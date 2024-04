Mediterrane Leichtigkeit & Workation im Herzen Südtirols: Das Seehof Nature Retreat startet in die Sommersaison

Brixen/München, 22. April 2024 – Das preisgekrönte Seehof Nature Retreat Nahe Brixen, Südtirol, startet am 25. April in die neue Saison und bringt für seine Gäste einige Neuerungen mit: Neben den neuen Skysuiten sind sowohl der neue Meeting- als auch der Yoga- & Meditationsraum „L“Attico“ mit direktem Blick auf den See Rückzugsorte der besonderen Art – ideal also für einen längeren Workation-Aufenthalt voller Energie und Produktivität.

Das Seehof Nature Retreat im Herzen des Eisacktals ist ein Ort der Regeneration und Produktivität, wie er im Buche steht. Mitten in der frischen Bergluft der Tiroler Alpen, mit weitem Blick über die Baumwipfel und einem Natursee direkt vor der Haustür ist hier einer der ganz seltenen Kraftorte entstanden, die tief mit der Natur verbunden sind. Davon wollen immer mehr Menschen nicht nur während einer kurzen Auszeit und im Urlaub profitieren, sondern auch längere produktive Schaffensphasen in eine Umgebung verlegen, die gut tut und sich nach getaner Arbeit in einen perfekten Urlaubsort verwandelt. „Workation“ heißt das Zauberwort, das spätestens seit der zunehmenden Akzeptanz des Home-Office zu einer zeitgemäßen und modernen Arbeitswelt gehört.

Das Seehof Nature Retreat in Südtirol überzeugt mit mediterranem Urlaubsflair mitten in den Alpen. Hier fühlen sich Menschen wohl, die die Unabhängigkeit lieben und Wert auf das Besondere legen. Zu den exklusiven Behandlungen im La PrimaVera Spa des Seehof Nature Retreat gesellt sich in diesem Jahr ein neuer, lichtdurchfluteter Yoga- und Meditationsraum. L“Attico liegt zentral in der obersten Etage, mit weitem Blick in die Morgensonne. Wo sonst kann man konzentrierter und strahlender in den Tag starten? Auch der neue Tagungsraum steht ab sofort zur Verfügung und wird zum perfekt ausgestatteten Büro, Meetingpoint und Konferenzraum für Gruppen, die ihr Incentive oder ihre Klausurtagung in der ganz besonderen Atmosphäre des Hotels planen. Das ist die Idee von Workation, die auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet: Eine unbekannte, inspirierende Atmosphäre während der Arbeitszeit, die sich nach Geschäftsschluss sofort wie Urlaub anfühlt.

Mit Panoramablick auf die beeindruckende Alpenkulisse bieten die neuen Skysuiten des Seehof Nature Retreat – jede für sich modern und geschmackvoll in immer neuen Nuancen gestaltet – ab sofort die perfekte Unterkunft, um das Workation-Erlebnis abzurunden. Ein Ort, der einen einhüllt, wie ein sanfter Kokon. Von der 50 m2 großen Skysuite Lago mit riesigem Balkon zur Morgensonne und Seeblick, freistehender Designer-Outdoorbadewanne und gemütlicher Leseecke im Wohnbereich bis zur Sky Juniorsuite Terra mit begrünter Balkonterrasse und Waldblick mit Abendsonne.

Das Seehof Nature Retreat ist nicht nur der perfekte Ort für Individualreisende, Geschäftsleute, digitale Nomaden und ganze Teams, sondern stellt sich jetzt noch stärker auf die besonderen Bedürfnisse der Workation-Gäste ein. Dabei ist man sich im Seehof Nature Retreat schon immer einig gewesen, dass wir nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.

Redaktionelles Bildmaterial finden Sie hier.

Renderings von den Skysuiten sowie vom Yoga- und Meditationsraum finden Sie hier.

Über das Seehof Nature Retreat

Der Seehof Nature Retreat in Südtirol ist ein Ferienresort im 4-Sterne S Segment. Mediterranes Urlaubsflair mitten in den Alpen – im Herzen des Eisacktals und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt – macht diesen Kraftort zu einer ganz außergewöhnlichen Destination, die seit vielen Jahren ein internationales Publikum begeistert. Das stilvolle Hotel verspricht seinen Gästen zwischen alpiner Bodenständigkeit und mediterrane Leichtigkeit ganz persönliche Momente in absoluter Ruhe. Das gerade neu erweiterte Seehof Nature Retreat begeistert seine Gäste zu allen vier Jahreszeiten mit seiner einzigartigen Lage an einem Privatsee.

Weitere Informationen unter: https://www.seehof.it/emotions

Kontakt

KLEBER GROUP Büro München

Silke Warnke-Rehm

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

089-28 70 230-0



http://www.klebergroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.