Apotheken eröffnet.

Die Mauve API organisiert aber nicht nur die Verlinkung von Angeboten auf den Websites von Geschäftspartnern, sondern ermöglicht auch die Präsentation des Produktkatalogs auf diversen Marktplätzen. Dabei garantiert die Mauve API den verschlüsselten Austausch von Daten bei der Übergabe von Aufträgen aus dem Marktplatz an das Mauve Ökosystem und damit auch die Übergabe der Aufträge an die Warenwirtschaft. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Delphin Apotheke (Oberschleißheim), die ihren Produktkatalog auf dem Marktplatz knuspr.de präsentiert hat. Weitere Beispiele für eine erfolgreiche Nutzung der Mauve API sind die Kissel Apotheke (Frankfurt a.M.) und die „wirfürdich“ Apotheken (Bad Bentheim), die auf diese Weise Homepage und Webshop nahtlos miteinander verschmelzen und auf der jeweiligen Homepage die aktuellen Angebote aus dem Webshop anzeigen.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

