Meaning is the new Marketing

Yousef Hammoudahs und Nico Zehs Kompass für eine neue Art von Marketing

Vom Feuerwerk zum Lagerfeuer: Es ist Zeit für eine neue Form von Marketing! Yousef Hammoudah und Nico Zeh haben einen Impulsgeber für Marken, Organisationen und Menschen geschrieben, die Sinn in ihrem Schaffen suchen.

Es ist an der Zeit, klassische Marketing-Mechanismen zu überdenken, denn sie funktionieren nicht mehr. In einer aufmerksamkeitsgetriebenen Welt, in der im Minutentakt bahnbrechende Produkte vorgestellt werden, ist das neueste Marketing-Feuerwerk abgebrannt, noch bevor es die Zielgruppe überhaupt wahrgenommen hat. Die Marketingexperten Yousef Hammoudah und Nico Zeh sind überzeugt: Gutes Marketing verkauft nicht nur Produkte, sondern verstärkt Werte. Es fokussiert auf den Menschen und dessen Nutzen vom Produkt. Nachhaltige Markenkommunikation passiert auf Augenhöhe. Auf der Basis von geteilten Werten zelebriert sie Perspektiven, die für alle Seiten von echter Bedeutung sind.

Mit ihrem Buch bieten die Autoren Organisationen, Unternehmen, Start-Ups, Parteien, Vereinen oder NGOs an, Schritt für Schritt den eigenen Kern zu entdecken und authentisch entlang der gesamten Marketing-Roadmap zu entfalten. Aus diesem inneren Zentrum heraus kann ein neues Verständnis für Wertschöpfung entstehen und im besten Fall ein bleibender Beitrag im Leben der Menschen geleistet werden. Mit ihrem 7-C-Modell zeigen Yousef Hammoudah und Nico Zeh einen Handlungsrahmen auf, um gängige Marketing-Maßnahmen durch ein gemeinsames, nachhaltig wirksames Bedürfnis zu ersetzen. Konkret verbergen sich dahinter Character (der Wesenskern jeder Marke), Challenge (das Problem, das mit dem Produkt gelöst wird), Commitment (das Versprechen, das Problem zu lösen),Competences (die Mittel, für die Problemlösung), Contribution (der Wertbeitrag, der für die Nutzer_innen erzeugt wird), Culture (die Projektionsfläche für Identität) und Change (das aus der Erfüllung des Commitments entstehende Ergebnis). Fallstudien von adidas, Ben & Jerry’s und ABSOLUT illustrieren die Anwendbarkeit der 7 Cs.

Hammoudah und Zeh liefern weit mehr als nur einfache Marketing-Tools. Es geht für sie um die Weise, wie wir als Menschen zusammenleben wollen und wie wir als Wirtschaft einen echten Beitrag für eine offene, faire und nachhaltige Gesellschaft leisten können – ohne dabei nur an den Social-Media-Applaus zu denken. Für alle, die den Weg mitgehen wollen, ist ihr Buch ein unverzichtbarer Wegweiser.

Über die Autoren

Yousef Hammoudah ist ein erfahrener Marketing-Manager mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unterhaltung, Digital, Konsumgüter, Sport, Finanzen, Technologie, Gesundheit, Lifestyle und Fernsehen. Er ist Markenstrategie-Berater mit unternehmerischem Hintergrund und war gleichermaßen für Brands, Agenturen, Start-ups, Medien und als Gründer/Geschäftsführer eigener Unternehmen tätig. Als Autor und Produzent war er sowohl vor als auch hinter der Kamera tätig (u. a. als Musik-TV-Moderator bei VIVA PLUS). Er wurde vielfach von renommierten Institutionen ausgezeichnet, u. a. gewann er gleich zweifach den Online Grimme Preis, den deutschen Preis für Online Kommunikation, den Lead Award in Silber, sowie den Cannes Lion in Bronze. Bis Ende 2020 arbeitete er für die adidas AG als Global Director Culture & Community in der Kategorie Running. In dieser Position entwickelt und leitet er die weltweit führende Marken Sport-Community, adidas Runners, in 65 Städten auf allen Kontinenten mit mehr als 600.000 Mitgliedern aus allen Lebens- und Leistungsbereichen. Durch tägliches Engagement und die Übernahme sozialer und kultureller Verantwortung, gelang es dieser Initiative im ersten Jahr des Bestehens als globale Marken-Initiative, mehr als 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt durch Earned Social-Media-Storytelling der Community zu erreichen.

Nico Zeh war als Kultur-Übersetzer und Kurator von Visionen an der Gründung der Plattenfirma “FILA-Records” beteiligt, das er als Labelmanager aus dem Joint-Venture zweier Industriezweige, der FILA Sportswear und der Bertelsmann Music Group, formte. In der Funktion des Director Brand Management baute er den New Business Bereich für die Universal Marketing Group aus, indem er langfristige, strategische Partnerschaften zwischen Künstlern /Musikwirtschaft und Industriefeldern entstehen ließ. Die Kultur war stets ein wesentlicher Treibstoff für ihn und ließ ihn in den Jahren 2005-2010 die internationale live Entertainment Plattform “liveDEMO” in Berlin ins Leben rufen. Darauf folgte in den Jahren 2010 – 2015 die Plattform für Kunst und Kollaboration “MADE” in Partnerschaft mit ABSOLUT/Pernod Ricard. Künstler aus den verschiedensten Bereichen wie bspw. Erykah Badu, Pharrell Williams, David Lachapelle, Yohji Yamamoto wurden eingeladen, aus ihren kreativen Routinen auszusteigen und in interdisziplinären Projektteams etwas Neues entstehen zu lassen.

Yousef Hammoudah, Nico Zeh

Meaning is the New Marketing

Ein Impulsgeber für Marken, Organisationen und Menschen, die Sinn in ihrem Schaffen suchen

2021, 312 Seiten, Hardcover gebunden

EUR 34,95/EUA 35,90/sFr 39,38

ISBN 978-3-593-51469-7

Erscheinungstermin: 13.10.2021

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

