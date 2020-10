MEDIABridge: Startschuss für neue WebSeminar-Reihe

Im November startet die neue WebSeminar-Reihe MEDIABridge – Dialogmarketing mit erfolgreichen Print-Mailings. MEDIABridge ist eine gemeinsame Initiative des f:mp. mit seinem strategischen Partner PAV. Das WebSeminar soll den Teilnehmern die vielfältige Welt gedruckter Mailings näherbringen. Denn Print-Mailings sind in dieser herausfordernden Zeit häufig der einzig physische Kontakt mit dem Kunden. Umso wichtiger ist es, diese so zu gestalten, dass sie bei den Empfängern Aufmerksamkeit erzeugen und im Kopf bleiben.

Die aktuelle Corona-Situation bedingt, dass traditionelle Geschäftsmodelle überdacht werden müssen. Es gilt aber auch, dass die digitale Kommunikation nicht das einzig Wahre ist. Menschen sehnen sich nach physischer Interaktion – dazu gehört Print. Insofern ist es wichtig und notwendig, dass bereits top-wirksame Printmedien, wie z.B. Direct-Mailings noch effizienter und erfolgreicher werden. Wie das geht und welche Möglichkeiten es gibt, zeigt das neue WebSeminar-Konzept.

Den Anfang macht die virtuelle Veranstaltung “Dialogmarketing als Response-Booster” am Dienstag, den 10. November 2020, die sich mit den vielfältigen Möglichkeiten von Print-Mailings beschäftigt. Neben einer umfassenden Darstellung der verschiedenen Mailingvarianten erfahren die Teilnehmer vor allem mehr darüber, wie sich die Response-Rate und Conversion-Rate mithilfe multisensorischer und interaktiver Mailing-Lösungen deutlich steigern lassen. Aussagekräftige Kennzahlen und Beispiele aus der Praxis runden dieses spannende WebSeminar ab.

WebSeminar 2: “Dialogmarketing – die perfekte Inszenierung: Interaktion, Erlebnis, Emotionalität”, am Mittwoch, den 11. November erfahren die Teilnehmer wie Sie Ihre Mailing-Botschaften durch Interaktion, Erlebnis und Emotionalität im Dialogmarketing perfekt transportieren. Die Referenten verraten, welche konkreten Druckveredelungstechniken (z.B. handschriftliche Personalisierung, gedruckte Elektronik, Duftpapier) sich hierzu eignen und geben nützliche Tipps aus der Praxis. So wird jedes Mailing ein Blickfang für Kunden.

Abschließend folgt das WebSeminar 3: Dialogmarketing – überraschende Technologien und mehr als “Print” am 16. November. Bei dieser Session erfahren die Teilnehmer, wie sich gedruckte Mailings erfolgreich mit Online-Marketing kombinieren lassen. Auch hier gilt die personalisierte Kundenansprache als Schlüssel zum Erfolg. Hierfür müssen zudem die Inhalte einer Werbebotschaft, Zeitpunkt und Kanal genau auf den Konsumenten abgestimmt werden. Die Referenten zeigen, wie das mithilfe von Geo-Marketing, Bildpersonalisierung und Medienbrücken gelingt. Ergänzt wird die Session durch Highligts aus dem Bereich Printed Electronics, mit Anwendungen von NFC und Illuminationen.

Ergänzend zu den drei WebSeminaren erhalten alle angemeldeten Teilnehmer vorab per Post ein Muster-Paket, welches wichtiger Praxisbestandteil für das jeweilige Seminar ist.

Infos und Anmeldung: www.f-mp.de/campus/seminare/494/

PAV ist einer der führenden Anbieter von Druckerzeugnissen, Direktmarketingdienstleistungen, Plastikkarten, RFID-Lösungen und IT-Services für Global Player aller Branchen. Verständlich, dass unsere Produkte (fast) überall zu finden sind. Im Hotel, auf dem Flughafen, im Stadion, beim Einkauf, im Briefkasten, beim Arzt, auf Reisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrer Brieftasche. Darüber hinaus steht PAV zahlreichen Unternehmen und Institutionen als kompetenter Partner für die crossmediale Kundenkommunikation zur Seite. Am Hauptsitz in Lütjensee bei Hamburg bringen unsere rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1925 innovative und fortschrittliche Lösungen voran, um auch in Zukunft weiterzuwachsen.

Firmenkontakt

PAV Card GmbH

Timo Stehn

Hamburger Straße 6

22952 Lütjensee

04154799340

timo.stehn@pav.de

http://www.pav.de

Pressekontakt

PAV

Timo Stehn

Hamburger Straße 6

22952 Lütjensee

04154799340

timo.stehn@pav.de

http://www.pav.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.