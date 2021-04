Optimal personalisierter E-Mail Content wird automatisch generiert und versendet, kosten- und bedarfsoptimierte Angebote werden automatisch erstellt und viele andere Marketingprozesse werden heutzutage ebenfalls automatisch gesteuert. Das dahinter liegende Konzept heißt Marketing Automation und findet immer mehr Verbreitung. Bei vielen namhaften Firmen, wie z. B. Amazon, ist es schon fester Bestandteil ihrer Marketing-Strategie. Der Begriff Marketing Automation ist jedoch nicht eindeutig definiert und hat eine Interpretations-Bandbreite. Er bezeichnet aber immer softwaregestützte und datenbankbasierte Methoden, die Marketing- und Vertriebsprozesse automatisieren. Nutzerprofile, die auf dem Verhalten der Nutzer basieren, werden mit Informationen angereichert, um damit automatisierte Kampagnenprozesse vorzubereiten.

Die Ziele der Marketing Automation

Oft wird unter Marketing Automation reine, aber dabei automatisierte, Leadgenerierung verstanden. Marketing Automation kann jedoch auch ein ganzheitlicher, und natürlich datenbankgestützter, Kommunikationsprozess im Marketing sein. Moderne Kampagnenmanagement- und Reporting-Tools finden dabei meistens Verwendung. Basierend auf vorhandene Interessenten- und Kundendaten steuert die Software die Marketingprozesse automatisch. Das Ergebnis ist eine deutliche Steigerung der Effektivität und eine verbesserte Kundenbindung, da diese selektiv angesprochen werden. Professionell unterstützt werden Firmen bei der Durchführung automatisierter Marketing-Kampagnen von darauf spezialisierten Agenturen, wie die Media Marketing LTD. Die Spezialisten in diesen Agenturen beraten bei Auswahl und Einsatz von Tools, die dafür sorgen, dass die Kampagne-Informationen zielgenau kanalisiert werden und den Interessenten oder Kunden genau die Informationen liefern, an die sie hohes Interesse haben. Die Resonanz wird in Echtzeit nachverfolgt und ausgewertet und die beworbenen Produkte und Dienstleistungen werden im Gedächtnis potenzieller oder bereits vorhandener Interessenten oder Kunden verankert.

Die derzeitige Situation und einige relevante Gründe für die Notwendigkeit von Marketing Automation

Die zunehmende Digitalisierung der meisten Geschäftsprozesse führt zu Datenmengen in bisher nicht üblichen Ausmaß, die von den Unternehmen genutzt und gepflegt werden müssen. Mithilfe entsprechender Algorithmen und Machine-Learning-Konzepten können Entscheidungsregeln daraus abgeleitet werden und Entscheidungen bei Marketing-Kampagnen automatisch getroffen werden und – zumindest im Idealfall – die Anzahl von Fehlentscheidungen menschlicher Entscheider minimiert werden.

Relativierende Bestandsaufnahme

Marketing Automation steigert die Effektivität und reduziert die Kosten von Kampagnen. Es ist somit in sehr vielen Fällen ein nützliches Werkzeug und, besonders unterstützt von Agenturen wie Media Marketing LTD, auf jeden Fall ein Gewinn. Jedoch nicht alle Entscheidungen eignen sich zur Automatisierung. Besonders in Fällen, in denen sehr hohe Flexibilität, außergewöhnliche Kreativität und vor allen Dingen Intuition zwingend erforderlich ist, ist eine Automation nicht ratsam. Große Datenmengen und komplexe Algorithmen werden den menschlichen Geist nie vollständig ersetzen können.

Medienagentur

Firmenkontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://media-marketing-ltd.com/mehr-als-crm-die-rasante-zunahme-von-marketing-automation

Pressekontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://media-marketing-ltd.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.