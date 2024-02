Max Weiß Erfahrungen: Eine Social Media Agentur gründen

Kunden von Unternehmensberater und Onlinecoach Max Weiß berichten über ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit

Max Weiß, Inhaber der Firma „Weiss Consulting & Marketing GmbH“, unterstützt Werbeagenturen, Dienstleister und Coaches dabei, neue Kunden zu gewinnen und ihre Marke erfolgreich zu positionieren – sowohl online als auch offline. Mit umfangreicher praktischer Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die neuesten Markttrends strebt er danach, einer der renommiertesten Experten im Bereich Social-Media-Marketing in Deutschland zu werden. Sein ultimatives Ziel ist es, seinen Kunden herausragende Ergebnisse auf dem Markt zu liefern. Die Weiss Consulting & Marketing GmbH zählt zu den führenden Unternehmensberatungen Deutschlands und betreut beeindruckende 6.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Verzeichnis:

Warum du eine eigene Social Media Agentur gründen solltest

Wer ist Max Weiß?

Max Weiß“ Referenzen der letzten Jahre

WARUM DU EINE EIGENE SOCIAL MEDIA AGENTUR GRÜNDEN SOLLTEST

Wenn dich das Thema Social Media interessiert und du bereits Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hast, könnte es eine gute Idee sein, deine eigene Social Media Agentur zu gründen. Doch warum eigentlich?

Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung einer professionellen Präsenz in den sozialen Medien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie suchen jemanden, der ihre Konten auf Facebook, Instagram und anderen Plattformen betreut und regelmäßig mit ansprechenden Inhalten füllt.

Hier kommst du ins Spiel: Als Gründer einer Social Media Agentur übernimmst du die Betreuung der Konten deiner Kunden und sorgst dafür, dass sie auf den verschiedenen Plattformen erfolgreich sind. Dabei geht es nicht nur darum, Beiträge zu verfassen und zu posten – auch die Analyse der Zielgruppe sowie das Monitoring des Kontos gehören zu deinen Aufgaben.

Die Gründung einer eigenen Social Media Agentur bietet dir außerdem die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten. Du bist dein eigener Chef und kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten. Zudem kannst du deine eigenen Ideen umsetzen und kreativ arbeiten.

Natürlich gibt es bei der Gründung einer solchen Agentur auch Herausforderungen – zum Beispiel musst du dir zunächst einen Kundenkreis aufbauen und dich gegenüber etablierten Agenturen behaupten. Aber wenn du Leidenschaft für Social Media mitbringst und bereit bist, hart zu arbeiten, kann sich die Gründung deiner eigenen Agentur lohnen.

Vor der Gründung solltest du jedoch genau überlegen, welche Dienstleistungen du anbieten möchtest und wie du dich von anderen Agenturen abheben kannst. Eine klare Positionierung und ein Alleinstellungsmerkmal sind wichtig, um potenzielle Kunden auf dich aufmerksam zu machen.

Wenn du diese Herausforderungen meistern kannst, steht einer erfolgreichen Gründung deiner eigenen Social Media Agentur nichts im Wege! Du könntest auch die Social Media Agency Academy von Max Weiß nutzen, die dir dabei helfen kann.

WER IST MAX WEISS?

Max Weiß verkörpert den Traum vieler junger Menschen – er hat sein eigenes Unternehmen gegründet, ist schnell erfolgreich geworden und verdient viel Geld. Bereits im zarten Alter von 18 Jahren startete er seine erste Firma und mit gerade einmal 23 Jahren besitzt er schon mehrere. Sein Fachgebiet liegt im Bereich Online-Marketing. In seinem Portfolio befindet sich eine Social-Media-Agentur, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produkte und Dienstleistungen mithilfe des Online-Marketings zu vertreiben.

Seit der Gründung seines aktuellen Unternehmens WEISS Consulting & Marketing GmbH in Bad Tölz im Jahr 2018 schlüpft Max zusätzlich in die Rolle eines Beraters und gibt sein umfangreiches Praxiswissen weiter. Gemeinsam mit seinem Team berät er Start-ups sowie etablierte Firmen darin, wie sie eigene erfolgreiche Online-Marketing-Unternehmen gründen können.

Als neueste Geschäftsidee führt Max gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Charlotte Koller eine Reinigungsfirma namens „Office & Home Management GmbH“. Die Firma wurde im Jahr 2020 gegründet und verfolgt ein Lizenzkonzept, das bereits an beeindruckenden 16 Standorten deutschlandweit vertreten ist.

Max Weiß unterscheidet sich von den meisten anderen Coaches dadurch, dass er zu 100 % aus der Praxis kommt! Er hat bereits in vielen renommierten Magazinen und Fachzeitschriften wie rtl.de, Focus online, Founders Magazin und Punkt 12 Bekanntheit erlangt.

Zudem gehört sein Coaching-Programm zu den absoluten Top-Produkten. Hier unterstützt er dabei, Social Media Agenturen zu gründen.

MAX WEISS“ REFERENZEN DER LETZTEN JAHRE

Die Weiss Consulting & Marketing GmbH ist ein vertrauenswürdiger Partner für Menschen, die den Traum der Selbstständigkeit mit einer Social Media Agentur verwirklichen möchten. Max Weiß bietet außerdem Beratungsdienstleistungen an, um bestehenden Agenturen zu helfen, ihren Umsatz zu steigern und ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Mit über 6.000 zufriedenen Kunden gehört die Weiss Consulting & Marketing GmbH zu den führenden Unternehmensberatungen in Deutschland.

Nachfolgend einige Erfahrungen von verschiedenen Kunden über die Zusammenarbeit mit Max Weiß:

Edmond Aratyan: „Ich kann diese Dienstleistung uneingeschränkt empfehlen. Die Organisation ist hervorragend strukturiert, äußerst kompetent und sehr erfolgsorientiert. Max Weiß und sein Team erbringen eine äußerst professionelle Leistung und es macht immer wieder Freude, an den Livecalls teilzunehmen, da man dort aus erster Hand Informationen erhält. Nach jedem Anruf denkt man sich: „Wow, was für wertvolle Inputs! “ Jeder, der darüber nachdenkt, seine eigene Agentur zu erweitern, sollte keine Zeit verschwenden und die Expertise der Profis nutzen, um schnell erfolgreich zu werden!“

Steven Spiby: „Absolut empfehlenswert! Seit ich am Mentoring-Programm teilnehme, habe ich es geschafft, meinen Monatsumsatz nach nur wenigen Monaten in den fünfstelligen Bereich zu bringen – und die Tendenz für die nächsten Monate ist steigend. Neben meinem technischen Know-how waren vor allem die Einwandbehandlung und das Verkaufen der entscheidende Wendepunkt für mich. Es ist essenziell, dass „Verkaufen + Expertise“ Hand in Hand gehen – und genau das bietet dieses Coaching. Jede Woche erhalte ich neue Updates sowie aktuellste Informationen rund um Social-Media- und Online-Marketing. Ich bin mehr als begeistert von diesem Programm und kann es wirklich jedem empfehlen, der bereit ist, Zeit, Geduld und Ehrgeiz aufzubringen, um sein Leben auf ein neues Level zu heben.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Max Weiß und seinem Team bedanken für ihre kontinuierlichen Updates. Von ganzem Herzen: Danke euch!“

Sebastian Ölmez: „Von Beginn an wurden wir umfassend betreut, mit zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten und Antworten auf all unsere Fragen! Wir sind außerordentlich dankbar dafür, Max Weiß und seine Kollegen an unserer Seite zu haben. Mit ihrer Fachkenntnis unterstützen sie uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. Die Kombination aus menschlicher Betreuung und fundiertem Expertenwissen ist einfach großartig.“

Max Weiß ist ein 23-jähriger Unternehmer, der sich bereits seit seinem 12. Lebensjahr intensiv mit dem Thema Online Marketing und Social Media beschäftigt. Sein außergewöhnliches Talent und seine Leidenschaft für diese Bereiche haben es ihm ermöglicht.

Firmenkontakt

Weiss Consulting & Marketing GmbH

Max Weiß

Nockhergasse 6

83646 Bad Tölz

01777725214



https://weiss-max.com/

Pressekontakt

Weiss Consulting & Marketing GmbH

Max Weiß

Nockhergasse 6

83646 Bad Tölz

01777725214



https://weiss-max.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.