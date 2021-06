Sind Media Exklusiv Faksimile einfach nur teure Bücher oder gar eine Wertanlage?

Media Exklusiv sieht sich als Anbieter streng limitierter Faksimiles immer wieder mit der Aussage konfrontiert, dass es sich bei Faksimiles einfach nur um teure Bücher handelt. Nicht zuletzt durch die zahlreichen negativen Schlagzeilen, bei denen Leute durch den Erwerb eines angeblichen Faksimiles um viel Geld betrogen wurden. Die wenigstes berücksichtigen oder wissen dabei, dass das Verfahren zur Herstellung eines Faksimiles sehr aufwendig ist und nicht zuletzt auch die verwendeten Materialien teuer, sodass die Bücher einen entsprechend hohen Preis haben. Ein Faksimile von Media Exklusiv ist nun mal nicht ansatzweise mit einem in Massen produzierten Buch vergleichbar.

Daher nachgefragt bei Media Exklusiv:

– Wie erkennt man ein gefälschtes Faksimile?

– Warum ist ein Faksimile so teuer?

– Ist ein Faksimile ein Luxusprodukt oder gar eine Wertanlage?

NACHGEFRAGT BEI MEDIA EXKLUSIV: FAKSIMILE FÄLSCHUNG – WORAN ERKENNT MAN SIE?

Media Exklusiv betont, dass es privaten Sammlern ohne fachkundiges Wissen und Erfahrung so gut wie unmöglich ist, ein gefälschtes Faksimile zu erkennen, insofern nicht offensichtliche Dinge auffallen, wie falsche Schriften oder gar die Verwendung der neuen deutschen Rechtschreibung. Media Exklusiv verrät 3 Tipps, mit denen Laien sich ein erstes Bild machen können über die Echtheit eines Faksimiles:

– Echtheitszertifikat

Beim Kauf eines Faksimiles sollte ein Privatkunde immer ein Echtheitszertifikat fordern. Diese können zwar auch gefälscht sein, fallen in der Regel aber eher auf und sind leichter zu überprüfen, weiß Media Exklusiv GmbH aus Erfahrung. Muss man als Kunde beim Kauf eines Faksimiles jedoch selbst nach einem Echtheitszertifikat fragen, kann dies ein erstes Indiz für ein gefälschtes Faksimile sein, da seriöse Händler bereits beim Verkauf eines Faksimiles ein Echtheitszertifikat unaufgefordert vorlegen.

– Große Stückzahl und günstiger Preis

Wenn ein Faksimile in großer Stückzahl und zu einem günstigen Preis erhältlich ist, ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Auch das ein Faksimile lediglich ein paar Hundert Euro kosten kann ist äußerst unwahrscheinlich, ergänzt Media Exklusiv.

– AGB mit Hinweis auf zerstörte Druckplatten

Des Weiteren hilft ein Blick in die AGB des Faksimile-Händlers, denn oftmals sind Händler auch in die Produktion der Faksimiles involviert. Um die Einzigartigkeit der Faksimiles zu garantieren, werden im Normalfall die Druckplatten zerstört, die für die Herstellung angefertigt wurden. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt auch wirklich nicht reproduziert wird und nur in limitierter Auflage erhältlich ist. Diesen Hinweis vermerken seriöse Händler in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, kann Media Exklusiv aus Erfahrung berichten.

WARUM SIND FAKSIMILE TEUER?

Damit man ein Verständnis für die hohen Preise für Faksimiles bekommt, sollte man sich mit dem Prozess der Herstellung eines Faksimiles vertraut machen. Als Beispiel nennt die Media Exklusiv GmbH die Herstellung von dem Faksimile “North French Hebrew Miscellany”. Bei diesem Exemplar mit insgesamt 1.494 Seiten handelt es sich um ein Werk aus der Hochgotik mit 84 verschiedenen Textarten und Gedichten aus der jüdischen Kultur. Darin enthalten sind unter anderem:

– Der Pentateuch

– Die Prophetenlesungen

– Das Hohelied sowie zahlreiche andere Bibeltexte

– Tägliche Gebete und die Schabbat- und Festliturgie

– Tischgebete

– Zahlreiche Gesetze und Floskeln für Übereinkommen bezüglich Heirat, Scheidung und Geschäftspartnerschaften

– Ein arithmetisches Rätsel

– Gesetze bezüglich des rituellen Schlachtens

Bis zur Fertigstellung des Faksimiles vergingen ganze 20 Jahre, betont Media Exklusiv. Ehe mit der handwerklichen Arbeit begonnen werden konnte, musste zunächst der Einband des Originals entspannt werden. Entspannt bedeutet, dass der Kleber und die Nähte vorsichtig gelöst werden, damit die Pergamente lose für die weitere Arbeit zur Verfügung stehen. Während der gesamten Fotografiearbeiten müssen dabei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen vermieden werden, wofür mit speziellen Geräten das Raumklima erhalten wird. Über mehrere Monate hinweg wurden dann zahlreiche Druckfahnen erstellt, um die exakte Farbgebung des Originals zu erreichen. Ehe der Druck des endgültigen Faksimiles beginnt, wird anschließend das Papier bestimmt, welches exakt bedruckt werden muss. Für die Goldarbeiten wurde 23-karätiges Gold verwendet. Da die Originalbücher nicht transportiert werden dürfen, war es notwendig, dass die Mitarbeiter der beteiligten Firmen immer vor Ort sein mussten. Das wiederum bedeutete für die Mitarbeiter einen jahrelangen Aufenthalt in Mailand, erklärt Media Exklusiv verständlich.

MEDIA EXKLUSIV FAKSIMILE: EIN LUXUSPRODUKT ODER GAR EINE WERTANLAGE?

In gewisser Weise ist ein Faksimile ein Luxusprodukt, wenn man sich nur auf den Preis bezieht, erörtert Media Exklusiv. Aber wer mit dieser Meinung an das Thema Faksimile herangeht, ist hier falsch. Denn Kunst oder beziehungsweise das Kunsthandwerk kann nicht als Luxusprodukt oder Luxusgut angesehen werden. Ein Faksimile ist nicht teuer, weil es ein Luxusgut ist, das nur für einen bestimmten zahlenden Personenkreis bestimmt ist. Faksimiles sind teuer, weil die Herstellungskosten so hoch sind. “Geld machen” kann man damit nicht wie mit Luxusgütern wie Villen oder Autos. Faksimiles sind definitiv auch keine Wertanlage. Ein Faksimile ist ein Luxus für die Augen und vor allem für das Herz, unterstreicht man bei der Media Exklusiv.

