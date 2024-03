Mauve® ApoApp optimiert Kundenbindung und Marktpositionierung für Apotheken

Integration der eHealth-CardLink-Technologie in Arbeit

Essen – Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Pharmaziebranche, bietet mit der Mauve® ApoApp eine individualisierbare App an, die speziell entwickelt wurde, um Apotheken bei der Neukundengewinnung und Kundenbindung zu unterstützen und deren Marktposition signifikant zu stärken. Durch die Integration der eHealth-CardLink-Technologie wird die App in Kürze auch ein schnelles, einfaches und Orts-unabhängiges E-Rezept-Einlösen ermöglichen.

Durch die Personalisierung der App unter dem Namen der jeweiligen Apotheke wird eine direkte und effektive Kundenansprache ermöglicht, die in den jeweiligen App-Stores von Google und Apple für die Nutzer verfügbar ist. Damit bietet die Mauve® ApoApp Apotheken in einer Zeit, in der die Digitalisierung im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung gewinnt, eine einzigartige Möglichkeit, sich als Marke zu etablieren und einen umfassenden, kundenorientierten Service zu bieten. Welchen Stellenwert eine individualisierte Apotheken App und die neue CardLink-Funktionen bei den Apothekern haben, zeigt die große Nachfrage nach der Mauve ApoApp, die jetzt schon deutlich über den Erwartungen liegen.

Die Mauve® ApoApp zeichnet sich durch eine Fülle von Funktionen aus, die speziell auf die Bedürfnisse moderner Apotheken und ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zu den herausragenden Merkmalen gehören eine Just-in-time-Aktualisierung zwischen dem Mauve® ApoShop und der Mauve® ApoApp, ein optimiertes Terminbuchungstool sowie Möglichkeiten zur Telepharmazie. Zudem können Apotheken ihre Kunden mittels Push-Nachrichten direkt ansprechen und über Neuigkeiten informieren. Ein weiteres Highlight ist der integrierte E-Rezept-Scanner, der zusammen mit der Abbildung des Mauve® ApoShops mit vollem Funktionsumfang die digitale Customer Journey abrundet.

„Ein besonders innovatives Feature, das in Kürze verfügbar sein wird, ist die Integration der eHealth CardLink-Technologie, welche das Einlösen von E-Rezepten revolutionieren wird. Durch die Nutzung von NFC-Technologie können Kunden ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) einfach mit ihrem Smartphone scannen und das E-Rezept direkt über die Mauve® ApoApp einlösen. Dies bietet nicht nur einen erheblichen Mehrwert für die Kunden, indem es ihnen Wege erspart, sondern fördert auch eine stärkere Kundenbindung“, erklärt Andre Glombitza, Leiter Vertrieb/Marketing bei Mauve.

Die Kombination aus Mauve® ApoApp und Mauve® ApoShop ermöglicht es Apothekern, ein umfassendes Vertriebs- und Kommunikationssystem zu nutzen, das alle digitalen Touchpoints entlang der Customer Journey abdeckt. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung, um auch im digitalen Zeitalter sicherzustellen, dass Kunden den Weg in die lokale Apotheke finden.

Christian Mauve, CEO von Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, kommentiert: „Wir bei Mauve sind stolz darauf, mit der Mauve® ApoApp ein Tool zu präsentieren, das die digitale Transformation im Apothekenmarkt vorantreibt und gleichzeitig einen echten Mehrwert für Apotheken und deren Kunden bietet. Apotheken, die in die Zukunft blicken und ihre digitale Präsenz sowie Kundenbindung stärken möchten, empfehlen wir, sich die Mauve® ApoApp einmal näher anzuschauen und den Grundstein für ihre E-Rezept-Readiness 4.0 zu legen.“

Über Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, mit Sitz in Essen, ist ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für den Apothekenmarkt und seit 2013 Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen unterstützt Mauve Apotheken bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen.

Da es in Zukunft vor allem darum gehen wird, Dienstleistungen und Produkte überall, jederzeit und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen, entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, baeren-express.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

