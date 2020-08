McDreams optimiert Revenue Management mit Infor

Langjähriger Kunde führt Infor EzRMS ein

München, 26. August 2020 – Infor, führender Anbieter von Business-Software in der Cloud, führt bei der familiengeführten Hotelgruppe McDreams die Revenue-Management-Lösung Infor EzRMS ein. Die cloudbasierte Lösung stellt erweiterte Funktionen für das Ertragsmanagement zur Verfügung und verbessert die Möglichkeiten der Gästebetreuung. Infor EzRMS verfügt über eine Deep-Learning-KI, die den Einsatz von Revenue-Management-Funktionen verbessert und so den Guest Service optimiert.

2009 gegründet, bietet McDreams Hotels Budget-Designzimmer auf einer kompakten Fläche bei zugleich hohem Komfort. Damit spricht die Hotelkette insbesondere solche Gäste an, die nur für kurze Zeit eine Übernachtungsmöglichkeit suchen – etwa Geschäftsleute, Messebesucher und Monteure sowie Urlauber auf einem Zwischenstopp. Das Konzept gibt es aktuell in sechs Standorten in Deutschland, Ende des Jahres folgen Neueröffnungen in München und Ingolstadt.

Mit der neuen Cloud-Lösung Infor EzRMS automatisiert McDreams das gesamte Revenue Management, optimiert die Zimmerbelegung und analysiert selbstständig Marktdaten. Die Lösung erkennt die besonderen Wünsche der Gäste an deren Verhalten. So können Hoteliers gezielt auf individuelle Bedürfnisse eingehen und ein besonders personalisiertes Aufenthaltserlebnis ermöglichen. Das kann einen signifikanten Wettbewerbsvorteil darstellen – vor allem für Häuser in stark frequentierten Destinationen.

McDreams setzt bereits andere Lösungen von Infor ein: Seit mehreren Jahren verwaltet die Gruppe alle internen Prozesse des Hotelmanagements mit der Cloud-Lösung Infor HMS. Sie bietet einen vereinfachten Check-in, der über das Smartphone erfolgen kann, und vernetzt verschiedene Hotels nahtlos: Will ein Gast in Leipzig wissen, ob in der folgenden Woche ein Zimmer in München für ihn verfügbar ist, können die Mitarbeiter am Empfang diese Information innerhalb von wenigen Sekunden abrufen – ein unschätzbarer Vorteil.

“Wir setzen auf schlanke Strukturen, wo immer es geht”, erklärt Dominik Klein, Geschäftsführer bei McDreams Hotels. “Die Infor-Lösungen erlauben es uns, eine Vielzahl an Prozessen und Transaktionen zu automatisieren. Schon vor der Corona-Krise checkte jeder dritte Gast online ein – und diese Tendenz setzt sich weiter fort.”

“Die Betreiber der McDreams Hotels haben erkannt, dass ein wichtiges Zukunftsfeld für die Hotelbranche in der Automatisierung liegt”, sagt Wolfgang Emperger, Vice President Hospitality EMEAI & LATAM bei Infor. “In der Hotellerie ist es nicht erst in der aktuellen Situation unerlässlich, über möglichst effiziente Strukturen zu verfügen. Genau dieses Ziel verfolgt McDreams – und wir unterstützen die Hotelgruppe natürlich gern dabei.”

Infor ist seit mehr als zwanzig Jahren Technologie-Partner der Hotellerie und betreut inzwischen mehr als 20.000 Hotelkunden – darunter neun der zehn größten Marken der Welt. Kleine Individualhotels nutzen die Systeme ebenso wie große Ketten. Die Kernkompetenz von Infor als “Hotel Software Company” konzentriert sich auf drei Sparten: Property Management Systeme vom Front Office bis zum Back Office, Revenue Management Systeme sowie Sales & Catering. Je nach Bedarf lassen sich die Infor-Lösungen in der Cloud oder On Premise nutzen. Weitere Informationen unter www.infor.com/de-de/products/hms

Über McDreams Hotels

Die familiengeführte Hotelgruppe McDreams hat sich dem Ziel verschrieben, das flächen- und personaleffizienteste Budget-Hotelprodukt zu entwickeln. Seit ihrer Gründung 2009 wurde das Konzept mehrfach weiterentwickelt und deutschlandweit ausgerollt. Ab 29,99EUR pro Nacht bietet McDreams viel Schlafkomfort und ein umfangreiches Entertainment mit Smart-TV, Tablet und Highspeed-WLAN. Derzeit verfügt die Gruppe über sechs Standorte in ganz Deutschland, zwei weitere in München und Ingolstadt werden noch in diesem Jahr eröffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mcdreamshotels.de

Über Infor

Infor ist einer der weltweit führenden Anbieter von Business-Cloud-Software, die auf ausgewählte Branchen spezialisiert ist. Mit 17.300 Angestellten und über 68.000 Kunden in mehr als 170 Ländern ist die Software von Infor auf Fortschritt programmiert. Weitere Informationen finden sich unter www.infor.de

Zu den Kunden von Infor zählen:

die 20 führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen

9 der 10 führenden High-Tech-Unternehmen

14 der 25 größten US-Gesundheitsversorger

19 der 20 größten US-Städte

18 der 20 führenden Automobilzulieferer

14 der 20 führenden Industriegroßhändler

13 der 20 weltweit führenden Einzelhändler

4 der 5 führenden Brauereien

17 der 20 weltweit führenden Banken

9 der 10 weltweit größten Hotelketten

7 der 10 weltweit führenden Luxusmarken

Bildquelle: McDreams