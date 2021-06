Mehr Datensicherheit in unternehmenskritischen Cloud-Diensten: Varonis stellt DatAdvantage Cloud vor

Varonis unterstützt nun auch AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, Salesforce, Slack und Zoom

Mit DatAdvantage Cloud unterstützt Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, ab sofort weitere Cloud-Anwendungen und -Infrastrukturen und ist so in der Lage, das Sicherheitsrisiko in geschäftskritischen SaaS-Anwendungen und Cloud-Datenspeichern zu visualisieren und zu priorisieren.

“Wir haben eine enorme Dynamik im Bereich Microsoft 365 und Azure erlebt. Mit der Übernahme von Polyrize im Oktober 2020 haben wir angekündigt, den bewährten Ansatz von Varonis auf weitere SaaS-Anwendungen zu übertragen. Dieses Versprechen lösen wir jetzt ein”, sagt Yaki Faitelson, CEO von Varonis.

Unternehmen setzen immer stärker auf Cloud-Dienste, wodurch der Schutz sensibler Daten vor Cyberangriffen und versehentlicher Offenlegung exponentiell komplexer wird – insbesondere da jeder Anbieter seine eigenen Datentypen, Berechtigungsmodelle und Aktivitätsprotokollformate verwendet. DatAdvantage Cloud korreliert Identitäten mit Berechtigungen und Aktivitäten über Cloud-Speicher wie AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, Salesforce, Slack und Zoom hinweg. Mit der neuen Lösung können Unternehmen ihre größten Cloud-Risiken erkennen und priorisieren, die potenziellen Auswirkungen eines Angriffs proaktiv reduzieren und schneller Cloud-übergreifende Untersuchungen durchführen. DatAdvantage Cloud erfasst, analysiert und normalisiert Beziehungen zwischen Benutzern und Daten, sodass Sicherheitsverantwortliche kritische Sicherheits- und Compliance-Fragen einfach beantworten können, etwa “Welche sensiblen Dateien mit personenbezogenen Daten sind über Freigabelinks offengelegt?” oder “Welche externen Benutzer haben Berechtigungen in einer unserer SaaS-Apps erteilt?”

Für jede abgedeckte Plattform bietet DatAdvantage Cloud die folgenden Schlüsselfunktionen und Vorteile:

Reduzierung der Exposition von SaaS/IaaS-Daten: Sicherheitsverantwortliche erhalten einen klaren Überblick über die Berechtigungen in den genutzten Cloud-Diensten mit Empfehlungen zur Beseitigung übermäßiger, unangemessener oder ungenutzter Berechtigungen.

Warnungen bei verdächtigen Aktivitäten und Richtlinienverstößen: Durch Cloud-übergreifendes Auditing und Alerting lassen sich Cloud-Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen und unbeabsichtigte Richtlinienverstöße verhindern.

Durchführung schneller Cloud-übergreifende Bedrohungsuntersuchungen: Sicherheitsanalysten können durch Normalisieren und Anreicherung von Cloud-Ereignissen Vorfälle Cloud-übergreifend untersuchen, ohne komplexe, service-spezifische Abfragen erstellen zu müssen.

Verknüpfung von Cloud-übergreifenden Identitäten: DatAdvantage Cloud ist in der Lage, automatisch Konten (einschließlich persönlicher Konten) über verschiedene Cloud-Dienste hinweg zu einer einzigen Identität zu verknüpfen. Auf diese Weise lassen sich sowohl menschliche als auch nicht-menschliche überprivilegierte Schattenidentitäten identifizieren.

Cloud-native Bereitstellung: DatAdvantage Cloud kann einfach mit den bestehenden Cloud-Diensten und Identitätsanbietern verbunden werden, ohne komplexe Architekturänderungen oder Proxys.

Varonis verfolgt seit seiner Gründung 2005 einen anderen Ansatz als die meisten IT-Sicherheits-Anbieter, indem es die sowohl lokal als auch in der Cloud gespeicherten Unternehmensdaten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie stellt: sensible Dateien und E-Mails, vertrauliche Kunden-, Patienten- und Mitarbeiterdaten, Finanzdaten, Strategie- und Produktpläne sowie sonstiges geistiges Eigentum.

Die Varonis Datensicherheits-Plattform (DSP) erkennt Insider-Bedrohungen und Cyberangriffe durch die Analyse von Daten, Kontoaktivitäten, Telemetrie und Nutzerverhalten, verhindert oder begrenzt Datensicherheitsverstöße, indem sie sensible, regulierte und veraltete Daten sperrt und bewahrt einen sicheren Zustand der Systeme durch effiziente Automatisierung.

Mit dem Schwerpunkt auf Datensicherheit adressiert Varonis eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Bedrohungserkennung und -abwehr sowie Compliance. Das börsennotierte Unternehmen verfügt weltweit über Niederlassungen und Partner. Unter den weltweiten Kunden von Varonis sind führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion, Energie, Medien und Bildung.

