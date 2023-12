Für den passionierten Hobbygärtner Maximilian Zieseniß bietet das eigene Gewächshaus eine Welt voller Möglichkeiten

Für Maximilian Zieseniß ist der Trend zum Gärtnern nicht nur ein Zeichen für den Wunsch nach Selbstversorgung, sondern auch ein Statement für mehr Nachhaltigkeit und eine gesündere Lebensweise. Es geht den Menschen um das Wissen, was auf den Teller kommt. Doch auch die Freude, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, spielt beim eigenen Garten eine enorme Rolle. In der aktuell sehr schnelllebigen Zeit ist das durchaus ein Luxus. Mit einem Gewächshaus eröffnet man sich vielfältige Möglichkeiten und das durchaus auch unabhängig vom Wetter. Wer also mit dem Gärtnern anfangen möchte, hat damit alle Chancen, sich auszuprobieren.

Maximilian Zieseniss kennt die rechtlichen Herausforderungen beim Aufstellen eines Gewächshauses

Gewächshäuser sind für viele Gartenliebhaber eine wunderbare Möglichkeit, den Anbau von Gemüse und anderen Pflanzen zu optimieren. Doch bevor das Gewächshaus zum Zentrum des grünen Paradieses werden kann, gibt es eine wesentliche Hürde zu beachten: die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Die Erfahrungen von Max Zieseniß zeigen, dass dieser Aspekt oft übersehen wird. Er ist jedoch entscheidend, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden und womöglich in einem Streit vor einem Richter zu landen.

In vielen Regionen unterliegen Bauten wie Gewächshäuser bestimmten Vorschriften, die eine Genehmigung erforderlich machen. Die Kriterien für diese Genehmigungen variieren je nach Standort und können sich auf die Größe, Höhe oder den Standort des Gewächshauses beziehen. Häufig ist die Größe des Gewächshauses ausschlaggebend dafür, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Ein kleines, einfaches Gewächshaus mag vielleicht ohne weiteres aufgestellt werden können, während größere Konstruktionen oft eine offizielle Zustimmung benötigen. Unwissenheit schützt in diesem Fall nicht vor Konsequenzen, die bis zum Abbau des bereits errichteten Gewächshauses führen können. Der Hobbygärtner Zieseniß empfiehlt daher, sich vor dem Aufbau eines Gewächshauses sorgfältig die lokalen Bauvorschriften zu prüfen und gegebenenfalls die nötigen Schritte für eine Baugenehmigung einzuleiten.

Dieser Prozess mag auf den ersten Blick sehr bürokratisch und mühsam erscheinen. Jedoch ist es ein wichtiger Schritt, um den Traum vom eigenen Gewächshaus im Garten ohne spätere Komplikationen zu verwirklichen. Ein gut geplantes und genehmigtes Gewächshaus kann nicht nur ein Ort des Gedeihens für Pflanzen sein, sondern auch eine Quelle der Freude und des Stolzes für den Gärtner.

Gibt es Alternativen zum Gewächshaus?

Während ein fest installiertes Gewächshaus viele Vorteile bietet, gibt es Situationen, in denen dies nicht die praktikabelste oder wünschenswerteste Option ist. Sei es aufgrund von Platzmangel, finanziellen Überlegungen oder der Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Maximilian Zieseniß hat jedoch für Gartenliebhaber, die nach flexibleren Lösungen suchen, Tipps für entsprechende Alternativen:

-Tragbare Gewächshäuser

Diese leichten Konstruktionen können je nach Bedarf und Jahreszeit auf- und abgebaut werden. Sie bieten eine hervorragende Flexibilität und sind ideal für kleinere Gärten oder für Gärtner, die ihre Anbaufläche saisonal anpassen möchten. Tragbare Gewächshäuser sind in verschiedenen Größen erhältlich und können eine kostengünstige Lösung für den Einstieg in den Gewächshausanbau sein.

-Mini-Gewächshäuser

Sie werden auch als „Cold Frames“ bezeichnet. Diese kleinen, oft rechteckigen Boxen sind ideal, um Pflanzen vor Frost zu schützen und die Anbausaison zu verlängern. Sie sind besonders nützlich für die Anzucht von Jungpflanzen im Frühjahr und können direkt im Gartenboden platziert werden. Aber auch für erste Versuche und kleinere Gartenprojekte bieten sich diese kleinen Gewächshäuser an.

-Hochbeete

Auch wenn diese Beete nicht schnell beseitigt sind, sie bringen den Vorteil mit, auch als Gewächshaus dienen zu können. Im Handel erhält man Gewächshausaufsätze, die ebenso als flexible Lösung dienen können. Diese Kombination ermöglicht es, den Pflanzen in den kälteren Monaten Schutz zu bieten, während das Beet im Sommer als reguläre Anbaufläche genutzt werden kann. Max Zieseniß schätzt die modularen Systeme besonders bei seinen Projekten im urbanen Gartenbau und kein Richter kann die Anordnung erteilen, dass der Bau zu beseitigen ist.

-Indoor-Gewächshäuser

Für diejenigen, die einen grünen Daumen, aber nur begrenzten Außenraum haben, sind Indoor-Gewächshäuser eine interessante Alternative. Diese kleinen Gewächshäuser können in der Wohnung aufgestellt werden und ermöglichen es, Kräuter und kleine Pflanzen das ganze Jahr über anzubauen.

Diese Alternativen zu festgebauten Gewächshäusern bieten aus der Sicht von Maximilian Zieseniß flexible und oft kostengünstigere Möglichkeiten, um das Gärtnern zu genießen. Sie erlauben es, den Anbau von Pflanzen an individuelle Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten anzupassen, ohne dabei auf die Vorteile eines geschützten Pflanzenanbaus verzichten zu müssen.

Die grüne Vielfalt aus dem eigenen Anbau

Der Anbau eigener Pflanzen, sei es in einem Gewächshaus, im Garten oder auf dem Balkon, bietet für Max Zieseniß eine Fülle von Vorteilen. Sie betreffen sowohl das persönliche Wohlbefinden als auch die Umwelt. Ein wesentlicher Vorteil des Anbaus in einem Gewächshaus ist die Kontrolle über das Wachstumsumfeld. Gewächshäuser bieten Schutz vor extremen Wetterbedingungen und Schädlingen, wodurch das ganze Jahr über ein stabiles und förderliches Wachstumsklima geschaffen wird. Dies ermöglicht nicht nur eine verlängerte Anbausaison, sondern auch die Kultivierung von Pflanzen, die unter freiem Himmel vielleicht nicht gedeihen würden.

Für Stadtbewohner oder diejenigen mit begrenztem Außenraum ist der Anbau auf dem Balkon eine wunderbare Alternative. Balkongärten und kleine Gewächshäuser können dort überraschend produktiv sein und bieten die Möglichkeit, frische Kräuter und Gemüse auch auf kleinem Raum zu züchten. Der Anbau auf dem Balkon kann zudem zur Verbesserung der Luftqualität beitragen und einen ruhigen, grünen Rückzugsort inmitten des städtischen Trubels schaffen.

Unabhängig von der Anbauweise bietet das Gärtnern die Gelegenheit, sich selbst mit frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln zu versorgen. Dies fördert nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern reduziert auch den ökologischen Fußabdruck, da der Transportweg der Lebensmittel entfällt. Darüber hinaus weiß Maximilian Ziesenieß aus eigener Erfahrung, dass das das Gärtnern eine bereichernde Aktivität ist, die Stress abbauen und das allgemeine Wohlbefinden steigern kann. Diese wertvolle Erfahrung und der nachhaltigere sowie gesündere Lebensstil ist für ihn nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenseinstellung.

