Me Time auf Mauritius: Wellness News bei The Lux Collective

Neue Wellness Suiten im LUX* Grand Gaube und ein tiefenentspannendes Yoga Retreat im SALT of Palmar locken Erholungssuchende nach Mauritius

Mauritius/München, 29. März 2023. Wem das malerische Tropenparadies Mauritius als solches noch nicht reicht, der kann sich in diesem Jahr über neue Wellbeing-Highlights bei der Hotelgruppe The Lux Collective freuen. Anspruchsvollen Travellern, die nicht nur erholt, sondern auch fit, gesund und schön aus dem Urlaub zurückkommen möchten, bietet die jüngst mit dem Forbes Travel Guide Star Award ausgezeichnete Hotelgruppe auf Mauritius ein Wellness-Programm, das auf aktive Formen der Erholung setzt: gesunde Ernährung, Yoga, Meditation und Sport.

Stylische neue Wellness Suiten im LUX* Grand Gaube

An der Nordküste von Mauritius empfängt das LUX* Grand Gaube seine Gäste seit Ende letzten Jahres in neu designten Wellness Junior Suiten. Innenarchitektin Kelly Hoppen hat eine perfekte Verbindung aus ansprechendem Design und Funktionalität geschaffen. Die großzügigen Suiten (ca. 50 m2) im Strandhaus-Stil vermitteln die Leichtigkeit eines tropischen Sommers, helle Farben und moderne Wohnlichkeit treffen auf Annehmlichkeiten wie eine freistehende Badewanne, stimmungsvolle Beleuchtung, tropische Zimmerpflanzen und Balkon mit Blick auf die türkise Meeresbucht. Die Schlafzimmer sind mit Kingsize-Himmelbetten der New Yorker Luxusbrand Sleep Tight Bedding ausgestattet. Ein perfekter Ort, um abzuschalten und sich aktiv auf das eigene Wohlbefinden zu fokussieren.

Zur festen Ausstattung gehören zudem Yogamatte, Gurt und Block, die zum privaten Workout in der Suite einladen. Wöchentliche Yoga- und Bewegungskurse sind ebenso Teil des Wellness- und Sportprogramms wie die unbegrenzte Nutzung von Stand-up-Paddel und Kajak, Golftraining, Vitality Parcours, Zugang zu den Tennis- und Paddelplätzen, die kostenfreie Nutzung von Mountainbikes und vielem mehr. In Punkto Ernährung setzt The Lux Collective ganz auf Healthy Food und präsentiert innovative Formate wie In-Room-Dining-Menüs mit veganen Optionen, spezielle Pop-up-Breakfasts in der Natur oder Rohkostkochkurse.

8-tägiges Yoga-Retreat im SALT of Palmar, 6.-13. Mai 2023

Unvergessliche Wellnesserfahrungen werden auch im SALT of Palmar an Mauritius Ostküste kreiert: Ein achttägiges Yoga-Retreat verwandelt das Adults Only Boutique Hotel vom 6. bis zum 13. Mai in einen Treffpunkt für Gleichgesinnte. Das anspruchsvolle Detox- und Yoga-Retreat geht weit über die üblichen Standards hinaus. Wer es zulässt, kann hier nicht nur neue Energie tanken sondern auch seiner eigenen Identität ein Stück näher kommen. Die Yoga-Lehrerinnen Angélique und Aurelie nehmen die Gäste mit auf eine Reise durch die sieben Chakren. Belebende Praktiken regen Geist und Kreativität an, erholsame Sessions stärken Selbstvertrauen und Authentizität, erden, und helfen, individuelle Ängste und Sorgen zu überwinden. Der sechste Tag widmet sich spirituellen Flows und therapeutischen Sessions, Tag 7 bereitet die Teilnehmer mit Vinyasa Flow, Meditation und einer Abschlusszeremonie auf die Rückkehr in das Hier und Jetzt vor. Die Yoga-Praxis steht dabei stets im Einklang mit bewusstem Essen und exquisiter veganer Küche.

Weitere Informationen und Buchung unter: https://www.saltresorts.com/en/mauritius/hotel/saltofpalmar/offers

The Lux Collective (TLC“) ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASS A, SOCIO und Café LUX*. Zu den weiteren von TLC verwalteten Häusern gehören das Hotel Le Recif auf der Insel La Réunion und die Ile des Deux Cocos auf Mauritius, eine private Paradiesinsel. TLC hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der TLC-Kultur, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. Durch die Bereitstellung von Komfort durch durchdachtes und exquisites Design schafft TLC Erlebnisse, die jeden Moment für alle Gäste wichtig machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen umweltbewusst und respektvoll zu handeln.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 15 Resorts und Hotels in China, auf den Malediven, Mauritius und der Insel La Réunion. 10 weitere Hotels sind in Asien und dem Nahen Osten in Planung. Als Mitglied von IBL, einem bedeutenden Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean und börsennotierten Führer der „Top 100“ mauritischen Unternehmen, ist IBL aktiv IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

